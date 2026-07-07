Murió el actor Luis Margani, la revelación de la película Mundo grúa

Murió Luis Margani a los 77 años, recordado por su protagónico en la película de Pablo Trapero Mundo grúa (1999). Según informó la Asociación Argentina de Actores, el intérprete nacido en Sicilia, Italia, el 4 de septiembre de 1948, falleció el domingo.

“Con profundo pesar, despedimos a Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, televisión y plataformas. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento”, expresó la entidad en un comunicado.

Falleció el actor Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento.https://t.co/OTquAlWThy pic.twitter.com/0a55pZ9li1 — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 6, 2026

“Llegó a la actuación tras un recorrido de vida singular. Durante muchos años se desempeñó como electricista de automóviles y, en la década de 1970 integró, como bajista, el grupo musical Séptima Brigada, formación que popularizó la recordada canción ´Paco Camorra´. En 1995, el director Pablo Trapero lo convocó para protagonizar el cortometraje Negocios, iniciando allí una destacada trayectoria como actor. Alcanzó un amplio reconocimiento por su inolvidable interpretación de Rulo en la película Mundo grúa, actuación que le valió el Cóndor de Plata al actor revelación otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina", recordaron desde Actores.

Margani desarrolló una sólida trayectoria cinematográfica en películas como La fuga, Una noche con Sabrina Love, El favor, Industria argentina, Forajidos de la Patagonia, El cazador, Doble discurso, La suerte está echada, Palermo Hollywood, La sublevación y numerosas producciones nacionales e internacionales.

Luis Margani interpretó a Julio Grondona en la serie El presidente, creada por Armando Bó

En televisión y plataformas participó en las ficciones Tumberos, Resistiré, Luna Salvaje, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Collar de esmeraldas, TV por la inclusión, Son amores, Viudas e hijos del rock and roll, Trátame bien, Los exitosos Pells y protagonizó la serie El presidente, donde interpretó a Julio Grondona.

Su labor artística también se extendió al teatro, con destacadas participaciones en obras como El jardín de los cerezos, Casa de muñecas, El viejo criado, Patagonia en flor, Premonición, Tartufo, Así en la tierra como en el cielo, Papá duerme en casa, Proyecto Alaska, Mirando los pájaros, entre otras.

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