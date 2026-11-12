Murió Anthony Clark, el actor y comediante de Sí, mi vida y Boston Common

Anthony Clark, el actor y comediante estadounidense conocido por protagonizar la comedia televisiva Sí, mi vida, murió el martes a los 62 años. Con una trayectoria que arrancó en los escenarios del stand-up, su llegada a la televisión impulsó su carrera: logró convertirse en una cara conocida de las sitcoms de los años 90 y comienzos de los 2000 con papeles en series exitosas como Boston Common y Soul Man.

Fue Mike O’Malley, su amigo y compañero de elenco en Sí, mi vida, quien dio a conocer la triste noticia a través de las redes sociales. Según informó Deadline, el actor falleció por complicaciones relacionadas con una neumonía, aunque la causa no fue confirmada públicamente por su familia. Su representante, Barry Katz, también confirmó la noticia y lo recordó como uno de los comediantes y actores más talentosos que había conocido.

“Anthony Clark murió ayer. Era un tipo divertidísimo”, escribió O’Malley en Instagram junto a dos postales donde se los ve en la grabación del último episodio de Sí, mi vida. En su mensaje, recordó que, cuando él y su esposa Lisa estaban de novios a mediados de los años 90, su colega ya era famoso en Boston y solía agotar las entradas de sus shows. “La primera vez que lo vimos en The Comedy Connection nos reímos, nos reímos y nos reímos. Era único: uno de esos comediantes que se ríen con vos de lo absurdo de sus historias y observaciones, y eso te hacía reír todavía más porque él también se estaba riendo”, expresó.

“Fui fan antes de ser amigo”, resaltó el actor y de inmediato evocó una conversación que tuvo con él hace poco tiempo. “Hablamos por teléfono hace tres semanas. Nos hizo reír a carcajadas, como siempre”. El actor también contó que Clark había invertido bien su dinero y que prácticamente se había retirado después de que terminaran la serie, veinte años atrás. “Descansá en paz, Tony”, concluyó.

Del stand-up a la televisión

Anthony Clark nació el 4 de abril de 1964 en Lynchburg, Virginia y estudió en el Emerson College de Boston, donde se graduó en 1986. Su vocación por el humor ya se había manifestado durante sus años en la universidad: ganó el premio al mejor comediante universitario del American Collegiate Talent Showcase, según repasó The Hollywood Reporter.

El salto al cine llegó con El amor es un juego cruel (1991), donde interpretó a un marine y compartió elenco con River Phoenix. Su filmografía también incluye películas como Una cosa llamada amor (1993), Teresa’s Tattoo (1994), La roca (1996), Say Uncle (2005) y My Uncle Rafael (2012). Sin embargo, fue la televisión la que le dio sus personajes más reconocibles.

En Una cosa llamada amor, Clark compartió set con River Phoenix, Samantha Mathis y Sandra Bullock

Tras participar en Ellen, consiguió el protagónico de Boston Common, una comedia de situación emitida por NBC entre 1996 y 1997. Allí encarnó a un joven sureño que llegaba a Boston para acompañar a su hermana universitaria y terminaba trabajando como empleado de limpieza en su residencia estudiantil. Después se sumó a Soul Man, otra sitcom, centrada en un pastor viudo que criaba a sus hijos, interpretado por Dan Aykroyd. Clark encarnó a un joven e inexperto religioso que trabajaba con él.

El éxito de Sí, mi vida y la despedida de sus colegas

En 2000 llegó el papel de Greg Warner en Sí, mi vida, la comedia de CBS creada por Greg Garcia y Alan Kirschenbaum. Junto a Jean Louisa Kelly, O’Malley y Liza Snyder, integró una historia sobre dos matrimonios con formas muy diferentes de vivir y criar a sus hijos. La convivencia y los conflictos familiares sostuvieron una ficción que permaneció seis temporadas al aire, hasta 2006, y alcanzó los 122 episodios. Ese mismo año, Clark condujo la cuarta temporada del concurso de comediantes Last Comic Standing.

Luego de conocerse su muerte, el creador de Sí, mi vida, Greg Garcia, evocó las conversaciones que había compartido con el humorista en los últimos años: destacó su humor imprevisible y contó que Clark lo había alentado cuando decidió probar suerte en el stand-up.

Por su parte, el actor Shawn Fitzgibbon, oriundo de Boston, recordó que asistía a sus shows desde los 16 años y celebró la inspiración que su carrera significó para quienes soñaban con seguir sus pasos. “Aunque no era de acá, lo sentíamos como uno de los nuestros. Estábamos orgullosos de él y nos daba a todos la esperanza de que la industria no estaba cerrada para gente como nosotros. Qué artista único y brillante”, expresó.