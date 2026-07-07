La actriz generada por IA, Tilly Norwood, estará al frente de su primera película

El avance de la inteligencia artificial en Hollywood parece no tener freno, aunque desde distintos sectores vinculados a la industria hay una fuerte resistencia. Y un nuevo paso parece concretarse en lo referido al uso de la IA en el cine, con la confirmación de la primera película que tendrá como protagonista a una actriz realizada a través del empleo de esa tecnología.

Tilly Norwood

Particle 6, el estudio especializado en inteligencia artificial que el año pasado presentó a la actriz Tilly Norwood, anunció que llevará adelante una película con ella como su principal figura. El título del film será Misaligned, y según comunicó la misma empresa, el largometraje presentará “una historia de crecimiento salpicada por el caos existencia que tiene una IA”. A partir de esa premisa, la trama seguirá los pasos de Tilly, una IA que no cuenta con una infancia ni con recuerdo propios, aunque puede conocer el pasado de muchas personas. La situación para Tilly será aún más compleja, cuando un bot malvado proveniente de una internet oscura, la persuada de desarrollar nuevas emociones, con la ilusión de quizá así ser más humana.

Tilly Norwood

Según informaron desde Particle 6, la idea no es producir el largometraje de manera íntegra con IA, sino que la intención es la de combinar esa tecnología con el trabajo humano. Por ese motivo es que habrá un director, guionistas, montajistas y técnicos de distintas áreas, todos trabajando codo a codo con personal especializado en inteligencia artificial.

En el mismo comunicado, la fundadora de Particle 6 expresó: “La IA puede apoyar a un cine narrativo de gran calidad, pero solo si cuenta con el respaldo del talento, el criterio y la habilidad humana. Esta no es una limitación de la tecnología, y ese es el punto. Los cineastas que se abran camino durante la próxima década, serán quienes le aporten su instinto narrativo a estas nuevas herramientas. Y Misaligned es el punto en el que ponemos esto a trabajar a gran escala”.

Taylor Swift contra la IA

Taylor Swift

El pasado mes de abril, el equipo legal de Taylor Swift presentó tres solicitudes de registro de marca ante la oficina de patentes de Estados Unidos. Dos de esas solicitudes contemplan expresiones utilizadas con su voz. Una de ella es “Hey, it´s Taylor Swift”, y la otra dice: “Hey, it´s Taylor”

Según trascendió, la tercera solicitud de marca consiste en un registro visual en el que se detalla que se trata de una fotografía de Taylor, sosteniendo una guitarra rosa que lleva una correa negra, en donde ella viste un body multicolor y botas plateadas. En esa misma imagen, la compositora se encuentra de pie, en un escenario rosa, frente a un micrófono multicolor con luces púrpuras que se aprecian en el fondo.

Taylor Swift Scott A Garfitt - Invision

Según detalló el equipo legal de Swift, este registro se relaciona al uso de imágenes y voces que se usan para educar determinados patrones utilizados por IA, para replicar de manera libre estilos y sonidos que deben estar bajo el paraguas de los derechos de autor. De otro modo, cualquiera puede usar en un software de IA apariencias, voces, canciones o cualquier tipo de obra de un artista, sin pagar derechos de ningún tipo.

En el último tiempo, circularon en redes infinidad de imágenes y videos, algunos de contenido erótico, realizados con IA y que utilizaban la apariencia de Taylor Swift. El abogado Josh Gerben, que trabaja para la cantante, destacó en un comunicado: “En teoría, si se presentara una demanda contra una IA que utiliza la voz de Swift, ella podría argumentar legalmente que cualquier uso de su voz que suene de manera similar al registro realizado, puede considerarse una violación a los derechos de su marca”.