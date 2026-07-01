Murió el actor y director Santiago Ríos, a los 70 años

El actor, dramaturgo y director Santiago Ríos murió este miércoles, a los 70 años. Así lo confirmaron desde la Asociación Argentina de Actores y desde la Casa del Teatro, lugar que lo tenía como residente. “Te vamos a extrañar”, señalaron desde la Junta Directiva de la institución.

Nacido en la ciudad entrerriana de Paraná, el 15 de octubre de 1955, se formó con maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, y complementó su labor artística con una sostenida tarea como docente teatral.

Despedimos al actor Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la TV. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento. https://t.co/edTaZiKBLM pic.twitter.com/vZyNAD8Bzr — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 1, 2026

En televisión y plataformas integró los elencos de series y tiras como Tumberos, Argentina, tierra de amor y venganza, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, Los Roldán, La Niñera, Los simuladores, Panadería Los Felipe, El show de Videomatch, Los machos, Amor en custodia, Un cortado… historias de café, Quién es el jefe, Gladiadores de Pompeya, Casados con hijos, Palermo Hollywood, Amo de casa, Casi ángeles, Amor mío, Patito Feo, Cha Cha Cha, Lalola, Los exitosos Pells, Ciega a citas,Sr. y Sra. Camas, Graduados, Sandro de América, Quiero vivir a tu lado, 100 días para enamorarse y El mejor infarto de mi vida, entre otras.

Santiago Ríos X.com

Su labor teatral fue igualmente prolífica: actuó en algunas de las principales salas del circuito oficial, comercial e independiente, bajo la dirección de reconocidos creadores como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Integró los elencos de puestas como Los Locos Addams, No hay que llorar, Sinvergüenzas, Rey Lear, Stefano, Manzana podrida, Marat-Sade, Diario de un loco, La farsa de los ausentes, Gente educada, Filomena Marturano, Extraña pareja y Dice mamá que basta.

En cine participó en los films 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado, entre otros.

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