Mónica Gutiérrez: "No puedo creer lo que dijo Dady Brieva"

"No puedo creer lo de Dady (Brieva) . No sé si es un libre pensador, pero escuchar eso no le hace bien al Gobierno ni a los argentinos. Si yo fuera el presidente Alberto Fernández, le pediría que se callara la boca. ¿Qué aporta decir eso ahora?", reflexionó Mónica Gutiérrez cuando en Los ángeles de la mañana (eltrece) le consultaron sobre los dichos del cómico en su programa de radio .

Y remarcó: " Es un momento tan extremadamente delicado que meterse en estos lodazales es ir para atrás . No es un momento para militar ni grieta ni antigrieta, ni kircherismo ni macrismo. No sé por qué Dady dice eso, quizá le da chapa, una identidad ideológica. Sé que no favorece a nadie y mucho menos a este Gobierno".

Por otro lado, expresó: "Habló sobre regular contenido, ¿cómo vamos a regular contenido? Eso es censura. Hay gente que gana protagonismo a partir de la confrontación".

Sobre el rol del Presidente. "Tiene que administrar y lidiar con situaciones que no tienen antecedentes. La Argentina es como una anciana de 90 años encerrada en un geriátrico. Somos un país que no tiene una economía fortalecida, y la pandemia desnudó nuestras precariedades políticas, empezando por las que nos trajeron hasta acá. Sean piadosos con quienes están tomando decisiones. No entren en chiquitajes".