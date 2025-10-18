El escándalo que protagoniza Germán Pezzella: una doble vida que habría terminado en su separación de Agus Bascerano

En los últimos días, y luego de varios meses de especulaciones, trascendió que Germán Pezzella se habría separado de su esposa, Agustina Bascerano, tras diez años juntos. Según los rumores que circulan, la ruptura no habría sido amigable, ya que se dio a conocer que el defensor de la selección argentina mantuvo una relación paralela con otra mujer que también estaba casada, lo que habría complicado aún más la situación.

Hace un tiempo, Pochi de Gossipeame había insinuado que existía una crisis entre Germán Pezzella y su esposa, luego de que ella borrara de sus redes todas las fotos juntos. La falta de publicaciones en pareja había alimentado los rumores sobre su relación, y finalmente, en el programa Puro Show (eltrece), la panelista confirmó la separación y compartió detalles que sorprendieron al público.

Germán Pezzella y su esposa se casaron en 2023

Según sus declaraciones, Pezzella habría llevado una vida paralela durante un tiempo. “Esa mujer, que se llama Agustina Tedesco, también estaba en pareja, con hijos, con un chico de mucha plata”, aseguró y dejó entrever la complejidad y el escándalo que rodearon la ruptura.

Qué se sabe sobre la supuesta “doble vida” de Germán Pezzella

Pochi brindó detalles sobre cómo se habría desarrollado el vínculo entre Pezzella y Agustina Tedesco: “Habrían sido amantes. El marido la habría encontrado a ella; se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar. Desde el entorno me dicen: ‘¿Por qué no lo blanquean? No se puede tapar el sol con la mano’. A mí lo que me dicen es que Germán Pezzella efectivamente estaría con Agustina Tedesco”.

La influencer Agustina Tedesco fue señalada como la tercera en discordia (Captura: TikTok @agutedesco)

Por su parte, Pampito agregó su versión sobre la historia: “Yo leí las conversaciones de Pochi con uno de los cuatro protagonistas de esta historia, donde le termina confirmando, con mucha cautela, este romance. Las dos parejas de esta historia se rompieron y los que eran amantes ya están juntos”. De esa manera, subrayó que la relación secreta finalmente se habría consolidado tras las separaciones.

Por el momento, ni Germán Pezzella ni Bascerano se pronunciaron públicamente sobre la situación. La pareja se había casado en 2023 y durante varios años compartieron su vida en Europa para acompañar el desarrollo de la carrera profesional del futbolista en clubes de España e Italia. A lo largo de ese tiempo, construyeron una vida juntos lejos de la atención mediática, pero la noticia de la separación ahora los coloca en el centro de la escena.

Quién es Agustina Tedesco

Quién es Agustina Tedesco, la supuesta amante de German Pezzella

Agustina Tedesco, señalada como la supuesta tercera en discordia en la separación de Germán Pezzella, tiene un pasado ligado a la actuación. Cuando tenía apenas 15 años, participó en la telenovela Consentidos, donde interpretó a Serena, un papel que le permitió darse a conocer en el mundo artístico. Además, mantiene presencia en redes sociales, donde acumula más de 12 mil seguidores en TikTok y comparte clips sobre su vida cotidiana.

La joven proviene de una familia numerosa y tiene tres hermanos, entre ellos Natacha, quien es conocida en redes sociales con más de 700 mil seguidores en Instagram bajo el perfil @natachatedesco. Sin embargo, según se dio a conocer, no existiría una buena relación entre Agustina y Natacha desde hace algún tiempo, lo que suma un detalle más al perfil mediático y familiar de la joven.