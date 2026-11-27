A 20 años de Montecristo, los protagonistas resaltan la historia de una novela que tomó como punto de partida el clásico de Alejandro Dumas y se corrió de los romances empalagosos, los mundos ideales y los príncipes azules para meterse en el pasado reciente de nuestro país; aunque claro que tiene una historia de amor, con una pareja que debe superar muchos obstáculos para alcanzar la felicidad, como en todo culebrón que se precie de tal.

Protagonizada por Pablo Echarri, Paola Krum y Joaquín Furriel, junto a un elenco de lujo, Montecristo instaló temas que hasta entonces se consideraban poco atractivos para el prime time. Tanto que terminó siendo uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina, con picos de rating de 30 puntos; fue un fenómeno, no solamente por su alto nivel de audiencia sino porque marcó un precedente en la manera de hacer ficciones dentro del género popular de telenovelas, abordando temáticas sociales.

Con libros de Adriana Lorenzón y Marcelo Camaño, y la dirección de Miguel Colom, durante su emisión se triplicaron las denuncias en Abuelas de Plaza de Mayo y aumentaron las consultas de jóvenes que tenían dudas sobre su identidad. Por entonces, se habló mucho del caso de Marcos Suárez Vedoya, quien se reconoció en una foto de un bebé en una escena de la novela que transcurría en la sede de Abuelas, convirtiéndose en el nieto número 85 en recuperar su identidad. Montecristo recibió varios reconocimientos, entre ellos el del Senado de la Nación Argentina por su contribución en la lucha por la vigencia plena de los Derechos Humanos; y otro también por parte de la Legislatura porteña por su aporte a la lucha y compromiso con la recuperación de la identidad de niños apropiados durante la última dictadura y con la Memoria. Además, se llevó muchos premios como el Martín Fierro de Oro de ese año, el 2006.

Basada en la novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, el libro se agotó en varias ciudades del país. Al año siguiente, Adriana Lorenzón y Marcelo Camaño editaron su propio libro: Montecristo, un amor, una venganza. Además, la novela fue materia de estudio en la Universidad de Buenos Aires y, dentro de la Cátedra I de Psicología, Ética y Derechos Humanos, se planteó un módulo didáctico a partir de la historia.

El final de la novela se emitió en vivo desde el Luna Park, junto a sus protagonistas SOLEDAD AZNAREZ

En 145 capítulos que se emitieron en Telefe entre abril y diciembre de 2006, Montecristo narra la historia de Santiago Díaz Herrera un joven abogado que, tras ser traicionado por su mejor amigo, Marcos Lombardo, y pasar diez años en prisión en Marruecos, regresa a Buenos Aires para vengarse y recuperar lo que algún día tuvo. La trama adapta la venganza de Dumas a la actualidad e incorpora la trágica realidad de los crímenes de la última dictadura militar argentina y la apropiación ilegal de menores.

Incómodas extensiones

Adriana Lorenzón le confió a LA NACION que la idea surgió a partir de Claudio Villarruel, por entonces responsable de contenidos de Telefe, que propuso contar una historia de un vengador con Echarri como protagonista.

Adriana Lorenzón y Marcelo Camaño, los autores de Montecristo GUSTAVO SEIGUER

“Me convocó a mí, que le sugerí Montecristo, y más tarde se sumó Marcelo Camaño. Al principio hubo un poco de resistencia a abordar el tema de desaparecidos, pero Echarri se comprometió. La repercusión que tuvo fue muy sorpresiva. La trama pegó muy fuerte”, señala la autora. “Una de las escenas icónicas fue la del momento en el que el personaje de Echarri y el de Krum se vuelven a encontrar después de diez años. O la aparición del protagonista frente a todos los malos, cuando lo creían muerto”. Y, entre risas, recuerda que Echarri usaba extensiones hasta que no las aguantó: “Hubo que hacer una escena donde se cortaba el pelo porque no las soportaba más”.

El elenco era de lujo: Oscar Ferreiro, Viviana Saccone, Roberto Carnaghi, Rita Cortese, Luis Machín, Virginia Lago, María Onetto, Mónica Scapparone, Esteban Pérez, Celina Font, María Abadi, Maxi Ghione, Victoria Rauch, Horacio Roca y el niño Milton de la Canal. Además, hubo participaciones especiales de Mario Pasik, Ulises Dumont, Jessica Schultz, Lucrecia Capello, Alejandro Fiore, Marcelo Alfaro, Adrián Navarro, María Fiorentino, Nora Cárpena, Villanueva Cosse, Vando Villamil y Enrique Liporace, entre otros.

El final fue imponente porque se realizó un evento en el Luna Park para que la gente pudiera vivir el cierre de la historia junto a los protagonistas; fue el 27 de diciembre de 2006. El lugar se colmó, y en la primera fila estaban las Abuelas de Plaza de Mayo. Ese día, la tira hizo picos de 40 puntos de rating. Marley ofició de conductor y el cantante David Bolzoni subió al escenario para interpretar los temas principales de la historia, que ya eran éxitos: “Yo soy aquel” y “Hazme”.

Marley junto a Krum y Echarri, en el Luna Park SOLEDAD AZNAREZ

Telefe exportó la novela a más de 45 países y vendió el formato a otros 8, como Chile (con Gonzalo Valenzuela como protagonista), México (con Diego Olivera), Portugal, Rusia, Colombia, Turquía e Italia.

Amor y compromiso

Pablo Echarri le contó a LA NACION que el proyecto lo entusiasmó desde el primer momento: “Había terminado Resistiré, tenía todavía contrato con Telefe, y recibí la noticia fantástica de que Claudio Villarruel y Bernarda Llorente querían hacer una adaptación de El Conde de Montecristo. Fue un título que siempre me llamó la atención, y la adaptación a la realidad argentina fue particular porque se decidió hablar de los nietos apropiados durante la dictadura. El personaje que interpretaba Oscar Ferreiro era un médico que se había apropiado de una hija de una detenida-desaparecida y se la entregaba al matrimonio que interpretaban Roberto Carnaghi y Virginia Lago. Entonces, más allá del conflicto amoroso y la venganza, había un anclaje que nos atravesaba por esa época”.

Joaquín Furriel, Paola Krum y Pablo Echarri, los protagonistas de una novela que hizo historia MARIANA ARAUJO

“Recuerdo lo maravillado que estaba con ese elenco extraordinario que se logró reunir. Fue una época en la que la televisión competía de verdad, e intentaba, a través de sus ficciones, generar un nivel de audiencia que era importante”, suma Echarri. El actor también recuerda que hubo una inversión interesante que les permitió rodar durante dos semanas en Marruecos y en España, al comienzo de la historia. “Eso fue también un hecho bastante particular. En esa época la televisión de aire competía, y creo que el espectador sintió algo diferente”. El final de la historia se grabó en Ushuaia.

"Montecristo fue, tal vez, el punto más compacto, más alto, más fuerte de todo el trayecto que me tocó hasta ahora en televisión y es algo que está en mi memoria. Además, la gente no para de recordármelo", señala Echarri

Metido de lleno en sus recuerdos, Echarri cuenta que “era un grupo único” el que lograron conformar. “Desde Paola y Joaquín, en ese triángulo que movilizaba de manera melodramática la historia, a todo el resto. Un elenco tan extraordinario y una historia que la gente acompañó hasta el último minuto. Montecristo fue, tal vez, el punto más compacto, más alto, más fuerte de todo el trayecto que me tocó hasta ahora en televisión y es algo que está en mi memoria. Además, la gente no para de recordármelo. Y más ahora que con Paola ya estamos terminando la gira de Maldita felicidad. Fui un privilegiado y estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de contar semejante historia en ese momento de la Argentina y de nuestra televisión que era de altísimo nivel”.

La magia del granizo

Paola Krum también recuerda ese momento como uno de los mejores de la ficción argentina. “Me acuerdo mucho de la escena del reencuentro de mi personaje con el de Pablo. Laura lo creía muerto, aunque ya había tenido señales y percepciones, pero un día lo ve en el acto del colegio de su hijo. Sabía que había mucha expectativa sobre ese encuentro y lo tenía escrito en un papel… Lo que no sabía era cómo lo iba a actuar y sentía mucho la presión de esa expectativa; tenía miedo de no poder deshacerme de eso a la hora de contar el cuento. Mi temor previo fue tremendo, y se contó muy bellamente“, relata.

Krum, durante las grabaciones de Montecristo MARIANA ARAUJO

“Hace mucho que no hago audiovisual, pero en ese momento era una forma de vida, meterte a contar una historia durante un montón de tiempo y encontrarte con la gente, con los técnicos, con los actores que ya son familia porque pasamos muchas horas juntos y hay esperas, charlas. Es como una vida dentro de la vida. Recuerdo un día que estábamos grabando algo extraordinario y empezaron a caer una especie de bolas del cielo y fue impresionante que sucediera eso. Fue una percepción mía, una ficción dentro de la ficción. Era granizo (risas)”, cuenta Krum.

En familia

Milton de la Canal con Pablo Echarri en sus roles de Matías y Santiago (Fuente: Telefe/Captura de video)

Milton de la Canal tenía 10 años cuando hizo Montecristo. “En una escena que era una de las últimas de la novela estábamos por grabar que el personaje de Joaquín [Furriel] amenazaba al de Paola [Krum] conmigo… Estaba escrito que me agarraba y me apuntaba con un revólver, y me acuerdo que lo discutimos un montón los tres, con el director. Fue difícil de hacer… Me acuerdo que Joaquín no coincidía mucho con lo que tenía que hacer su personaje, aunque ya venía de muchas locuras. Lo entiendo porque era muy chocante hacer eso con el hijo, muy fuerte. Yo era un nene, pero me tenían en cuenta a la hora de opinar sobre las escenas que compartía escenas con Paola Krum, Pablo Echarri y Joaquín. Al final terminamos cambiando esa escena y no la hicimos como estaba escrita. Estuvo bueno el debate que se generó a pesar de la presión del tiempo, porque teníamos que grabar“, relata.

Milton De La Canal: "Yo era un nene, pero me tenían en cuenta a la hora de opinar sobre las escenas que compartía escenas con Paola Krum, Pablo Echarri y Joaquín Furriel" Gentileza Milton De La Canal

“Para la novela tomé clases de esgrima… Nunca había hecho, pero me gustaba jugar con mis amigos a los espadachines así que estaba feliz. La verdad es que me sentí muy cuidado y escuchado como niño actor. Fui afortunado y estoy agradecido. Sentía acompañamiento por parte del equipo. Estaban atentos a que me divirtiera, que no me cansara. Tengo muy patente el amor de madre de Paola cuando todavía ella no era madre en la vida real. Y también de Pablo y Joaquín, a la hora de joder y hacerme chistes. Era gratificante trabajar así”, le confiesa a LA NACION.

Celina Font: "Me sentí muy afortunada de formar parte de ese proyecto, porque era algo que no se había visto antes. Realmente era un placer hacer cada escena; era como un trabajo de orfebrería" Hernan Zenteno - La Nacion

“Cada vez que vuelvo a Telefe recuerdo que, en aquel momento, los estudios y camarines eran una especie de laberinto y el lugar estaba repleto de gente todo el tiempo porque se hacían dos o tres ficciones en simultáneo. Era un hervidero, te encontrabas con autores, productores, técnicos, actores de distintos proyectos. Era muy lindo todo el movimiento creativo que había”, rememora Celina Font. “Creo que una de las cosas que más nos impactó a todos fue entender la gran huella de la novela en el prime time. Me sentí muy afortunada de formar parte de ese proyecto, porque era algo que no se había visto antes. Realmente era un placer hacer cada escena; era como un trabajo de orfebrería. Y era muy fuerte la escenografía que generaba esos entornos oscuros, y acercarse a un mundo vinculado a la iconografía de la mafia italiana. Se respiraba una atmósfera muy densa. Estaba influida por un montón de estímulos en esa ficción y por eso tuvo semejante magnitud. Me hacía acordar a la serie Los Soprano. Montecristo tuvo esa grandeza”.

Esteban Pérez: "Se trabajó con mucha libertad a la hora de proponer e intervenir las escenas. Además, Pablo es un gran capitán de barco" Gerardo Viercovich - LA NACION

Para Esteban Pérez, la novela fue “un antes y un después” en varios sentidos. “Todo tenía un mismo objetivo que era introducir un clásico matizado con la peor parte de la historia argentina. Tengo lindos recuerdos de compañeros y amigos que pasaron por ahí. Se trabajó con mucha libertad a la hora de proponer e intervenir las escenas. Además, Pablo es un gran capitán de barco. La primera escena que me tocó hacer fue la más difícil porque terminaba emborrachándome y mandando al frente a personas muy poderosas. Hacer de borracho sin estarlo es fácil pifiarle y por suerte quedó muy bien”, se sincera con LA NACION.

Un video cassette y una frase icónica

Mónica Scapparone: "Fue uno de los personajes que más satisfacciones me dio. Tuve compañeros y compañeras estupendos"

Mónica Scapparone, que desde hace unos años vive en Sicilia, Italia, dice que estaba por firmar contrato para hacer otra tira cuando su representante le dijo que la querían para Montecristo. “Cuando me contó el personaje y de qué se trataba, no tuve dudas. Fue uno de los personajes que más satisfacciones me dio. Tuve compañeros y compañeras estupendos. Y quiero hacer hincapié en mi querida María Onetto, que interpretaba a la mujer de mi amante y mi personaje se refería a ella como ‘la muertita’. Se armó algo muy copado entre nosotras porque se suponía que iba a haber competencia, y en cambio hubo mucha complicidad y ayuda entre esos personajes. Charlábamos mucho con María sobre las escenas… En una de ellas, su personaje se había escapado y propusimos una frase icónica de la película Camila… Me acuerdo que yo le decía ‘Ladislao, ¿estás ahí?’, y ella respondía ‘a tu lado’. Y eso selló algo en la relación de nuestros personajes y de nuestra vida también porque fuimos muy amigas. La frutilla del postre fue el final en un Luna Park lleno y quienes estaban en la primera fila eran las Abuelas de Plaza de Mayo… Lo cuento y me sigo emocionando. Fue un orgullo. Evidentemente, algo bien hicimos”, concluye.

Nora Cárpena: "Fui muy feliz haciéndola. Yo veía el programa y me encantaba" StoryLab

Nora Cárpena era muy fan de Montecristo, por eso, cuando la convocaron para hacer una participación aceptó sin pensarlo. “Fui muy feliz haciéndola. Yo veía el programa y me encantaba. De hecho, estaba haciendo gira en ese momento con Dorys del Valle… Los programas todavía se grababan en cassettera y yo me llevaba un video cassette, y cuando llegaba a un pueblo me iba a una casa cualquiera, tocaba timbre y le preguntaba a la gente si veía Montecristo. Si me decían que sí, les daba el cassette y les pedía el favor de que lo grabaran (risas). Una locura total. ¡Lo que me gustaba! Y hasta dónde llegaría mi locura con el programa… Y un buen día me llaman para hacer un personaje; por supuesto acepté inmediatamente y fui muy feliz por el éxito que tenía, los compañeros, la historia”.

Mario Pasik: "Estuve pocos capítulos, pero hasta fui campeón de esgrima en la ficción" DIEGO SPIVACOW - AFV

Mario Pasik tuvo una participación pequeña, de apenas dos capítulos, pero su personaje dejó huella y dio pie a la venganza. “Hice del padre de Montecristo, un tipo que intentaba destapar algunas ollas… A los pocos capítulos me asesina un político en un atentado, y de ahí toma la venganza el personaje de Echarri. Estuve pocos capítulos, pero hasta fui campeón de esgrima en la ficción (risas). Me habían ofrecido otro papel importante en la novela, pero me salió un proyecto en coproducción con Rusia que se llamaba El último tango, que iba a grabarse en San Petersburgo y Moscú. Así que les expliqué la situación y entendieron y me pidieron que hiciera el personaje del padre del protagonista”.

Luis Machín: "Montecristo fue una de las novelas que marcó la época de manera más contundente, ganándole incluso en el rating a programas de otros canales que tenían mucha visualización" Adrian Diaz Bernini

Luis Machín también tiene los mejores recuerdos de la tira: “En una televisión y en un momento donde la ficción ocupaba muchas horas de la grilla de programación de los canales abiertos con distintas propuestas, Montecristo fue una de las novelas que marcó la época de manera más contundente, ganándole incluso en el rating a programas de otros canales que tenían mucha visualización. Recuerdo también con enorme cariño la recepción que tuvo el capítulo final, que se hizo en un Luna Park explotado de gente, donde la gente pudo disfrutar el último capítulo con nosotros. Y nosotros con ellos. Más allá de los premios y el Martín Fierro de Oro que ganó y las nominaciones, creo que aportó muchísimo a la sociedad. Recuerdos hermosos con los compañeros de elenco, varios que ya no están, pero fue un elenco muy contundente de actores de primera categoría y yo atesoro eso con mucho cariño. Fue una hermosa experiencia”, se emociona hablando con LA NACION.