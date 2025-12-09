Pamela Anderson contó la verdad sobre su relación sentimental con Liam Neeson

La noticia de que había surgido el amor entre Pamela Anderson (Ladysmith, Canadá, 58 años) y Liam Neeson (Ballymena, Reino Unido, 73 años) fue tan inesperada como lógica. Cuando a finales de julio People desveló que los actores estaban juntos, hubo sorpresa, pero después de derrochar complicidad durante la promoción de su película ¿Y dónde está el policía?, en cuyo rodaje saltó la chispa, se convirtieron en una pareja de las que convence a todo el mundo: un par de intérpretes maduros, con una larga trayectoria profesional y personal a sus espaldas, que no tienen nada que demostrar al mundo y se lo pasan bien juntos. Y así fue, pero solo durante un breve período de tiempo. Anderson ha confirmado que Neeson ya no es su pareja, sino su mejor amigo. “Si querés saberlo, Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, pero solo después de terminar de rodar”, ha dicho la actriz en una entrevista con People. En ella, cuenta que pasaron lo que la revista describe como “una semana íntima juntos” en la casa rural del actor al norte de Nueva York. “Tenía mi propia habitación. Nuestros asistentes vinieron; incluso familiares vinieron a visitarnos”, asegura ella.

La icónica intérprete de Baywatch detalla que durante aquel breve romance fueron a cenar a un pequeño restaurante francés donde él la presentó “como la futura señora Neeson”. También pasaron tiempo en su jardín, según relata: “Cuidé un rosal invadido por la hierbabuena... Me alegró mucho ayudar, y él lo agradeció”. Y recuerda que él también fue de gran ayuda cuando, vestido con una bata mientras desayunaban, tuvo que ahuyentar a un oso desde la ventana del comedor. “Nos divertíamos”, dice. “Siempre me reía cuando la gente pensaba: ‘Oh, esto es un truco publicitario’. Yo pensaba: ‘¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales”, confirma ahora.

Sin embargo, después de lo que ella define como su breve, pero intensa “semana de descanso”, Anderson reconoce que tomaron diferentes caminos. “Nos separamos para trabajar en otras películas”, confiesa a la publicación. Él tiene ocho proyectos en camino, incluido el film Cold Storage, donde comparte protagonismo con Joe Keery —de Stranger Things—, que se estrenará en 2026. Ella, por su parte, también encadena un trabajo tras otro. El año que viene se la podrá ver en Rosebush Pruning, donde comparte elenco con Kristen Stewart, Callum Turner y Elle Fanning; o en Place to Be, un drama independiente dirigido por el húngaro Kornél Mundruczó. “Adoro a Liam, pero, sinceramente, somos mejores amigos. Me apoya mucho en esta nueva trayectoria profesional y me dice amablemente que está muy orgulloso de mí. Estoy segura de que siempre estaremos juntos”, confía Anderson.

Liam Neeson y Pamela Anderson se mostraron muy cariñosos durante la promoción del film que protagonizaron este año Jens Kalaene� - dpa�

A dos años de cumplir los 60, la actriz celebra poder tomar por fin decisiones sobre su carrera y su apariencia. Después de décadas encasillada en el papel de mito erótico, ha conseguido reinventarse con éxito gracias a estrenos como el del documental sobre su vida, Pamela Anderson: Una historia de amor —“Puedo ver un poco, pero luego se me saltan las lágrimas”, admite— o su regreso triunfal al cine con su papel de stripper con fecha de caducidad en The Last Showgirl, por la que estuvo nominada a los Globos de Oro de 2025.

También dio un golpe sobre la mesa cuando apareció sin maquillar durante la semana de la moda de París en 2023, una elección que mantiene desde entonces. “Recuerdo que pensé: ‘Nadie se va a dar cuenta’, y la gente sí lo notó”, comenta. Ahora ha conseguido monetizar ese gesto reivindicativo de su cara lavada con Sonsie, una marca de cuidado de la piel de la que es cofundadora y cuyo objetivo es “promover un mensaje de autenticidad y aceptación”. “Me parezco a mis fotos de Instagram todos los días. De ahí surgió: tengo a muchas jóvenes en mi vida, las novias de mis hijos, mis sobrinas. Solo quiero asegurarme de que se sientan seguras de sí mismas... y que no se preocupen tanto”, argumenta.

Lejos de pensar en la jubilación, el pasado septiembre también anunció la puesta en marcha de una productora que ha fundado junto a sus hijos, Brandon Thomas Lee y Dylan Jagger Lee —fruto de su matrimonio con Tommy Lee entre 1995 y 1998—. Su primer proyecto será la adaptación televisiva del cómic noventero Barb Wire. “Es una especie de redención”, asegura. “Estoy lista para la acción y tengo una nueva inspiración y amor por esta industria, ¡y por la vida!”, considera sobre su futuro profesional.

Relaciones intensas

Pamela Anderson, en tiempos de Baywatch

En lo personal, sus relaciones sentimentales siempre han sido intensas y mediáticas. Y, como la de Liam Neeson, también bastante breves. La de Tommy Lee fue la más célebre y tormentosa, pero Anderson ha pasado por cinco matrimonios distintos. El último fue con su guardaespaldas, Dan Hayhurst, durante 13 meses; el penúltimo, con el productor Jon Peters, con quien estuvo casada durante apenas 12 días. Antes, se casó y se divorció del músico Kid Rock en 2006. Solo un año después, se dio el “sí, quiero” con el productor musical Rick Salomon, primero en 2007 y, de nuevo, en 2013.

Neeson solo ha pasado una vez por el altar. Fue en 1994 con la actriz Natasha Richardson, madre de sus dos hijos. En marzo de 2009, mientras él rodaba en Toronto, ella lo llamó para contarle que se había caído esquiando con unos amigos, pero que solo estaba mareada. Horas después, entró en coma en un hospital de Montreal. Él acudió corriendo para encontrarla con muerte cerebral y dar la orden de desconectarla, tal y como ambos tenían apalabrado ante una situación así. El actor ha contado en entrevistas que su refugio tras la pérdida de Richardson fueron el alcohol y el trabajo. Después de eso, mantuvo una relación a distancia de dos años con la publicista Freya St Johnston, pero, desde 2012, Anderson ha sido su primera pareja conocida.