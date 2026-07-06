Nicolás Occhiato volvió al país y habló sobre el conflicto con Florencia Peña: “Está judicializado”

A casi un mes del escándalo que sacudió a Luzu TV, Nicolás Occhiato volvió al país tras la cobertura del Mundial 2026 y se refirió por primera vez al conflicto legal que mantiene con Florencia Peña. El productor y conductor confirmó que la situación ya está en manos de la Justicia y evitó profundizar sobre el enfrentamiento con la actriz, quien dejó el canal de streaming después de haber dado por cierta una noticia falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi.

Aunque en un primer momento parecía que el conflicto había quedado resuelto puertas adentro, la situación dio un nuevo giro cuando trascendió que Peña analizaba iniciar acciones legales contra el canal de streaming por la forma en que se produjo su desvinculación. Según trascendió, el reclamo rondaría los 750 millones de pesos. “Está judicializado, así que no tengo nada para decir”, respondió Occhiato tajante ante las cámaras de Puro Show confirmando la información que circula desde hace días.

Consultado sobre la conversación que mantuvo con Peña después del episodio, el exchico Combate confirmó que existió, aunque prefirió no dar detalles. “La charla existió después del hecho. Fue una charla que va a quedar en el ámbito de lo privado”, señaló. Cuando le preguntaron si le había dolido la situación, el conductor respondió escuetamente: “Lo atravieso”. También evitó referirse al cambio de postura de la actriz luego de aquella conversación inicial. Ante la consulta sobre si Peña primero había dado a entender que todo estaba bien entre ellos y luego decidió avanzar judicialmente, se limitó a responder con gestos y un escueto: “No lo sé. No tengo mucho para decirte”.

El día en que Florencia Peña compartió la fake news al aire de su programa El show del verano; ciclo que conducía junto a Marley (Fuente: Captura de pantalla)

“¿Con Marley se encontraron?”, indagó el cronista de eltrece, ya que el conductor de Por el Mundo se encuentra en los Estados Unidos cubriendo la Copa del Mundo. “Sí, sí charlamos allá. La charla prefiero dejarla en el ámbito de lo privado”, aclaró. Sin embargo, el movilero quiso saber algo clave: si Alejandro Wiebe va a continuar en la emisora a pesar de la desvinculación de Peña. “La está rompiendo Ale así que sí, ojalá que sí”, lanzó sin dar detalles. “¿Con Flor crees que se puede llegar a un acuerdo o no tenés ganas?”, arremetió el periodista antes de dejarlo ir. “Prefiero no hablar del tema”, respondió.

En su regreso al país, Occhiato también desmintió las versiones que aseguraban que varios auspiciantes habían decidido retirarle su apoyo a Luzu TV después del escándalo. “Fijate los programas, la cantidad de chivos que metemos. De hecho, hay más de los que teníamos antes”, aseguró. Sobre su decisión de volver en esta instancia del Mundial, advirtió que siempre estuvo planificado así. “Lo conté el primer día que lo comunique, que volvíamos después de 16avos, después del partido de Miami que todos queríamos que sucediera y sucedió. Podíamos ir todos a la cancha y después teníamos que volver porque tengo un montón de compromisos acá”, explicó.

La nota que Leo Messi le dio a Occhiato y Diego Leuco antes de que empiece el Mundial (Foto: Instagram @nicoochiato)

Después de barajar la posibilidad de volver para algún próximo encuentro como hincha, el productor remarcó: “Es muy largo el Mundial y nosotros llevamos a todo el equipo completo a hacer el programa desde allá, no es que tenemos un móvil como el resto de los programas entonces no podíamos estar tanto tiempo allá”.

En diálogo con Intrusos, el conductor volvió a esquivar las preguntas sobre el enfrentamiento con Peña y dejó en claro que ya no tiene intención de seguir alimentando la polémica. “No hablo del tema porque ya hablé del tema en mi programa y porque hace dos o tres semanas se encargaron de decir un montón de cosas que no eran así, así que la verdad me siento medio un boludo contestándote cosas. Voy a contestar algo y después van a decir lo que quieran; prefiero hablar en mi programa y nada más”, dijo con un tono más molesto.

Del pedido de disculpas a la batalla judicial

Todo comenzó el pasado 18 de junio, durante una emisión de El Show del Verano, el programa que Peña conducía junto a Marley por la pantalla de Luzu TV. En medio de la transmisión, la actriz interrumpió la conversación en la mesa para anunciar que Jorge Messi, el padre del capitán del Seleccionado argentino, había fallecido. Minutos después, desde la producción le informaron que se trataba de un rumor sin confirmar y la conductora se retractó al aire y pidió disculpas.

La repercusión fue inmediata. La familia Messi emitió un comunicado en el que desmintió la información y expresó su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con la que se había tratado una situación privada. Además, aclaró que Jorge Messi se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente. Poco después, Occhiato publicó un duro descargo en sus redes sociales. “Lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representa a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo”, escribió y anticipó que habría una “sanción contundente”.

El contundente comunicado de Nico Occhiato tras la fake news de Flor Peña sobre la salud del padre de Messi

Horas más tarde, el canal anunció la salida de Peña y de los responsables de la producción involucrados en el episodio. La actriz, por su parte, asumió su error y pidió disculpas públicamente a la familia Messi. “Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, expresó.

El pedido de disculpas de Flor Peña en Instagram

Aunque en un primer momento parecía que el conflicto había quedado resuelto puertas adentro, la situación dio un nuevo giro cuando trascendió que Peña analizaba iniciar acciones legales contra Luzu TV por la forma en que se produjo su desvinculación. El abogado de la actriz, Fernando Burlando, sostuvo que el contrato que la unía al canal se extendía hasta diciembre y que las cláusulas de rescisión “no tienen nada que ver con lo que ocurrió”. Además, desde el entorno de la conductora se habló de un reclamo millonario por daños y perjuicios, que, según trascendió, rondaría los 750 millones de pesos.

Por ahora, el conflicto entre las partes parece lejos de resolverse. Lo que comenzó con una fake news emitida al aire terminó derivando en una ruptura profesional, una disputa pública y una batalla judicial que promete sumar nuevos capítulos.