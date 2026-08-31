Moria Casán volvió a su programa y habló de todo: de los “juicios” a su serie, de Lali e hizo una confesión inesperada

A dos semanas del estreno de su biopic y luego de unas vacaciones en el Caribe, Moria Casán volvió a su programa en eltrece y habló de todo. Fiel a su estilo, dejó frases contundentes sobre las repercusiones de Moria, los conflictos que se generaron a partir de su estreno y las críticas que recibió la ficción, un éxito de Netflix que se mantiene en el puesto número 1 de las series más vistas de la plataforma en la Argentina.

Moria. Sofia Gala as Moria in Moria. Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025 Prensa Netflix

“Qué felicidad. No puedo creer después de estos 15 días que estuvimos un poco descansando, renovándonos. La verdad, un placer estar nuevamente acá”, arrancó Moria en su gran regreso a la pantalla de eltrece. Después de saludar a su equipo, la conductora se refirió al fenómeno que generó la serie. “Estoy excedida por el éxito. Tampoco es que no esté muy acostumbrada a que me vaya bien, por supuesto, pero esto es un poco que te excede porque es un estampida tan grande”, sostuvo.

Moria destacó especialmente el alcance internacional de la producción y reivindicó que se trate de una ficción con el sello de la industria nacional. “Realmente tiene un gran impacto y me siento muy honrada de haberla hecho. Es un producto argentino, hecho por argentinos en nuestro país”, afirmó. También elogió a Javier Van de Couter, director de la serie, y destacó su mirada artística.

Las críticas y los personajes que quedaron afuera

Antes de comenzar a hablar, Moria vio un compilado con las repercusiones que tuvo la serie durante su ausencia: críticas, cuestionamientos, anuncios de posibles juicios y reclamos de algunas figuras que quedaron afuera de la ficción. El video terminó con una frase de Sofía Gala que resumió con humor lo ocurrido durante las vacaciones de su madre: “Estrenó la serie de Moria y es la única vez que no está. Se fue del país y nos dejó a todas acá con los juicios de este, del otro, el que habla, y ella divina en el Caribe”, soltó con su clásico desparpajo.

A partir de allí, Moria empezó, tema por tema, a responder lo que había ocurrido durante su ausencia. Primero, la exvedette contó que, aunque trabajó con los guionistas en la construcción de la historia, decidió preservar su libertad durante el rodaje y no “auditó” el trabajo de nadie. También contó que recién vio la serie completa cuando estuvo terminada. “Me asombré como se asombra un público”, aseguró.

En relación con “los ausentes” —se habló de Carmen Barbieri, Marcelo Tinelli y Jorge Rial, entre otros—, Moria explicó que no pretendía contar cada episodio de sus 80 años de vida y que los personajes incluidos debían responder al relato que quiso construir. “Escuché que decían que Olmedo y Porcel fueron muy importantes en mi vida. No fueron importantes en mi vida. Eso es una presunción de ustedes”, lanzó sobre el acotado espacio que tuvieron los dos capocómicos en la producción.

Moria respondió a los anuncios de juicio

Moria Casán y Luis Vadala Redes

Durante las dos semanas que Moria estuvo de vacaciones, trascendió que tanto Netflix como la producción podrían enfrentar algunas demandas. Ingrid, hija de Luis Vadalá, y Jorge Porcel Jr., el hijo del capocómico, plantearon de forma pública la posibilidad de iniciar acciones legales. Consultada por esos reclamos, Moria fue contundente.

“¿Qué pienso de esto? No pienso nada”, soltó despreocupada la diva. “Toda la gente que se siente ofendida por la serie o algo, primero que no debe conocer nada de mi vida y se debe haber quedado con una historia que le contaron. En el caso de la hija de Vadalá, me da lo mismo”, explicó y continuó con una definición propia: “Yo soy una mujer que practico las tres ”e”: elevada, envaselinada y, sobre todo, exonerada. Así que busquen el diccionario. Me resbala, amores, lo que quieran hacer”.

Antes de pasar a otro de los conflictos que aparecieron con el estreno, Moria dejó en claro que sabe las cosas que vivió y que no le importa lo que otros crean sobre ella. “Esto es cine y esto es ficción. Entonces, en una parte de ficción, los autores se permiten crear determinadas cosas. Pero piensen lo que quieran. Yo sé las cosas que pasé; mi hija sabe las cosas que pasamos”, cerró.

¿Hay conflicto con Lali Espósito?

La participación de Lali en la serie, su posterior ausencia en la première y los dichos de Marcelo Polino, quien aseguró que durante el rodaje la cantante no estuvo con el resto de los famosos, dispararon el viejo rumor de un posible enfrentamiento entre ellas. Lejos de avivar ese fuego, Moria explicó que cuando le tocó rodar, Lali estaba trabajando en otro proyecto y que su agenda hizo imposible que estuviera de la misma manera que el resto del elenco.

“Chicos, cero rencor, por favor”, enfatizó, antes de dejar en claro que entre ellas no existe ningún conflicto. “Vino a mi casa, participó de mi podcast, me eligió para hacer ‘Quiénes son’, hice dos Vélez con ella, nos va bárbaro, tenemos la mejor”, enumeró. “Lali me quiere muchísimo, la quiero a su madre, a su hermana Anita, que hizo tanto y le está yendo tan bien. Amo a esa familia”, completó.

Qué dijo Moria sobre Marcelo Tinelli

Moria y Marcelo Tinelli en Bailando por un sueño Archivo

Marcelo Tinelli también se refirió a la serie y aseguró que no se sintió ninguneado por no aparecer en la historia. Aunque admitió que todavía no la había visto, definió a Moria como “una reina absoluta”. La conductora respondió con afecto y destacó la relación que construyeron a lo largo de los años. “Realmente hemos trabajado mucho con Marcelo. Yo le he dicho las cosas que le tenía que decir; se lo dije en la cara”, contó. Y agregó: “Él tiene un gran respeto y una gran admiración por mí y yo también por él”.

Gerardo Sofovich y la revelación de un affaire

Por último, Moria destacó el rol que tuvo Gerardo Sofovich en su carrera, un vínculo que también queda plasmado en la serie en una de las escenas protagonizadas por Sofía Gala. “Los hombres más importantes de mi vida han sido los que me descubrieron en esto”, afirmó y recordó que fue el empresario teatral quien la llevó a convertirse en primera figura del teatro y luego le abrió las puertas del cine.

Luego, en medio de un mano a mano con Gustavo Sofovich, Moria sorprendió con una revelación inesperada. Ante la pregunta de su hijo sobre una versión que había mencionado Luis Ventura acerca de una relación entre ella y su padre, la conductora lo confirmó: “Con tu padre tuvimos como un affaire. Él me encantaba, le encantaba mi inteligencia, a mí me encantaba él. Tuvimos una cosita ahí”.