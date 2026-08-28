Moses Martin, el hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, debutó con su banda en un lugar muy especial

Moses Martin, el hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, dio su primer concierto en Londres con su banda, People I’ve Met, y lo hizo en un escenario cargado de significado: The Hawley Arms, en Camden, la misma zona donde su padre comenzó a construir la historia de Coldplay.

El joven músico y modelo de 20 años se subió al escenario el miércoles por la noche con su banda de rock alternativo. Mientras Moses ocupa el rol de vocalista y guitarrista, Orlando Wiltshire se encarga de la batería y Andrew Suster del bajo.

Moses Martin junto a su famosa mamá, Gwyneth Paltrow, en el estreno de Marty supremo Jordan Strauss - Invision

Lejos de renegar de su apellido, ligado a una de las bandas más exitosas del mundo, Moses dejó en claro que busca construir su propio camino en la música. “Estoy muy agradecido de estar en la posición en la que estoy”, reconoció hace unos días en una entrevista que le concedió a la revista Rolling Stone de cara al debut.

En la misma charla, Moses hizo referencia a lo que significa intentar hacerse un lugar en la música siendo hijo de dos figuras tan reconocidas como Chris Martin y Gwyneth Paltrow. “Es algo con lo que definitivamente hay que lidiar”, admitió, aunque enseguida puso el foco en la gratitud que siente por las oportunidades que tuvo. “Tengo un ADN musical a través de mis padres”, explicó. También destacó el apoyo que recibió de ellos a la hora de desarrollar su propia carrera.

En relación con su música, el cantante explicó que sabe que uno de sus mayores desafíos es que la banda, que tuvo sus orígenes en Nueva York, encuentre su propia identidad. “Estamos haciendo algo que es especial y único para nosotros y que realmente nos importa”, aseguró.

Para el músico, cualquier camino que acerque nuevos oyentes a la banda es bienvenido: “Realmente amamos esto”, sostuvo, convencido de que contar con padres que conocen desde adentro el mundo de la música también le permite tener a su lado a dos personas capaces de entender lo que implica intentar abrirse camino.

Un nombre ligado a la música desde antes de nacer

Un momento familiar compartido: Moses, Gwyneth Paltrow y Chris Martin juntos en un café Backgrid UK/The Grosby Group

Moses Martin nació el 8 de abril de 2006 y su vínculo con la música comenzó incluso antes de que llegara al mundo. Su padre lo bautizó en honor a “Moses”, una canción que había compuesto para Paltrow durante la relación que mantuvieron y que luego se convirtió en uno de los temas más queridos por los seguidores de Coldplay. Desde chico, además, mostró un particular interés por la música de otras épocas. Para su cumpleaños número 18, su madre contó que se había convertido en un verdadero experto en sintetizadores de los años 80 y en la nueva ola francesa.

Hoy, mientras avanza con su carrera musical, Moses también estudia en la Universidad de Brown, en Rhode Island. Allí combina su formación académica con el proyecto que comparte con Wiltshire y Suster. People I’ve Met nació en Nueva York y, a comienzos de este año, lanzó “Promise”, una canción que el propio Moses celebró en sus redes sociales. Poco después llegó “For Hire”, que tuvo una particular conexión con otra de sus facetas: el tema fue elegido para musicalizar una campaña de moda.

Moses y Apple junto a su mamá. Los dos hijos de la actriz se dedicaron al modelaje @gwynethpaltrow/Instagram

Porque la música no es el único terreno en el que el joven comenzó a hacerse un nombre. A los 20 años debutó como modelo para Burberry, donde compartió campaña con figuras como Edie Campbell, Nora Attal y Sang Woo Kim. Así, Moses también comenzó a explorar un universo que ya conocía de cerca por su familia: su hermana mayor, Apple Martin, también incursionó en la moda y trabajó con firmas como Chloé, Self-Portrait y GapStudio, además de aparecer en Vogue.

A diferencia de su padre, cuya carrera quedó asociada al pop y al sonido de Coldplay, Moses eligió junto a sus compañeros una propuesta más cercana al indie y al rock alternativo. La banda ya consiguió un contrato con Interscope Records, el sello que trabaja con artistas como Billie Eilish, Lady Gaga y Kendrick Lamar. El concierto en Camden representa así un nuevo paso para un proyecto que empezó en Nueva York y que ahora busca encontrar su lugar en la escena musical británica.