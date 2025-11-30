Mirtha Legrand se conmovió por el apoyo de Agustina Cherri a Gastón Pauls: “Es una prueba de amor”

En junio de este año, Gastón Pauls contó en una entrevista el rol que tuvo Agustina Cherri en sus años más oscuros. El actor aseguró que su entonces pareja lo ayudó a “volver a la vida”, y que fue fundamental para comenzar su proceso de recuperación de las adicciones. Anoche, en su programa, Mirtha Legrand recibió a la actriz y conmovida por su historia la felicitó por haber ayudado a Pauls a salir de aquel infierno. “Es una prueba de amor”, subrayó.

El tema lo sacó Mirtha cuando Cherri hablaba de Muna, su hija de 17 años, y de su carrera como cantante. “¿El papá es Gastón Pauls?”, la interrumpió. “El papá es Gastón”, confirmó la invitada. “Y vos lo ayudaste a recuperarse”, resaltó la Chiqui, y Cherri reaccionó con algo de pudor. “Se anda divulgando eso. Yo no sé si soy la persona que lo ayudó. Sí la persona que lo acompañó”, explicó. “Él lo contó”, intervino Gastón Recondo, otro de los invitados de la noche. “Sí. La verdad es que yo siento que lo acompañé”, sostuvo.

En ese momento, Cherri explicó que hace poco tiempo se animó a hacer referencia al tema. “Yo nunca hablé de lo que fue la etapa de Gasti. Y en realidad me parece importante decir que no es que yo sé hacer nada, yo busqué ayuda. Hay profesionales que ayudan a los familiares que tienen problemas”, confesó. “Está bien que lo digas”, celebró Legrand. “Es muy lindo gesto tuyo. Es una prueba de amor, de cariño. Fue tu marido. Es el padre de tus hijos”, sumó, conmovida.

La actriz explicó que hasta el día de hoy mantienen con Pauls una relación a la que catalogó de “hermosa”. “Es parte de mi vida”, agregó. “¿Está recuperado?”, quiso saber la Chiqui. “Sí, hace muchos años”, confirmó Cherri, y Mirtha pidió un aplauso en su honor.

Recondo destacó la labor que Pauls cumple ayudando con charlas a otros que están pasando por lo mismo que vivió él. “Anda sobre todo por los colegios. Una cosa es que vaya a lugares de rehabilitación, y otra cosa es que vaya a los colegios para atajar a los chicos, para ocuparse de esa edad tan compleja”, subrayó. “Recorre el país”, contó Cherri. “Ya no puede parar. Siente una responsabilidad y nosotros como familia lo acompañamos. Mis hijos lo acompañan a muchas de sus charlas. Es algo que compartimos y apoyamos todos”, sostuvo. “Te felicito, querida. Te felicito de verdad. Debe ser una tarea ardua, difícil, dolorosa”, festejó.

Para cerrar el tema, Cherri resaltó la importancia de los profesionales que trabajan con casos de adicción. “Se generó una cosa de ‘ Agustina lo ayudó’. No. Hay profesionales que trabajan, que pueden ayudar, asistir, dar herramientas para saber qué hacer y sobre todo para protegerse uno. Porque yo, si no estoy protegida ante una situación, tampoco puedo ayudar al otro”, sostuvo. “¿Tenés miedo a una recaída?”, consultó Legrand antes de pasar a otro tema. “No. La verdad es que no”, dijo Cherri, segura. “Ya está limpio. Lo aplaudimos desde acá. Debe ser un esfuerzo tremendo físico, espiritual, anímico”, resaltó Mirtha, y volvió a felicitar a Cherri.

Hoy Gastón Pauls, además de recorrer el país, conduce Ser Humanos, un programa que emite América que recoge testimonios de personas que ante las adversidades logran salir adelante. “Ser humanos, tiene que ver con resiliencia, con transformación. Siento que es un momento de mucha angustia generalizada, no solo en Argentina sino también en el mundo. Los domingos a la noche son particulares porque para muchos son momentos de bajón, de depresión, de análisis. Y por eso nos interesa contar historias de superación, sin violencia, donde haya encuentro”, le contó hace unos meses a LA NACION.

“Ojalá este programa sirva para, por lo menos, pensar un poco más y encontrar algo que nos haga bien. Hay muchas historias para contar y puedo decirlo porque recorro el país desde hace más de 11 años, dando charlas de prevención de adicciones; ya me escucharon más de 700 mil personas, lo que me convierte en un termómetro muy concreto sobre lo que está pasando. Conozco muchos testimonios de gente que se estaba muriendo, que había intentado suicidarse o no le encontraba la vuelta y que hoy están bien. Yo necesito un final feliz porque es lo que les quiero mostrar a mis hijos, que hay un camino… Sino todo es desesperanza, frustración, opresión”, agregó.