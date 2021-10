¿Qué veo? Young Rock, Vigil y American Rust, tres series a la medida del lucimiento de sus estrellas

Dwayne Johnson en Young Rock. Entre los muchos logros de la carrera de Dwayne Johnson, el hecho de producir una serie sobre su vida imaginando que un futuro cercano está en campaña para ser presidente de los Estados Unidos es tal vez uno de los más inesperados. En esta comedia, Johnson y la creadora de la serie Nahnatchka Khan (Fresh Off the Boat) recorren la vida de la estrella de cine desde que era un nene que admiraba a su padre campeón de lucha libre pasando por su adolescencia con el aspecto de un hombre maduro a los 15 años. “Pareces un vendedor de repuestos de autos o un policía encubierto como Johnny Depp en Patrulla juvenil”, le dice un amigo al joven grandulón, quien solo está interesado en conquistar chicas. Estructurada como una entrevista en profundidad con el candidato Johnson, la serie se divierte con la ambientación de las distintas épocas y también con la pretensión del actor de que su infancia fue como la de cualquier otro. Algo que rápidamente desmienten las imágenes del grupo de amigos de su padre, entre los que estaba la leyenda de la lucha libre André el Gigante. Una temporada. Disponible en HBO Max

Maura Tierney en American Rust Paramount+

Maura Tierney en American Rust. La primera vez que Grace Poe (Maura Tierney) aparece en pantalla es en su trabajo, inclinada sobre una máquina de coser y tomándose un respiro para masajear las articulaciones de sus manos que piden descanso. La solución es un analgésico masticado para “sentir que sigo viva”, les dice a sus colegas. La vida no es fácil para nadie en el pueblo de Buell, Pennsylvania y mucho menos para la mujer que cuando experimenta algún alivio en la lucha cotidiana por pagar las cuentas, en la incertidumbre por el futuro de su hijo y en su propia vida sentimental, enseguida se cruza con algo que le recuerda que su pueblo no cree en los finales felices. Para encarnar a Grace con ese constante aire de derrota y apenas una chispa de esperanza se necesitaba una actriz de la solvencia de Tierney (The Affair, E.R.) quien además pudiera estar a la altura de la interpretación que hace Jeff Daniels del sheriff del pueblo, otro personaje resignado a su suerte, que se anima a imaginar un futuro junto a Grace. Una temporada. Disponible en Paramount+

Vigil: Conspiración nuclear

Suranne Jones en Vigil: conspiración nuclear. ¿Cuántas vueltas se le puede dar a una serie policial y aun mantener la excelencia? Si se trata de la TV británica, aparentemente no hay límite. Especialmente si se cuenta con un buen guion y un seleccionado de actores a la altura del desafío. Que en el caso de Vigil: conspiración nuclear es enorme. Se trata, después de todo, de la investigación de un crimen a bordo de un submarino nuclear en plena misión de protección de las costas británicas. El encierro, la cadena de mando militar y el peligro inminente del arsenal atómico a bordo del submarino Trident mantienen al espectador siempre interesado, aunque el mayor mérito del asunto se lo lleva Suranne Jones, su protagonista. Conocida por sus papeles en Doctora Foster y Gentleman Jack, la actriz interpreta a una detective de la policía de Glasgow asignada a la investigación de un crimen que tendrá que resolver abordo y sin posibilidad de conexión, ni con la superficie ni con su compañera encarnada por Leslie Rose (Game of Thrones), con la que también resulta tener una relación personal. El espectador asiduo a las series británicas encontrará en Vigil muchas caras conocidas. Como la de Connor Swindells de Sex Education, la de Daniel Portman de Game of Thrones y la de Lauren Lyle de Outlander, entre otros. Una temporada. Disponible en DirecTVGo.