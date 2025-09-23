Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, debutó como modelo y sorprendió a todos

A medida que los hijos crecen comienzan a buscar su propio futuro. Muchas veces el camino que eligen está en línea con el de sus padres, puesto que, desde pequeños vieron lo que hacían y, estimulados, decidieron intentarlo. Sin embargo, también están aquellos que eligen carreras completamente contrarias a las de sus progenitores. Muna Pauls Cherri pertenece a este primer grupo. La hija mayor de los actores Agustina Cherri y Gastón Pauls lleva varios años incursionando en el mundo de la música. Canta, toca la guitarra y ya compartió escenario con Luciano Pereyra y Zoe Gotusso y en su fiesta de 15 cantó con Fabiana Cantilo y Benjamín Amadeo. Ahora, a los 16 años, decidió ir por más y se metió en el mundo del modelaje. Recientemente, lanzó su primera campaña junto a una conocida marca de ropa y expresó su felicidad ante este nuevo desafío.

Muna Paus Cherri creció rodeada de arte, no solo de parte de sus padres, sino también de su familia paterna. Incluso su hermano menor, Nilo, debutó como actor en Margarita, que tu cuento valga la pena (HBO Max) como Ali Pietro, el hermano menor de Merlín (Ramiro “Toti” Spangenberg). Si bien la joven está completamente abocada a su carrera musical, hace un par de semanas dio el gran salto hacia el modelaje como protagonista de la campaña de primavera/verano de una reconocida marca de ropa femenina.

La adolescente de 16 años protagonizó la campaña de primavera / verano de una conocida marca (Foto: Instagram @munapaulscherri / @47street)

En agosto, la marca de indumentaria 47 Street lanzó su nueva campaña Don’t ruin My Fantasy, protagonizada por Muna Pauls. “Para mí es muy especial, porque me lleva directo a esas tardes de verano donde parece que no pasa nada, y al mismo tiempo pasa todo. Esos ratos de aburrimiento en los que termino conectando conmigo misma, con mis emociones, con mi mundo interior. Momentos en los que me dejo llevar, me invento universos, y descubro que ahí, es donde brota mi creatividad”, expresó la adolescente de 16 años en sus redes sociales.

Así fue la campaña de moda que protagonizó Muna Pauls

Agradecida y feliz por este nuevo proyecto, mostró el resultado de lo que captó la cámara. Hizo la producción de fotos en exteriores, en medio de una calle con una plazoleta y varias casas de fondo. Posó en un auto amarillo con tapizado rojo, vestida con prendas cancheras y juveniles: desde un remerón a rayas hasta un top metalizado, campera rosa y pantalones cargo. En línea con su estilo, la campaña también incluyó música, algo que la identifica en un ciento por ciento.

Tuvo distintos cambios de look, se movió con soltura en el set y hasta demostró sus dotes actorales en algunos de los videos publicitarios. A pesar de su corta experiencia en este rubro, se mostró segura y confiada y dejó en claro que no le tiene miedo a las cámaras.

Además de la música, Pauls decidió incursionar en el mundo del modelaje (Foto: Instagram @munapaulscherri / @47street)

Tras la presentación oficial, hace unos días Pauls compartió con sus 828 mil seguidores de Instagram algunas imágenes del backstage de la producción. Se divirtió junto al equipo, modeló los distintos outfits y dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje, rubro que seguramente explorará más.

Muna Pauls compartió con sus seguidores las fotos de la campaña de moda que protagonizó (Foto: Instagram @munapaulscherri / @47street)

Pero, además de su carrera como cantante y ahora también como modelo, hace un mes la adolescente también decidió compartir públicamente detalles de su vida personal. Contó que está de novia, feliz y muy enamorada. “Desde que empecé a conocerlo, algo cambió en mí. Él tiene una forma de hacerme ver la vida diferente, más linda, de desafiarme, a crecer, sin apuro“, reveló sobre el joven que le robó el corazón. Además, dijo que ambos sabían de la existencia del otro y hasta se cruzaron en cumpleaños, pero entre ellos nunca había pasado nada. “Y era acá el amor, yo lo tenía a la vuelta de la esquina, literal”, reconoció Pauls y deslizó la posibilidad de presentárselo en un futuro a sus fans.