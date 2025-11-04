Agustina Cherri sorprendió al presentar su nuevo proyecto, lejos de la actuación: “Salí del lugar cómodo”

Nunca es tarde para afrontar nuevos desafíos, para darle una oportunidad a esos sueños que por momentos parecían demasiado lejanos y pegar el volantazo. Tras una vida dedicada a la actuación, a los 42 años Agustina Cherri decidió dar un salto de fe y desarrollarse en un ámbito completamente diferente tanto para ella como para el público que la sigue. Esta semana, a través de un posteo en su cuenta de Instagram, anunció su nuevo proyecto: su propia línea de productos para la piel.

“Todos me dijeron que estaba loca, pero yo desarrollé mis propios productos para la piel y ahora se los puedo contar porque ya está todo hecho. Esto empezó hace mucho tiempo y por suerte registré todo”, expresó Cherri en un video que publicó en su feed de Instagram, red social en la que acumula 2.4 millones de seguidores.

Agustina Cherri anunció que lanzará su propia línea de productos para la piel (Foto: Instagram @agustinacherriok)

En la filmación se pudieron ver imágenes correspondientes a octubre de 2023, cuando faltaban 730 días para el lanzamiento. En aquel momento expresó su deseo de sacar su línea de skincare aun sin tener experiencia en el rubro. Se asesoró, formó un equipo, se reunió con diferentes laboratorios y en mayo de 2024 anunció que cerró con una desarrollista para darle forma a su sueño. “Lo va a producir el laboratorio, pero la fórmula va a ser mía”, explicó. “Lo que las chicas todavía no saben es que toda la línea va a ser a base de hongo reishi", dijo hacia el final del video.

“01 - Nuevo comienzo. Ese es el nombre del primer capítulo, porque por fin me animé a volver a empezar. Salí del lugar cómodo, de lo seguro, y me planté frente a mi propio sueño. Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible. Decidí, aposté, invertí, armé equipo. Probé, fallé, volví a intentar. Presupuesté, diseñé, hice trámites, investigué, aprendí, descubrí… y lo logré“, reflexionó la ex Chiquititas en la publicación.

La actriz reflexionó sobre su decisión de emprender en el mundo de los productos para la piel y contó detalles de su proyecto (Foto: Instagram @agustinacherriok)

En esa misma línea, explicó que siempre supo como quería cuidarse la piel, pero no encontraba los productos que buscaba. Ahora los tiene, porque decidió hacerlos ella misma. “Lo pensé, lo creé, lo desarrollé con cada detalle. Y puedo decir, con orgullo y con una seguridad que me atraviesa, que cuando las prueben van a entender de lo que hablo”, afirmó y aseguró que iba a compartir con sus fanáticos todo el proceso de producción “porque fue una de las experiencias más hermosas que me animé a vivir”.

Por otro lado, a través de sus historias de Instagram, Cherri respondió a algunas dudas de sus seguidores respecto al lanzamiento de la línea de productos para la piel. Reveló que se podrán comprar online con envío a todo el país -con intención de expandir las ventas a futuro a Uruguay, Chile y México- y que el lanzamiento tendrá lugar durante el mes de noviembre, aunque no especificó la fecha exacta. Si bien remarcó que durante los próximos días compartirá nuevos videos de lo que fue el proceso, decidió hacer un adelanto y habló sobre su elección de usar hongo reishi como base de sus productos.

Agustina Cherri contó detalles de su nueva línea de productos para la piel

“Yo soy muy fanática del mundo fungi, muy curiosa, así que empecé a investigar y descubrí que este hongo milenario tiene una cantidad de beneficios extraordinarios para la piel", sostuvo. Según detalla la National Library of Medicine (NLM), ubicada en Bethesda, Maryland, en los Estados Unidos, el Ganoderma lucidum (conocido como reishi) es un hongo medicinal que se utilizó durante siglos en la medicina china y posee “una amplia gama de propiedades medicinales, incluyendo efectos antioxidantes, antiinflamatorios e inmunoestimulantes”.