El impactante antes y después de Solange Abraham, la participante que volvió a Gran Hermano 15 años después

La presentación de Solange generó muchos recuerdos en gran parte de la audiencia, ya que varios pudieron reconocerla rápidamente y a otros les costó identificar que se trataba de aquella participante de Gran Hermano 2011, edición que ganó Cristian Urrizaga. Esto se debe al impactante antes y después de la flamante jugadora, que incluso cambió su nombre para identificarse dentro del reality show: pasó de Solange Gómez a Solange Abraham, ya que su nombre completo es Solange Gómez Abraham.

Durante su presentación, la participante conocida por aquellos que siguen el reality desde hace años, expresó: “Hola, soy Solange Abraham o Sol para los amigos. Vivo en Recoleta y ya estuve en Gran Hermano, hace 15 años. Vengo super recargada y con mi versión mejorada. Soy como un perro de caza, lo veo, me enfoco y boom, lo logro”. De esta manera, su ingreso a la casa tuvo un beneficio, debido a que conoce a Emanuel Di Gioia de la sexta temporada del programa en Argentina y podrá forjar una alianza antes que los demás hermanitos.

Con respecto a su objetivo, reveló: “Vengo por dos cosas, por una revancha, me gustaría ganarlo, que no lo gané hace 15 años y estoy seguro que hoy lo puedo hacer; y por un capricho, mi capricho es entrar a la casa y ganar el Gran Hermano. Una de las cosas que más me molesta es perder el tiempo, y no vengo a perder el tiempo acá”.

