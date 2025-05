Murió el actor George Wendt, protagonista de la serie Cheers, a los 76 años

El actor y comediante estadounidense, George Wendt, que recibió seis nominaciones consecutivas al Emmy por su interpretación de Norm Peterson en la famosa serie Cheers, de la cadena NBC, falleció en su casa, en la mañana del martes. Tenía 76 años.

“ George era un hombre de familia cariñoso, un amigo muy querido y confidente de todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo. Lo extrañaremos por siempre . La familia ha solicitado privacidad durante este momento", escribió en un comunicado su agente de prensa, Melissa Nathanente.

George Wendt, como Norm, en el set de la serie Cheers

Went había nacido en Chicago, el 17 de octubre de 1948. Y si bien su personaje en Cheers fue por el que más se lo recordó, a lo largo de su carrera, desde su aparición como cartero en Un matrimonio (1978), de Robert Altman, participó con pequeños roles o como actor de reparto de más de 60 títulos del cine y la televisión.

En paralelo, desarrolló su actividad como comediante. Sus primeros estudios fueron enfocados hacia allí, y durante la década del setenta apareció en producciones como The Second City. Seguramente ha quedado un tanto estigmatizado por su Norm Peterson, aquel bebedor de cerveza que dejó una frase que llegó a convertirse en una de las favoritas de los fanáticos de la serie Cheers: “¡Buenas tardes a todos!”.

Luego de este trabajo con el que se hizo popular, repitió el papel en sus apariciones en el spin-off de corta duración The Tortellis y en el spin-off de larga duración Frasier. Tras aparecer en los 273 episodios de Cheers , Wendt se unió a la CBS para dirigir su propia comedia, titulada The George Wendt Show , en la que interpretaba a un locutor de radio y mecánico de coches. La serie fue cancelada rápidamente y solo duró un mes.

La pasión de este actor por la comedia lo convirtió en un habitué de Saturday Night Live, durante la década del noventa, aprovechando sus raíces en el Southside para unirse a Chris Farley, Mike Myers y Robert Smigel en los recurrentes sketches de los Bill Swerski’s Superfans, con una serie de personajes estereotipados (gorras, anteojos oscuros y grandes bigotes).

Tras el gran éxito de Cheers en la carrera de Wendt, el actor no tuvo problemas para conseguir papeles secundarios durante el resto de su carrera, con créditos cinematográficos que incluyen comedias como Fletch, Gung Ho, Eternamente joven y Spice World, además de largometrajes como la película de terror de 1985 House y la destacada película independiente estadounidense de 2019 The Climb.

Su vasto currículum de apariciones como actor invitado en televisión incluye títulos como Hot in Cleveland, The Twilight Zone, Columbo y Fresh Off the Boat. Aunque nunca encontró otra serie tan duradera como Cheers, contribuyó a la dirección de varias comedias a lo largo de los años, como miembro principal del reparto de la serie Clipped y prestando su voz a la serie animada Fancy Nancy. En 2023, compitió en el reality The Masked Singer.

Pese a su gusto por la comedia, Wendt dejó en claro alguna vez que prefería trabajar siempre con un guion: “Improvisar es mejor dejarlo para quienes realmente lo disfrutan. Improvisar en sí mismo es divertido, pero los nervios previos no lo son. No pienso tan rápido; no puedo escribir tan rápido. Hay quien puede ver un montón de opciones y llegar a una premisa, pero ese nunca fue mi fuerte”.

Wendt estaba casado desde 1978 con la actriz Bernadette Birkett, con quien tuvo tres hijos: Hilary, Joe y Daniel. Además, era tío del actor Jason Sudeikis, protagonista de la serie Ted Lasso.