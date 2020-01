Moria Casán y su osada revelación a cámara

29 de enero de 2020 • 10:49

Moria Casán es una gran artista y sabe generar momentos de show hasta cuando simplemente presenta la vestimenta que tiene puesta. Esos artilugios dramáticos son considerados por algunos como extremos y para otros son solo tonterías ocurrentes para arrancar una sonrisa. Esta semana la diva ortomolecular hizo un pase de comedia al presentar su look y dejó ver parte de su zona íntima, lo que originó diferentes reacciones entre sus panelistas aplaudidoras.

"Hoy tengo una especie de vestido bata, muy gypsy, miren", dijo Moria al comienzo de su programa Incorrectas mientras sacudía de un lado al otro su túnica. En ese vaivén fue cuando por un segundo dejó ver que llevaba puesta una medibacha color carne y que su entrepierna estaba cubierta sólo por un apósito femenino, por lo que no tenía ropa interior.

"¡Ay, Moria se te vio todo!", gritaron algunos de sus acólitos, mientras otros reían a más no poder. La diva sonrío a cámara y se limitó a decir: "Ay, perdón, suerte que me puse una cosita ahí". El piné ante todo y el mini show de Moria quedó como un desliz.

Recordemos que la actriz tiene un verano movido. Además de seguir al frente de su ciclo en América, protagonizará la comedia La Gran Depresión junto a Nacha Guevara en el teatro Multitabaris, desde el 6 de febrero. En cuanto a los asuntos del corazón, Moria se casó de manera simbólica con el artista plástico Humberto Poidomani , que hoy por hoy está en Miami y volverá a verlo en marzo.

La celebración se dio en diciembre en Italia en medio de un viaje que hizo con Poidomani. Al artista lo conoce hace mucho tiempo, pero comenzó a tener una relación romántica con él recién en octubre pasado. "Somos dos egos, yo le gusto a él porque me parezco a él; y él me gusta a mí porque lo considero igual a mí. Me encanta que sea mayor que yo, siempre me gustaron los hombres mayores y su inteligencia, nos divertimos mucho", dijo la semana pasada desde su ciclo.