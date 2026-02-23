“Vas a tener que hacerte fuerte”: a 25 años de uno de los momentos más bizarros de Gran Hermano

Hay momentos que la televisión guarda con una mezcla de vergüenza ajena, cariño y fascinación. Ese cóctel particular de emociones es el que despierta, puntualmente cada 11 de septiembre, un clip de apenas unos minutos que protagonizaron Soledad Silveyra y Carolina Chiappetta.

Este 2026, cuando se cumplen exactamente 25 años de ese instante, y con una nueva edición de Gran Hermano a punto de estrenarse, vale la pena revisitar aquella escena que unió, de la manera más inesperada, uno de los atentados más devastadores de la historia contemporánea con la lógica del entretenimiento televisivo.

Era septiembre de 2001 y Soledad Silveyra pronunció una frase inolvidable en la segunda edición de Gran Hermano YouTube

La casa y el atentado

2001. Corría la segunda edición del reality en nuestro país. El programa, emitido por Telefe tenía como conductora a Soledad Silveyra. Los participantes, como ya se sabe, vivían encerrados sin acceso al mundo exterior y aislados de noticias y de cualquier contacto con la realidad.

Mientras tanto, el 11 de septiembre de 2001 el mundo sufría uno de los golpes más duros de su historia reciente: dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York. Un tercero impactó en el Pentágono. El ataque, planificado por la red terrorista Al Qaeda, dejó cerca de 3000 muertos y 6000 heridos.

Los participantes de Gran Hermano 2001 no se enteraron del atentado de Al Qaeda hasta después de salir de la casa Instagram Qué pasa Salta

Las imágenes de los rascacielos derrumbados recorrieron el planeta en cuestión de minutos. Dentro de la casa de Gran Hermano, en cambio, nada de eso existía.

La salida y la bomba

Carolina Chiappetta tenía 22 años cuando entró al reality. Trabajadora de una aerolínea, se había anotado por impulso en un momento particular de su vida: la muerte reciente de su padre, una relación sentimental en crisis y el vértigo propio de la juventud. Fue la tercera participante en ser eliminada. El 15 de septiembre de 2001 cruzó la puerta de la casa tras 43 días de encierro total, sin saber absolutamente nada de lo ocurrido en el mundo.

La primera persona que la recibió fue Solita Silveyra. El abrazo, la emoción del reencuentro, las preguntas sobre la experiencia en la casa. Todo parecía seguir el guion habitual. Pero entonces la conductora decidió que era el momento de ponerla al tanto de lo ocurrido y pronunció la frase que quedó inmortalizada: “Caro, estuviste 43 días en la casa y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero: dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas, se derrumbaron. Imaginate cómo está el mundo, estamos todos rogando por la paz. Vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros, te imaginarás el estado en el que se encuentra el pueblo norteamericano”.

Torres Gemelas 2001 - Gran Hermano

El silencio que lo dijo todo

El tono de Silveyra, dramático, casi teatral, contrastó de manera brutal con la cara de desconcierto total de Carolina, quien no atinó a decir una sola palabra. El silencio de la participante, su mirada perdida, su imposibilidad de procesar lo que acababa de escuchar, conformaron una imagen que la televisión argentina nunca olvidó.

Lo que no se podía ver desde afuera era el torbellino interno que atravesaba Carolina. El problema era la secuencia en que Silveyra la había presentado: momentos antes de mencionar las Torres Gemelas, la conductora le había preguntado por su exnovio, con quien Carolina se había peleado antes de entrar a la casa.

Así se presentaba a Carolina Chiappeta como participante de la segunda edición de Gran Hermano YouTube

“Me pregunta por un exnovio con el cual me peleé para entrar y me pega lo de las Torres Gemelas justo al lado. Yo en todo momento pensaba que este chico había muerto en un avión”, recordó Chiappetta años después. La conexión fue inmediata e inevitable: Carolina creyó que Silveyra le comunicaba la muerte de alguien cercano. “Mi cabeza no paraba. Dije: estamos en guerra, no entiendo nada. Tuve miedo”, relató. Era el miedo físico de alguien que salía de un bunker para encontrarse con que el mundo podía haber dejado de existir.

El corte y las imágenes que llegaron después

Cuando la producción fue al corte, Solita y el equipo intentaron calmarla. Pero la confusión persistió. “Ella me explicó un poco, yo igual no entendía mucho lo que me decía, si estábamos en guerra acá, allá. No entendía muy bien”, reconoció Carolina. Fue recién al día siguiente, con la ayuda de un psicólogo que el programa les facilitaba en los días posteriores a la salida, que pudo comprender realmente lo sucedido. Las imágenes de los ataques las vio mucho después.

Carolina Chiappetta participó en la misma edición de Gran Hermano junto con Silvina Luna, Ximena Capristo y Gustavo Conti YouTube

La reinserción en la vida cotidiana no fue sencilla. Carolina volvió a trabajar en la aerolínea, pero el contexto era otro: el mundo post 11 de septiembre transformó por completo la industria aeronáutica. Los ataques de pánico la acompañaron durante ese período y recurrió a la terapia durante varios años. Con el tiempo, las aguas se acomodaron. Carolina se alejó del ambiente mediático, volvió a su trabajo y formó su propia familia. Hoy es mamá de dos nenas.

El meme eterno y la paz con la historia

Cada 11 de septiembre, sin falta, el clip vuelve a circular. Memes, stickers, capturas, hilos de redes sociales: la escena tiene una vigencia que ninguna de sus protagonistas habría podido imaginar en 2001. Carolina recibe mensajes desde la medianoche del día anterior y aprendió a reírse. “A veces me da mucha ternura y me dan ganas de decirme a mí ahí: ‘Tranquila, que no pasa nada’. Porque el miedo que sentí en ese momento...”, dijo. Y también: “Yo no pegué talento, pegué el día exacto de una tragedia”.

La frase de Soledad Silveyra "Vas a tener que hacerte fuerte" quedó grabada en la memoria de la televisión argentina YouTube

La frase de Solita Silveyra sobrevivió como una pieza de la cultura popular argentina que excede al programa que la vio nacer. A 25 años de aquel septiembre, con Gran Hermano a punto de volver a la pantalla, el momento sigue siendo una rareza del archivo televisivo nacional: una tragedia global, un reality show, una conductora teatral y una chica de 22 años que salió de la casa sin entender nada y entró para siempre en la memoria colectiva.