La muerte del hermano de Madonna, Christopher Ciccone y la sentida despedida de la estrella en sus redes sociales

Christopher Ciccone, el artista, diseñador de interiores, bailarín y productor que se hizo conocido por ser el hermano menor de Madonna, murió este viernes a causa de un cáncer que sufría desde hace algunos años. Tenía 63 años. Aunque durante más de veinte años formó parte del equipo creativo de su famosa hermana, lo cierto es que hacía más de dos décadas que el dúo estaba distanciado, una situación que se volvió aún más tensa por la publicación del libro de memorias Vivir con mi hermana Madonna, que Ciccone escribió junto a Wendy Leigh en 2008.

“Nuestro lazo es difícil de explicar. Nació de nuestro descubrimiento de que eramos diferentes y que la sociedad nos iba a castigar por no seguir con sus normas. Nos tomamos de la mano y bailamos a través de la locura de nuestra infancia. De hecho, la danza fue el pegamento que nos mantuvo unidos. Descubrir el baile en nuestra pequeña ciudad del medio oeste me salvó y luego mi hermano se sumó y lo salvó a él también. Mi profesor de ballet, también llamado Christopher, creó un espacio seguro para que mi hermano fuera gay, una palabra que no se decía, ni siquiera se susurraba dónde vivíamos. Cuando finalmente reuní el coraje de irme a Nueva York para ser bailarina, mi hermano me siguió. ¡Y una vez más nos tomamos de la mano y bailamos a través de la locura de Nueva York! ¡Desafiamos a la iglesia católica, a la policía, a la moral de la mayoría y a toda figura de autoridad que se interpusiera en el camino de nuestra libertad artística! Mi hermano estaba a mi lado. Era un pintor, un poeta y un visionario. Lo admiraba. Tenía un gusto impecable y una lengua afilada que a veces usaba contra mí pero siempre lo perdoné. Subimos a lo más alto juntos y descendimos a lo más bajo juntos también. De alguna manera siempre nos volvíamos a encontrar, nos tomábamos de la mano y seguíamos bailando. Los últimos años no fueron fáciles. No hablamos por un tiempo pero luego mi hermano se enfermó y nos volvimos a encontrar. Hice lo que pude para que siguiera vivo el mayor tiempo posible. Hacia el final sufría demasiado dolor. Una vez más, nos tomamos de la mano, cerramos los ojos y bailamos. Juntos. Estoy contenta de que haya dejado de sufrir. Nunca habrá otra persona como él. Sé que está bailando en algún lado”, escribió Madonna hoy, en su Instagram, a pocas horas de la confirmación del fallecimiento de su hermano y socio creativo. El emotivo posteo fue acompañado de una galería de imágenes de los hermanos a través de los años, antes de su larga pelea causada por el libro que Christopher promocionó por todo el mundo, incluida la Argentina.

“Madonna es muy carismática y te hace sentir que sos su amigo para ganarse tu lealtad. Pero cuando siente que te acercaste demasiado, te aparta y más tarde te desecha. Eso es lo que hizo conmigo, a pesar de ser tan unidos. Por eso me decepcionó tanto’', dijo el diseñador a la revista Hola cuando visitó la Argentina en 2011 para promocionar su libro en el que también le adjudicaba gran parte de la culpa de su pelea familiar a Guy Ritchie. Según Ciccone, cuando el director británico entró en la vida de la estrella del pop hizo todo lo posible por destruir la estrecha relación que tenía con él y que sus actitudes homofóbicas le resultaron extremadamente hirientes.

Ciccone en una de las presentaciones de Vivir con mi hermana Madonna, el libro de memorias que escribió sobre su complicado vínculo con la reina del pop Ted Soqui - Corbis Entertainment

Más allá de aquella disputa, el dúo de hermanos tuvo una fructífera relación laboral en la que Christopher utilizó su formación como bailarín y coreógrafo para ayudar a poner en marcha la carrera de la cantante en la que también participó como vestuarista y consultor creativo, además de dirigir sus primeros videoclips y producir sus exitosas giras en los años 90: Blond Ambition, de 1990 y The Girlie Show, de 1993.

Entre las revelaciones más llamativas que hizo Ciccone en su libro, el diseñador aseguraba que en 1991, sin su autorización, Madonna había hablado de su orientación sexual en un reportaje de la revista The Advocate, dirigida al colectivo LGBTQ+, en la que lo identificó como gay. Y que el punto de quiebre de su estrecho vínculo ocurrió en el momento en que la cantante decidió llevar al equipo de filmación de su documental A la cama con Madonna (1991), a que tomaran imágenes en la tumba de la madre de ambos.

Más allá de su trabajo con la estrella, Ciccone fue un reconocido diseñador de interiores y muebles Mike Marsland - WireImage

“En ese momento no dije nada pero pensé: “ok, ya no hay límites”. Mi madre se convirtió en otro personaje secundario de su vida y eso me dolió mucho. Cambió la forma en que la veía pero no le dije nada. Creo que en definitiva ella es una persona que está muy sola; en su caso queda demostrado aquello de que llegar a la cima implica una vida solitaria”, contaba el diseñador en una entrevista con el programa de TV Good Morning America, para promocionar la salida de su libro en 2008.

En aquel momento, Madonna, a través de su representante, declaró que no había leído el libro pero que estaba muy triste con la decisión de Christopher de publicar un libro sobre su vínculo. “Ella ya aceptó el hecho de que no tienen una relación amorosa ni cercana. Y con la salida del libro las posibilidades de volver a tenerla es muy remota”, decía el comunicado de Madonna en esos días. Sin embargo, unos años después, en 2012, Ciccone reveló que existía la posibilidad de una reconciliación. “Estamos en contacto, aunque no la veo hace mucho tiempo. Volvimos a ser hermano y hermana. Ya no trabajo para ella y es mejor así. Me siento muy orgulloso de ella. Es una fuerza de la naturaleza. ¿Tiene la voz de Barbra Streisand? No. Baila como Martha Graham? Probablemente no. Pero la combinación de sus habilidades la hicieron una grande, su legado es enorme y a través de ella yo soy parte de eso también. Dios la bendiga”, explicaba con exquisita malicia Ciccone en una entrevista con el diario The Evening Standard de Michigan, el estado natal de ambos hermanos al que Christopher regresó tras su distanciamiento de la estrella.

Nacido el 20 de noviembre de 1960 en Pontiac, Michigan, Christopher Gerard fue el quinto de los seis hijos del matrimonio de Madonna Louise y Silvio Patrick Ciccone. Criado en Rochester, Michigan, Christopher estudió danza en las universidades de Michigan y Oakland, desde donde se mudó a Nueva York para trabajar junto a su hermana. Casado desde 2016 con un actor británico, en los últimos años el diseñador, dueño de un negocio de decoración con el que trabajó en la ambientación de restaurantes, palcos de estadios y hasta en las oficinas del ex presidente Bill Clinton, se instaló cerca de Suttons Bay, donde residen sus hermanos y su padre, quienes llevan adelante el negocio de los viñedos Ciccone.