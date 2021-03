Murió el actor Richard Gilliland, esposo de Jean Smart

El prolífero actor Richard Gilliland murió a los 71 años. Según reveló su familia a medios estadounidenses, la triste pérdida ocurrió el pasado 18 de marzo debido a una corta enfermedad. Conocido por sus trabajos en Designing Women, Thirtysomething, Just Our Luck, Party of Five o Heartland, el esposo de la también actriz Jean Smart tuvo una larga trayectoria de casi 50 años en el mundo de la actuación.

Nacido el 23 enero de 1950 en Fort Worth, Texas, Gilliland fue parte de una gran cantidad de series y películas. Su versatilidad lo llevó a trabajar en ficciones policiales como The Streets of San Francisco a historias más dramáticas como Medical Center. También tuvo un papel recurrente en McMillan & Wife y en Marcus Welby. En 1978 fue uno de los protagonistas de la miniserie Mujercitas.

Entre los 70 y los 80 integró el elenco de tres comedias de ABC: hizo de un soldado de la marina en Operation Petticoat (1977-79), de un cronista que encuentra un genio en Just Our Luck y del yerno de Brian Keith en Heartland (1989).

En el haber de Gilliland forman parte también producciones como The Waltons, Fantasy Island and The Love Boat, St. Elsewhere, Night Court, Matlock, Judging Amy, Becker, Crossing Jordan, 24, CSI, Criminal Minds, Dexter y Murder and wife, The Unit y Amas de casa desesperadas. Asimismo el actor era un amante del teatro, donde también desarrolló su carrera. Balancing Act, junto a Yeardley Smith, y I Remember You, con Tony Danza, fueron algunos de sus últimos trabajos.

Un amor a primera vista

Jean Smart y Richard Gilliland Matt Winkelmeyer - Getty Images North America

El amor le llegó de la mano de la actuación. En la serie Designing Women (1986-1991) conoció a su futura mujer, la también actriz Jean Smart, que era una de las protagonistas. En esta producción, él interpretaba a un jugador de beisbol que estaba de novio con Mary (Annie Potts), otro de los roles centrales. “Lo conocí cuando estaba besando a otra persona”, dijo la actriz sobre su primer encuentro. Él le llamó tanto la atención que le pidió a su compañera de elenco Delta Burke que le averiguara si estaba soltero. “Naturalmente, Delta se lo encontró y le dijo: ‘Jean quiere saber si estás casado’”, recordó tiempo atrás Smart sobre los inicio de su romance. En 1987 Gilliland y Smart comenzaron oficialmente su relación y dos años después tuvieron a su primer hijo, Connor, hoy de 31 años. Luego, en 2009, la pareja adoptó a una niña, Bonnie, que ahora tiene 12 años.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información