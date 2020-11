Murió Alex Trebek, el legendario conductor de Jeopardy!, a los 80 años

Murió Alex Trebek, tenía 80 años y venía luchando desde 2019 con un cáncer de páncreas Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

9 de noviembre de 2020 • 10:48

Murió Alex Trebek, el conductor del legendario ciclo de entretenimientos Jeopardy! desde su debut en 1984. El conocido presentador de 80 años sufría de cáncer de páncreas, mal con el que venía batallando desde 2019. La triste noticia fue informada a través de la cuenta oficial del programa del que era la cara visible: "Jeopardy! está triste de compartir la noticia de que Alex Trebek murió de forma pacífica en su casa, rodeado de su familia y amigos".

Trebek había revelado en marzo de 2019 que había sido diagnosticado de cáncer de páncreas en estadio 4. "He vivido una buena vida, una vida completa y estoy cerca del final", le dijo a USA Today días atrás. Sony Pictures Entertainment, dueño del show desde 1986, confirmó a medios estadounidenses que los episodios de Jeopardy! comandados por Trebek estarán al aire hasta el 25 de diciembre. Por el momento no está dentro de los planes inmediatos de la compañía elegir quién lo sucederá.

El último día del conductor en el estudio fue el 29 de octubre. "Hoy perdimos a una leyenda y un miembro muy querido de la familia de Sony Pictures", expresaron en las redes sociales desde la compañía. "Durante 37 increíbles años, Alex fue esa reconfortante voz, que representaba el momento de escapar y divertirse luego de un largo y duro día para millones de personas alrededor del mundo. Él era el corazón de Jeopardy! y será extrañado profundamente por todos los que lo habían convertido en parte de su vida", sumaron.

El programa de entretenimientos, cuya mayor atracción es "La rueda de la fortuna"; fue creado por Merv Griffin y, primero, fue producido por NBC (entre 1964 a 1975). En esos años el conductor era Art Fleming, quien murió en 1995, pero es difícil pensar en este programa sin recurrir automáticamente a Trebek -quien entró al libro de los Guiness, al ser el presentador de un mismo ciclo de entretenimientos que más episodios condujo, más de 8200, en 37 años. El rating y la simpatía del público lo acompañó durante todos estos años

Otros directivos también destacaron las cualidades de Trebek. "El nos honró con su amabilidad, calidez, ingenio y pura elegancia, razón por la cual lo recibimos en nuestras casas noche tras noche, año tras año", dijo Bob Iger, ejecutivo de Disney. "También nos mostró el significado del coraje mientras luchaba contra el cáncer con dignidad y determinación", agregó.

Nacido en Canadá, Trebek desarrolló su carrera televisiva en los Estados Unidos. Su primera aparición fue en los 70, cuando fue elegido como anfitrión de programas de juegos diurnos, entre ellos The Wizard of Odds, High Rollers y Battlestars. Sus primeros pasos fueron en noticieros de su país natal; luego probó el desafío de ser host de programas musicales. En 1973, se mudó a los Estados Unidos y allí su carrera siguió creciendo. Además de conductor era invitado como panelista en diferentes ciclos. Su consagración definitiva llegó de la mano de Jeopardy!, en 1984. Desde el 87 al 91 tuvo el desafío de conducir además Classic Concentration, haciendo la tarea titánica de tener dos shows a su cargo. Ese mismo año, en 1991, llegó a ser la figura de tres ciclos (además de los antes mencionados se sumó To Tell the Truth).

También tenía vocación solidaria: apadrinó un pueblo en Zambia para ayudarlo a fomentar la educación de los niños. En 2011, el conductor fue honrado por la Academia de Televisión, Artes y Ciencias con un Emmy a la trayectoria. A su vez, fue incluido en el salón de la fama e incluso recibió la medalla de Alexander Graham Bell. Casado dos veces, a Trebek lo acompañaron hasta el final su mujer Jean y sus tres hijos: Matthew, Emily y Nicky.

