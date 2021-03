Murió Cliff Simon, el villano de Stargate SG-1, a los 58 años

Cliff Simon, conocido principalmente por interpretar al villano Ba-al en la serie Stargate SG-1, murió el martes pasado en una playa de Los Ángeles a los 58 años, a causa de un accidente de kitesurf. Su viuda, Collette, comunicó hoy el trágico suceso a través de la cuenta oficial de Facebook del actor y productor sudafricano.

“A amigos, familiares y fans, me rompe el corazón compartir con ustedes que mi querido esposo, Cliff Simon, falleció a las 12:30 el martes 9 de marzo [...] en Topanga Beach, California [...] luego de un trágico accidente de kitesurf”, escribió la mujer en el comunicado. “Era conocido para la mayoría de los que siguen esta página como el villano que amaban odiar, Ba’al, de Stargate SG-1, pero como él decía: ‘Actuar es lo que hago, solo es una parte de quien soy’”, continuó y luego enumeró algunas de las diversas facetas de su esposo, a quien describió como “un aventurero, un marinero, un bailarín y un autor”, en paralelo a su vocación actoral. “Hay un enorme hueco en el lugar que él supo ocupar en esta tierra. Lo amaban demasiadas personas como para mencionar a cada una de ellas y tuvo un gran impacto en muchísimas vidas”, concluyó el mensaje.

Simon junto a su esposa Collette Getty

Simon nació en Johannesburgo en 1962 y se mudó con su familia al Reino Unido en la adolescencia. Allí entrenó como nadador y clasificó para los Juegos Olímpicos de 1984 -celebrados en Los Ángeles- en representación de su país adoptivo, pero finalmente decidió no participar y regresar a su país natal para unirse a la Fuerza Aérea. Tras abandonar la carrera militar, trabajó como instructor de windsurf y esquí acuático en un complejo turístico, donde eventualmente comenzaría la transición al rubro del espectáculo, recorriendo el mundo como gimnasta hasta incorporarse al Moulin Rouge de París, donde se desempeñó como bailarín durante un año.

Además de integrar el elenco de Stargate SG-1, en las últimas siete temporadas de la serie, entre 2001 y 2007, el actor retomó el rol de Ba’al para la película Stargate: Continuum (2008) y tuvo roles secundarios en producciones como NCIS: Los Ángeles, Castle, Days of Our Lives, The Americans y 24.

