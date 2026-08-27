El homenaje a Dolly Parton de su “papi cinematográfico” que generó duras críticas: “¡Qué asco!”

Este martes, las redes se llenaron de mensajes de despedida para Dolly Parton, la actriz y estrella de la música que falleció ese mismo día, a los 80 años. Desde Julia Roberts y Jane Fonda hasta Paul McCartney y Sabrina Carpenter, celebridades del mundo del espectáculo quisieron rendirle homenaje, resaltando tanto su valor artístico como humano. Con el correr de los días, decenas de famosos se sumaron a la ola de reconocimiento, pero uno de los mensajes, en lugar de generar emoción, terminó desatando un escándalo.

El actor Ricky Schroder, de 56 años, interpretó a Robert Lee Parton, padre de la intérprete de “Jolene”, en dos telefilms biográficos sobre la vida de la cantante, Dolly Parton’s Coat of Many Colors (2015) y Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love (2016). Ese vínculo actoral pareció ser, para él, el punto de partida ideal para un mensaje de despedida.

“No estaba de acuerdo con su defensa de los derechos de las personas transgénero y el apoyo a la vacuna contra el COVID, pero la amé de todos modos. Gracias por elegirme, Dolly, para ser tu papi cinematográfico”, escrbió en Instagram, junto a una foto con Parton.

La reacción no tardó en llegar. En los comentarios, los usuarios calificaron la publicación de “transfóbica y antivacunas” y le reprocharon haber convertido un mensaje de duelo en una plataforma para reafirmar sus propias diferencias ideológicas con la fallecida. La periodista Katie Couric resumió el malestar general con dos palabras: “¡Qué asco!”. El cantante Boy George, más lacónico todavía, le pidió que se callara. El actor de Lioness Jay Huguley fue más elaborado en su ironía: “‘La amé de todos modos’, qué homenaje tan extraño. Dios mío”.

Lejos de bajar el tono, el actor que brilló cuando era niño como protagonista del film El campeón redobló la apuesta horas después. En sus historias de Instagram compartió un video de Parton hablando en favor de la vacunación contra el Covid-19 y lo acompañó con un comentario que sonó, para buena parte de sus seguidores, directamente como un reproche a la memoria de la artista: “Le advertí a Dolly que no apoyara el experimento. Ojalá me hubiera hecho caso”, escribió, con un emoji de cara triste que no alcanzó para suavizar el golpe.

La historia compartida por Ricky Schroeder

Ahí la indignación mutó en hartazgo. “Ricky, acaba de morir. Podrías haberla homenajeado sin usar su muerte para recordarles a todos que desaprobabas su apoyo a las personas trans y a las vacunas. ¡Qué tributo tan estúpido y egocéntrico!”, le escribió un usuario. Otro fue directo al hueso: “¡Qué gran falta de respeto, Schroder! Tenías que centrarlo todo en vos. No podías limitarte a dar el pésame. Tenías que contarle a todo el mundo lo que ya sabemos: que sos un seguidor de Trump y un actor acabado”. Entre las decenas de comentarios que juntó el posteo hubo una constante: nadie discutía el derecho de Schroder a pensar distinto, sino la decisión de convertir un adiós público en una declaración de principios propios. “No lo conviertas en algo personal ni político. No es un homenaje, sino una declaración sobre vos. ¿Para qué molestarse?”, resumió otro comentario, quizás el que mejor sintetizó el enojo colectivo.

La controversia expone una distancia que Schroder -miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días- nunca resolvió del todo entre el personaje que compuso —el patriarca de una familia humilde de Tennessee— y la mujer real que decidió confiarle ese rol. Parton, cristiana devota y sin embargo una de las voces más consistentes del ambiente country a favor de la comunidad LGBTQ+, había dejado clara su postura mucho antes de esta polémica. En una entrevista con Billboard en 2014 fue tajante: “Si la gente quiere juzgar, ya está pecando. El pecado de juzgar es tan malo como cualquier otro pecado que puedan atribuir a otra persona”. Y en 2016, cuando la ley antitrans de Carolina del Norte sobre el uso de baños generó indignación nacional, le dijo a CNN: “Creo que todo el mundo debería ser tratado con respeto. Espero que todos tengan la oportunidad de ser quienes son y de mostrarse tal como son”.

En más de una oportunidad Parton se manifestó a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+ Jonathan Short - Invision

Su compromiso con la causa sanitaria tampoco fue un gesto menor ni improvisado: donó un millón de dólares al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt para ayudar a financiar la investigación que terminó respaldando el desarrollo de la vacuna de Moderna contra el Covid-19, la misma que Schroder decidió mencionar el día de su muerte para marcar su desacuerdo.

Mientras el posteo de Schroder generaba repudio, el resto del universo del espectáculo optó por el camino inverso. Madonna, Norah Jones, Bryan Mae, Mia Farrow, Sally Field, Barbra Straisend, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Heidi Klum, Paris Hilton y decenas de personalidades publicaron mensajes de duelo sin condicionamientos ni salvedades políticas. Incluso el presidente Donald Trump rindió homenaje a la cantante y ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta en todo el país durante una semana en su honor.

La muerte de Parton llegó tras meses de deterioro de salud que la habían obligado a cancelar apariciones públicas y que, según su entorno, la fueron volviendo cada vez más reservada respecto de su propio estado. Sus representantes confirmaron a la revista People que falleció tras una “breve lucha contra el cáncer”, sin precisar el tipo, y trascendió que había sido internada días antes en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, por problemas autoinmunes y renales. La noticia de su muerte se conoció el martes a través de un video de Instagram publicado por su sobrino, Bryan Seaver, también su jefe de seguridad. En Nashville se prepara para los próximos días un servicio privado reservado a familiares y amigos cercanos.