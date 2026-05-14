Tras la muerte de su hermano, Hayden Panettiere enfrenta una filosa guerra mediática con su madre: “Veinte años de trauma”

La conflictiva relación entre Hayden Panettiere y su madre, Lesley Vogel, volvió a quedar expuesta públicamente luego de una serie de declaraciones cruzadas que revelan años de resentimientos, heridas familiares y acusaciones mutuas. Lo que comenzó como una gira promocional para el nuevo libro de la actriz terminó transformándose en una dolorosa radiografía sobre los costos emocionales de crecer bajo los reflectores de Hollywood.

Madre e hija en tiempos de paz, al menos ante las cámaras Grosby Group

Panettiere, conocida mundialmente por sus trabajos en Heroes y Nashville, viene hablando abiertamente sobre distintos aspectos traumáticos de su vida personal: sus problemas de adicción, la presión de la fama infantil, la pérdida de su hermano y, especialmente, la compleja dinámica que mantuvo durante décadas con su madre, quien además fue la encargada de administrar su carrera artística desde que era una niña.

Las declaraciones de Hayden provocaron ahora una contundente respuesta de Vogel, de 70 años, quien rompió el silencio con durísimas acusaciones contra su hija. En diálogo con Page Six, la exactriz aseguró que considera que la actual exposición mediática de Hayden tiene un objetivo comercial y sugirió que las confesiones forman parte de una estrategia para promocionar sus memorias, This Is Me: A Reckoning.

Pero lo más impactante llegó después. Vogel describió a su hija como una persona con una personalidad “controladora”, marcada —según ella— por un sentimiento de superioridad y falta de empatía. Sin nombrar directamente ningún diagnóstico psicológico, la madre de la actriz sostuvo que existe “un tipo de personalidad” incapaz de asumir responsabilidades sobre sus propias decisiones y que constantemente necesita construir una imagen favorable ante el mundo.

Vogel junto a su hijo, Jansen, fallecido en febrero de 2023, a los 28 años Grosby Group

“Hay una necesidad permanente de control y un miedo profundo a que otros descubran quiénes son realmente detrás de la máscara que muestran”, afirmó Vogel. Según su relato, después de “20 años de trauma”, decidió cortar completamente el vínculo con Hayden siguiendo recomendaciones profesionales.

Las palabras de la madre de la actriz sorprendieron por su dureza. Vogel aseguró que, en ciertos casos, el apoyo emocional “nunca es suficiente” y sostuvo que no se puede ayudar a alguien que no desea ser ayudado. También habló del dolor que atraviesan muchos padres de niños actores al ver cómo sus hijos toman caminos autodestructivos.

“No hay padre o madre que quiera esto. Todos deseamos que nuestros hijos encuentren paz y felicidad”, expresó. Sin embargo, añadió que la aceptación de no poder cambiar determinadas situaciones es “uno de los desafíos más difíciles” que puede enfrentar una familia.

La tensión pública entre ambas se produce apenas semanas después de que Hayden recordara, en una entrevista el momento en que decidió terminar la relación profesional con su madre. Según contó, tenía apenas 19 años y se encontraba en pleno éxito de Heroes cuando reunió el valor para pedirle que dejara de ser su representante. “Solo quiero que seas mi mamá”, recordó haberle dicho.

La respuesta de Vogel, según Hayden, fue devastadora: “Me debes una”. Una frase que la actriz jamás pudo olvidar y que, incluso años después, sigue resonando emocionalmente en ella.

Panettiere confesó que aquella respuesta le generó una enorme angustia porque sintió que el vínculo entre ambas estaba atravesado principalmente por el dinero y no por el afecto. “Pensé: ¿qué quiere decir con que le debo algo? ¿Qué espera de mí?”, recordó.

La actriz aseguró que durante mucho tiempo creyó que, al separar el aspecto laboral de la relación, finalmente podrían construir un vínculo más sano como madre e hija. Pero, según contó, eso nunca ocurrió. Lo que más le dolió fue sentir que su madre no parecía interesada en tener una relación emocional genuina con ella una vez que el negocio desapareció del medio.

Aun así, Hayden reconoció públicamente que está agradecida por el trabajo que Vogel realizó durante los primeros años de su carrera. La actriz admitió que su madre fue clave para abrirle puertas en la industria y acompañarla desde muy pequeña. Sin embargo, describió también un ambiente de presión constante y expectativas imposibles de satisfacer.

La estrella de Duelo de titanes relató además que, siendo todavía una niña, comenzó a sentir el peso económico de sostener a toda la familia gracias a su trabajo como actriz. Esa inversión de roles —donde ella se convirtió en sostén financiero del hogar— le resultó “extraña” e “incómoda”.

Hayden y Jansen Panettiere en 2011 Michael Tran - FilmMagic

Uno de los momentos más dolorosos de la entrevista ocurrió cuando recordó a su hermano menor, Jansen Panettiere, fallecido en febrero de 2023 a los 28 años. Hayden explicó que durante años cargó con una fuerte culpa por la cantidad de tiempo que su madre dedicaba a acompañarla a ella en rodajes y compromisos laborales, alejándose así de Jansen.

Según contó, una noche Vogel le dijo una frase que la marcó profundamente: “Vos sos el motivo por el que me estoy perdiendo el crecimiento de mi hijo”.

Para Hayden, aquello fue un golpe devastador. “Yo no pedí esto”, afirmó al recordar que, aunque amaba actuar y disfrutó muchas experiencias positivas dentro de la industria, nunca eligió conscientemente convertirse en el eje económico y profesional de la familia siendo apenas una menor de edad.

El conflicto entre madre e hija también reabre un debate recurrente en Hollywood: el impacto psicológico que sufren muchos niños actores al crecer en entornos donde los límites entre familia, trabajo y dinero terminan desdibujándose por completo.

A lo largo de los años, Panettiere habló públicamente sobre sus problemas de adicción al alcohol y a los opioides, además de sus luchas con la depresión y la ansiedad. La actriz explicó en distintas entrevistas que comenzó a consumir sustancias siendo muy joven, en parte para soportar las presiones de la industria y el ritmo extenuante de trabajo.

Mientras tanto, Vogel insiste en que tomó distancia para preservar su propia salud mental y afirma que actualmente intenta llevar una vida tranquila, enfocada en proyectos personales como la Fundación de Arte Jansen Rane Panettiere, creada en memoria de su hijo fallecido.

Pese a la dureza de sus declaraciones, la madre de Hayden aseguró que todavía conserva “una chispa de esperanza” de que su hija encuentre paz interior algún día.