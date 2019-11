Mónica Gutiérrez y su marido, Alejandro Gawianski, en uno de sus viajes románticos en Finlandia Crédito: Instagram

Mónica Gutiérrez estuvo invitada al living de Pampita Online y abrió su corazón sobre su vida amorosa. A casi dos semanas de su salida de América Noticias -después de 22 años en el canal- la periodista le agradeció el apoyo emocional a su marido, el empresario y arquitecto Alejandro Gawianski, con quien ya lleva más de 28 años de amor.

En esta oportunidad, Gutiérrez se puso en el rol de entrevistada y se entregó a las preguntas de Pampita Ardohain. La conductora le preguntó cómo combinó la vida de pareja con las largas jornadas de televisión, y la periodista contó que siempre se sintió comprendida por su pareja.

"Alejandro, el padre de mis hijos, y con quien vivo desde hace 28 años, nunca me hizo ningún planteo sobre mi trabajo. Nos conocimos en una fiesta y él no tenía ni la menor idea que yo me dedicaba a la televisión", empezó diciendo Gutiérrez. Luego confesó que esa noche un amigo en común había oficiado de celestino: "Era la despedida de soltero de Sergio Timerman, y todo me parecía medio raro: que me buscara por la puerta del canal, mucha insistencia en que vaya a su fiesta. Así que me tendieron una trampa ese día, para que conociera a quien hoy es mi pareja".

Pampita quiso saber más sobre cómo fue ese primer encuentro con el hombre de su vida, y su invitada confesó que el flechazo fue impactante: "Esa noche intercambiamos tarjetas y nada más, pero al día siguiente yo sentí que tenía una conexión muy fuerte con él. Sabía adentro mío que iba a ser la persona más importante de mi vida. Y así fue: tuvimos tres hijos". Juntos son padres de Greta, de 24 años, Azul, de 23, e Ian, de 20.

Intrigada por las casi tres décadas de convivencia, la modelo le preguntó cuál era su mayor defecto como compañera del día a día, y la periodista dijo con una sonrisa: "Ninguno, soy muy buena para convivir, la llevamos súper bien. Nos gusta estar todos juntos y solos otras veces, pero le encontramos la vuelta y nos encanta".

Sobre el final, la jurado del "Súper Bailando" le preguntó qué le diría a su pareja si supiera que está mirando el programa: "Le digo lo que ya sabe, que lo necesito, a él y a los chicos, que estemos siempre juntos". Así, con la voz entrecortada y los ojos brillosos, Gutiérrez se mostró emocionada y confesó que está pasando por un "tsunami emocional" y que recibe gran cantidad de muestras de afecto y cariño de la gente cuando camina por la calle.

Finalmente, la periodista remató la charla cuando le dijo a Pampita: "Vos te vas a casar el viernes", apelando a que la modelo también está pasando por un momento de mucha emoción.