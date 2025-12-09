El descargo de Gimena Accardi luego de lucir en los Martín Fierro el mismo vestido que Moria Casán usó en un evento

Apenas apareció Gimena Accardi en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine y Series, los amantes de la moda notaron una coincidencia: pocos días atrás Moria Casán lució el mismo diseño en otro evento. Luego de que el tema se discutiera en redes sociales y los repasos de los looks elegidos por las celebridades señalaran la ¿coincidencia?, la actriz tuvo la oportunidad de explicar su look en un mano a mano con Moria Casán en su programa de eltrece.

El vestido que las dos figuras eligieron fue un diseño largo y strapless de la marca Esquina Esquina que se destaca por una gran herradura metálica en el escote. Mientras la exvedette eligió usarlo en rosa y sumarle unos guantes largos, la ex Casi Ángeles optó por un tono neutro, un gris claro.

“Tu vestido marcó tendencia porque se lo pusieron”, marcó Nazarena Di Serio en la previa al repaso de los looks que hicieron en La mañana con Moria. “La única yegua soy yo, mi amor, que lleva esa herradura. Por favor te lo pido”, soltó la conductora. Fabián Medina Flores, por su parte, habló primero de “copia” y luego de “homenaje”. “Ya sabemos quién es la dueña de la herradura”, agregó.

Después del momento de humor, el especialista en moda dio otro punto de vista: “Me parece que se llama ´el vestido de la venganza´, como el de Lady Di. Porque si necesitás volver y tener la presión de la alfombra roja, necesitás estar armada”, hipotetizó en relación con la primera alfombra roja de la actriz luego de su separación de Nicolás Vázquez.

Una vez que Moria y sus panelistas terminaron de repasar los looks, Accardi salió al aire y tuvo su momento de derecho a réplica. “Qué mona estabas ayer. Felicitaciones”, resaltó la conductora. “Qué mona estabas vos, Moria. Eso es lo primero que quiero decir”, devolvió Accardi el cumplido mientras en pantalla se veía a las dos artistas, cada una con su versión del mismo vestido.

“Apenas te vi con ese vestido dije ´qué hermosa está Moria´. Yo por supuesto ya lo tenía separado y dije ´es genial, qué honor ponerme el mismo vestido que ella´. No fue un error ni una casualidad. Para mí es una elección”, subrayó, dejando en claro cómo llegó a lucir el mismo vestido que una de las mujeres más importantes del espectáculo local.

Accardi condujo la alfombra roja junto a Guido Záffora Gerardo Viercovich - LA NACION

Consultada por cómo preparó su outfit, Accardi explicó que le encanta la moda, ser disruptiva y sumar un toque artístico al look. “Me gusta jugármela, siempre y cuando yo esté cómoda y contenta con lo que tengo puesto, estoy feliz”, aseguró. “Más allá de eso -destacó-, quiero recalcar que me parece un guiño hermoso que dos mujeres con distintas edades con un vestido de distintos colores y puestos de distintas formas puedan lucirse y mostrarlo”.

Para sostener su punto, Accardi buscó marcar la diferencia en relación con lo que sucede con los hombres. “Los tipos están de traje, con camisa blanca en todos los eventos, exactamente iguales, y nadie dice nada. Y nosotras que estamos divinas, en distintos eventos, con un vestido que nos queda distinto a las dos... a mí me parece hermoso. Para mí es un honor haberme puesto el mismo vestido que vos. Sabía que lo íbamos a repetir y me parece genial”, completó.

De la vida después de Vázquez a su gran apuesta

Las fotos de Gime Accardi y Seven Kayne en el rodaje de TILF (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Durante la charla, Accardi también habló de su presente sentimental y de su actualidad como actriz. Por un lado, contó que luego de su separación hoy se encuentra bien. “El tiempo se encarga de acomodar estas cosas. La terapia, los amigos también. Mi vida, mi trabajo. Estoy abocada al laburo. Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad es que fue con amor y que nuestro vínculo está bien”, reflexionó.

Sobre su actualidad en el plano laboral, explicó que sigue en Olga y que está a punto de estrenar una serie de drama erótico, TILF. “No es porno soft”, le aclaró a Moria, contó que la trama cuenta la historia de la relación entre una profesora y su alumno y que además de ser la protagonista fue una de las directoras junto a Agustina Navarro. “Puse toda mi líbido en el trabajo”, contó.