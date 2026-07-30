Murió Beto Cabrera, el recordado humorista que brilló junto a Mario Sánchez en el Dúo de Dos

Murió a los 92 años Alberto “Beto” Cabrera, el recordado actor, humorista, cantante, animador e imitador que supo conquistar al público a fuerza de carcajadas en La revista dislocada y en el infalible "Dúo de Dos" que conformó junto a Mario Sánchez, con quien tuvo su propio programa en Teleonce llamado El paquete del dúo.

La triste noticia fue dada a conocer por su hijo Fabián a través de Facebook. “Llegan momentos en la vida que deseás que nunca lleguen, pero la vida y los años van pasando y ese momento llega y te destroza el alma y el corazón, y los recuerdos se amontonan en la mente dejando alegrías y tristezas. Decía una canción de Alberto Cortez que ‘Cuando un amigo se va queda un espacio vacío’, y eso es lo que hiciste, papi, dejaste un espacio vacío, un espacio muy grande. Se fue mi amigo, mi confidente, mi apoyo, mi ayuda, en definitiva mi todo”, expresó uno de los tres herederos de Cabrera. Beto, que desde hacía tiempo estaba radicado en España, también era padre de Claudio y de Jennifer.

"Hasta que nos volvamos a encontrar, papi. Te quiero", el mensaje de su hijo Fabián Cabrera

“Nos trajiste a esta bendita tierra desde nuestra amada Argentina para tener un futuro donde pudimos formar familias, donde nacieron tus nietos y donde nos acabás de dejar para seguir actuando y haciendo reír allá arriba, triunfando como siempre lo hiciste”, continuó su hijo en su emotivo mensaje.

“No sé cómo despedirme, pa, no sé cómo llevar tu partida, no sé cómo voy a hacer cuando abra Telegram y ya no estén tus ‘qué hacés, Faby, ¿cómo va la cosa?’. Cuando vea Facebook y no vea tus escritos, tus frases, tus canciones", se lamentó.

“Gracias, papi, fuiste el mejor ejemplo que un hijo pudo tener. Gran amigo, excelente esposo y mejor ser humano. Vamos a luchar los cuatro por no derrumbarnos, por no dejar caer a mamá y allá donde vayas te prometo que nos volveremos a encontrar. Te quiero con toda mi alma y te voy a extrañar mucho”, concluyó Fabián Cabrera Artola al recordar a su padre.

"Estoy sin palabras. Gracias por todo, te quiero", expresó su otro hijo, Claudio Gabriel Cabrera Artola

Beto Cabrera nació en Buenos Aires el 24 de noviembre de 1933. Participó en la película Disloque en el presidio (1965), dirigida por Julio Saraceni, y en programas como Domingos de mi ciudad, Domingos 69 y La baranda.

Cabrera conoció a su “Dúo de Dos” fuera de los reflectores y las humoradas. Corría el año 1966 y Mario Sánchez, que tenía 33 años, era suboficial auxiliar de Aeronáutica, donde reparaba transmisores y hacía imitaciones. Allí, tal como recoge una entrevista de la Revista Semana Gráfica que data de marzo de 1970, sus compañeros de trabajo le hablaron de otro suboficial ayudante que por las mañanas hacía dictámenes en la dirección de Contabilidad y por las noches se lucía en la Revista dislocada.

“Cuando lo vi no me pareció gran cosa. Pero me lo llevé como guitarrista”, recordó entonces Beto, que en aquel primer encuentro tenía 36 años. Sin embargo, la sincronía entre ellos se despertaría arriba del escenario. “Un día me quedé afónico y le pedí que inventara cualquier cosa. Mario trató de hacer todo en serio, y la gente comenzó a desternillarse de risa. Así nació el dúo”. Solo les faltaba un nombre que los identificara. Dino Ramos les propuso ser Dúo Deno o Aurelio y Mongo, pero finalmente se decantaron por “Dúo de Dos”.

“La gente piensa que somos dos caraduras porque nos reímos al actuar. Pero en realidad somos dos tímidos introvertidos”, explicó en esa misma nota periodística que se llevó a cabo durante un día de rodaje de su ciclo por la pantalla de Teleonce. “Lo que nadie sabe es que nos gastamos bromas pesadas mientras trabajamos. Cuando canto, Mario me habla al oído y me hace perder la letra. O me dice porquerías o empieza a señalarme a las rubias de la platea”, relató al hacer referencia a su complicidad con Sánchez, con quien se entendía tan solo con una mirada.