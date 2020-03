Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, heredó el talento artístico de sus padres Crédito: Instagram

"De tal palo, tal astilla", reza el dicho popular que justifica similitudes entre padres e hijos, frase que podría utilizarse para describir el talento de Muna, la hija mayor de Agustina Cherri y Gastón Pauls. Sin embargo, el don natural de la pequeña parece no venir por el lado de la actuación, sino más bien de la música.

Con tan solo 10 años, Muna ya es toda una artista que desarrolló una gran pasión por cantar. Bajo el ojo atento de sus padres, la niña creó una cuenta en Instagram para poder compartir con el mundo pequeños videos, en donde se la puede ver tocando el ukelele y entonando algunos de sus temas favoritos.

Además del apoyo de sus papás, la pequeña cuenta con varios "fans" muy populares entre sus 23 mil seguidores, entre ellos Celeste Cid, Gianina Maradona y Julieta Nair Calvo, quienes le dejan mensajes de aliento y admiración. "¡Cuánto talento en 10 años! ¡Sos hermosa Muni!", le escribió la hija del 10. "Fan", agrego Cid junto a un emoticón de corazón.

"A mi hija Muna le encanta actuar. Por ahora conseguimos que canalice esas ganas en prepararse: estudia comedia musical, piano, canta increíble. Si más adelante es lo que le gusta, oportunidades no le van a faltar. La verdad es que la televisión de estos días no es la misma que cuando yo empecé. Además mis viejos no eran conocidos y en el caso de ella es distinto", le dijo Agustina a LA NACION durante una entrevista en 2017. "Si fuera por ella querría empezar a trabajar mañana. Pero por ahora me tiene que hacer caso y yo explicarle lo mejor que pueda mis razones".

La relación entre la pequeña y su mamá es de mucha complicidad. De hecho, Muna le dedicó el primer posteo de su cuenta a ella. "¡Te amo Ma! Gracias por siempre estar atrás mío apoyándome y ayudándome a cumplir con cualquier cosa que se me ocurra. Sos tan graciosa, pero al mismo tiempo cuando estoy con mis amigas patinando y venís a decirme que me ponga el buzo me hincha un poco, pero igual te amo como a nadie en el mundo", escribió.

Además de Muna, Agustina y Gastón son padres de Nilo, de siete años. La actriz de Separadas también es mamá de Alba, de cinco meses, fruto de su relación con el músico Tomás "Pepo" Vera.