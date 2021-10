Murió el actor estadounidense Peter Scolari, a los 66 años

Peter Scolari, prolífico actor de teatro y televisión ganador de un Emmy y conocido por su trabajo junto a Tom Hanks en Bosom Buddies, así como por sus papeles en los exitosos programas Girls y Newhart, murió este viernes a los 66 años a causa de un cáncer.

Su representante, Ellen Lubin Sanitsky, confirmó la noticia de su fallecimiento a Wright Entertainment, y contó que el intérprete batalló durante dos años contra la enfermedad. Scolari fue un consumado actor de Broadway durante sus más de cuatro décadas de carrera en el mundo de la actuación, con participaciones en clásicos como Hairspray y Wicked, y protagonizando las obras teatrales de temática deportiva Magic/Bird y Bronx Bombers, puesta -esta última- que también contó con la participación de por su esposa, Tracy Shayne.

El actor dio el salto a la popularidad gracias al dúo al que dio vida en la pantalla junto a Tom Hanks en la comedia Bosom Buddies, emitida de 1980 a 1982 por la cadena estadounidense ABC. La ficción mostraba a ambos protagonistas en la piel de dos hombres solteros que se disfrazan de mujer para vivir en el departamento de un edificio exclusivo para señoritas mientras intentan triunfar en la industria de la publicidad. Bosom Buddies se convirtió en un programa de culto, a pesar de que duró solo dos temporadas. Tras ello, Scolari interpretó al productor yuppie Michael Harris en Newhart, serie emitida entre 1984 y 1990.

Tras conocerse la noticia de la muerte del actor, el comediante Bob Newhart declaró a Variety: “Sabía que Peter estaba enfermo, pero su muerte aún es de gran impacto. Fuimos amigos y colegas durante más de 40 años. Julia [Duffy] y Peter fueron una parte esencial del éxito de Newhart. Fue una persona fantástica y era un placer trabajar juntos. Lo extrañaremos mucho y su fallecimiento a los 66 años es demasiado temprano ”, expresó su colega.

Scolari ganó un Emmy en 2016 por interpretar al padre del personaje de Lena Dunham en la serie de HBO Girls Michael Tran - FilmMagic

Scolari ganó un Emmy en 2016 por interpretar al padre del personaje de Lena Dunham que se declara gay en la serie de HBO Girls. El actor también participó a lo largo de los años en numerosos programas de televisión, incluidos El crucero del amor, The Twilight Zone, The Nanny, Ally McBeal, Sabrina, la bruja adolescente y Murphy Brown. También apareció en más de una docena de películas, incluida That Thing You Do! (1996), junto a su amigo Tom Hanks, quien protagonizó y dirigió la producción.

Aunque estaba enfermo, Scolari estuvo trabajando hasta hace poco y coprotagonizó la recién concluida segunda temporada de Evil, ficción en la que interpretó al obispo Thomas Marx. Junto a su esposa, compartió la paternidad de cuatro hijos.