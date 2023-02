Monica Bellucci: un error de juventud, el hombre que cambió su vida y los romances de una mujer que no le teme a la soledad

La actriz italiana se encuentra en una relación con el cineasta Tim Burton que tomó a todos por sorpresa; previamente, mantuvo su vida privada en total hermetismo y sus romances fueron pocos pero intensos y con hombres vinculados al mundo del arte

escuchar

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Monica Bellucci , la talentosa actriz italiana, se mostró muy cerca de quien es su nueva pareja, el realizador Tim Burton . Ambos se conocieron en 2006 en la escalinata del Palais des Festivals de Cannes, pero pasó un tiempo hasta que se reencontraron, en octubre de 2022.

Desde ese momento en adelante que están juntos, y hace pocas horas las fotos captadas por los paparazzi de la revista Paris Match los mostraron paseando por las calles de París. Previamente, coincidieron en el 14º Festival de Cine Lumière, en el que Bellucci le otorgó un premio especial al realizador de El joven manos de tijera.

Tim Burton y Monica Bellucci, flamante pareja Sylvain Lefevre - Getty Images Europe

Bellucci, de 58 años, siempre cautivó a la audiencia por su combinación de talento y sensualidad. Sin embargo, ella misma nunca “compró” esos motes y mantuvo su vida sentimental lejos de los flashes , aunque en ocasiones no pudiera evitar ser fotografiada por la prensa italiana. Su primera relación encerró una paradoja: fue breve, pero lo suficientemente intensa como para ser oficializada. La diva italiana conoció en su juventud al fotógrafo Claudio Carlos Basso, con quien estuvo casada tan solo seis meses en 1984, a sus 20 años.

Mónica Bellucci y Claudio Carlos Basso

Respecto a esa ruptura inesperada, la actriz expresó: “ A veces, al pasar de una historia a otra, no te da tiempo para comprender. La distancia te permite pensar cuáles fueron los errores, por qué tomaste ciertas decisiones ”. Tras ese mal trago, Bellucci mantuvo, a partir de 1989, un vínculo con su colega, el actor italiano Nicola Farron, que duró seis años y que también estaba destinado a perdurar. Se conocieron en el rodaje de la película hecha para televisión, Vita coi figli, del cineasta Dino Risi, y se enamoraron de inmediato.

Mónica Bellucci y Nicola Farron estuvieron seis años juntos

La pareja se comprometió en 1990 con toda la expectativa de casarse y formar una familia, mientras la carrera de la modelo en el mundo del cine iba en ascenso. Debido al bajo perfil de ambos, los motivos de su inesperada ruptura en 1995 nunca trascendieron, pero no pasó demasiado tiempo hasta que la actriz tuvo un flechazo que cambiaría su existencia con otro actor, el francés Vincent Cassel.

Vincent Cassel, “el amor mágico” que cambió su vida

Mónica Bellucci y Vincent Cassel tuvieron dos hijas y trabajaron en nueve largometrajes AFP

Al igual que en el caso de Farron, Bellucci se enamoró del intérprete en un set de filmación. La película que los unió fue The Apartment de Gilles Mimouni en el año 1996. El 2 de agosto de 1999 pasaron por el altar en Mónaco y tuvieron dos hijas: Deva, en 2004, y Léonie en 2010 . Ambas nacieron en Roma. Además del fuerte vínculo que Bellucci y Cassel tuvieron en su vida privada, se convirtieron en una suerte de pareja dorada del cine, compartiendo nueve rodajes juntos, entre ellos, los de los largometrajes Agentes secretos de Frédéric Schoendoerffer y la polémica Irreversible, del argentino Gaspar Noé. Si bien la actriz confesó que seguía enamorada de Cassel, ambos tomaron la decisión de separarse en agosto de 2013, y el divorció llegó meses más tarde.

Monica Bellucci y Vincent Cassel se divorciaron en 2013 Getty

La actriz definió esa relación como mágica y en la actualidad es muy amiga de su exmarido. “Vincent fue un gran amor”, reveló en una entrevista sobre ese hombre con el que formó una de las parejas más poderosas del cine europeo y del star system global. “ Enamorarse de alguien de esa forma fue un momento mágico, si bien mis primeras relaciones también fueron especiales, pero no amás del mismo modo a los 20 que a los 30 o 40. Cuando lo conocí a Vincent filmando, supe ni bien hablamos que había algo fuerte sucediendo allí, el amor estaba en al aire ”, expresó sobre el nacimiento de ese romance que duró 14 años y que la condujo a su segundo divorcio.

"Después de los 50, una mujer todavía puede divertirse mucho" Monica Bellucci

“Ya me divorcié en dos ocasiones, Liz Tayor lo hizo ocho veces , me quedan seis”, contó Bellucci entre risas en una entrevista. A pesar de esa declaración, la actriz nunca más volvió a casarse desde su ruptura con Cassel. En una charla con el diario italiano La Repubblica, Monica, quien empezó trabajando en el modelaje para pagar sus estudios de abogacía aseguró que sí cree “en el amor”, pero “no en la fidelidad”.

El amor después del amor

Mónica Bellucci y Nicolás Lefebvre, el galerista que conquistó su corazón; sin embargo, la relación no duró más de un año

No fue fácil para la italiana superar su segundo divorcio, pero su filosofía siempre fue la de no cerrarse a las oportunidades de la vida. “Eso es lo que siempre les inculco a mis hijas y también intento aplicarlo en mi vida”. Por lo tanto, cuando en su camino se cruzó, en diciembre de 2018, con el exmodelo y galerista Nicolas Lefebvre, no dudó en comenzar una relación con el joven de 34 años que se hizo pública en un desfile de Chanel en 2019, mismo año en el que se separaron.

“ Nos llevamos muy bien y este hombre me enseñó mucho, es una persona que tiene una verdadera sensibilidad artística, pero nuestro vuelo juntos ahora continúa en otra pista, que es la de una amistad para toda la vida ”, declaró la actriz a la revista italiana F. Además, en diálogo con La Reppublica, apuntó: “ Después de los 50, una mujer todavía puede divertirse mucho ”.

"No puedo ofrecerle a alguien una existencia cotidiana normal, bien estructurada y con cierto orden, ese no ha sido jamás mi caso" Monica Bellucci

El año pasado marcó el inicio de su romance con Burton sobre el que todavía no se ha pronunciado. De todos modos, la actriz sí manifestó que le gusta pasar tiempo sola en diálogo con Vanity Fair. “Me gustaría trasmitir este mismo mensaje a mis hijas para que sean conscientes de que no es obligatorio tener un marido o un compañero. La soledad no debe asustarnos”. La actriz, cuyo último trabajo en cine fue la comedia de Paolo Birzi, Dry, también se explayó sobre cómo aborda sus relaciones: “Yo no puedo ofrecerle a alguien una existencia cotidiana normal, bien estructurada y con cierto orden, ese no ha sido jamás mi caso y por eso no puedo exigirle a alguien algo que yo no puedo proporcionarle ”.