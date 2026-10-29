Murió el actor Patrick Stewart, a los 86 años

El actor inglés Patrick Stewart, conocido por sus papeles en las franquicias de Star Trek y X-Men, murió a los 86 años. Así lo confirmó su familia, a través de un comunicado.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, se lee en la publicación de Instagram. “Ha estado rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, con música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y el tipo de emoción profunda que solo él podía inspirar después de una vida de devoción a todos nosotros. Siempre atesoraremos la paz y la reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible”.

“Hijo de Mirfield, en West Riding de Yorkshire, viajó desde la Royal Shakespeare Company a una aclamada carrera, que abarcó seis décadas en Broadway así como trabajos en la pantalla grande y la televisión”, continúa el texto. “Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimo de interpretaciones inolvidables en todos los géneros”.

“Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise”, señala el texto, haciendo referencia a dos de sus roles más populares: el del Profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica X-Men, y el del Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek.

Patrick Stewart como el capitán Jean Luc Picard en Star Trek: la nueva generación

“Sus logros profesionales se complementaron con su filantropía y activismo en favor de los derechos humanos, las víctimas de violencia doméstica, los refugiados de todo el mundo, los servicios de salud mental para veteranos y el bienestar animal, en particular sus queridos pitbulls adoptivos. Fue caballero, canciller, aficionado al automovilismo y seguidor de toda la vida del Huddersfield Football Club. Será recordado por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada papel, tanto en su arte como en su vida”, sigue el texto.

Finalmente, se cita un fragmento de las memorias de Stewart, Making It So, publicadas en 2023: “‘Al igual que yo, Jean-Luc ha vivido una vida extraordinaria que lo ha llevado mucho más allá de los límites de la experiencia humana común. Pero también es alguien que se ha mantenido fiel a sus raíces terrenales, pues son las que le dieron su identidad. Al final, siente la llamada del hogar, al igual que yo’”.

Patrick Stewart junto a su esposa, Sunny Ozell Evan Agostini - Invision

“En lugar de flores, se pueden hacer donaciones conmemorativas al Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y a la Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources”, se puede leer finalmente junto al comunicado.

Stewart fue nombrado Caballero en 2010 por la reina Isabel II, como una forma de destacar sus servicios al teatro británico.

El actor se casó tres veces y le sobreviven sus dos hijos, Daniel y Sophia. Su primer matrimonio fue con Sheila Falconer en 1966, de quien se divorció en 1990. Su segunda esposa fue Wendy Neuss, una de las productoras de Star Trek: La Nueva Generación, con quien estuvo casado entre 2000 y 2003. Su tercer y último matrimonio se concretó en 2013, con la cantante y compositora Sunny Ozell.