escuchar

El panelista de La jaula de la moda Mariano Caprarola murió a los 49 años. Si bien aún no se hicieron públicas las causas de su fallecimiento, había contado que lidiaba con complicaciones de salud luego de someterse a un procedimiento estético con Aníbal Lotocki, en 2010. Al igual que Silvina Luna, en los últimos años desarrolló una insuficiencia renal que le exigía someterse a periódicas sesiones de diálisis .

Ángel de Brito dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter y señaló que Caprarola estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal. “Otra víctima más”, sumó. “Hace muchos años, que se internaba por este problema, más la sustancia que intentaba sacarse del cuerpo”, agregó. Sobre las causas de su muerte, el periodista detalló: “Caprarola murió de un shock hemorrágico que desencadenó en paro cardiaco”.

Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías. Otra victima mas. https://t.co/5vtk9CbmIg — ANGEL (@AngeldebritoOk) August 17, 2023

Según trascendió, el asesor de moda se había internado el lunes pasado en el Instituto Argentino del Diagnóstico para someterse a una cirugía para extirpar unos cálculos renales y se descompensó durante la intervención. Minutos después de conocerse la noticia de su fallecimiento, su amiga Sandra Borghi afirmó en Poco Correctos, por eltrece, que se trataba de una cirugía programada que, en teoría, no iba a presentar mayores problemas. “En este momento están Fabián Medina Flores y Claudio Cosano en la clínica esperando a la mamá de Mariano, que tiene 91 años, para comunicarle la terrible noticia, estamos todos shockeados. Él estaba muy debilitado emocionalmente y también en su organismo, muere porque se desestabilizó, en general todos sus órganos estaban deteriorados”, señaló la periodista.

La información causó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Luciana Salazar mantenía un vínculo cercano con Caprarola y publicó un sentido pésame para su amigo: “Dios mío, qué horror, otra víctima de Lotocki. No lo puedo creer”, escribió con tristeza.

Dios mio que horror!!! Otra victima de lotocki? Ay su mama x Dios 😢. No lo puedo creer https://t.co/KxhPdMRvyD — luciana salazar (@lulipop07) August 17, 2023

En julio de este año, tras las complicaciones de salud que sufrió Silvina Luna, Caprarola habló de su mala experiencia y las consecuencias que venía padeciendo a lo largo de los años fruto de la cirugía que le había realizado Lotocki. En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), lamentó su decisión de operarse, pero hizo hincapié en la confianza que había depositado en el médico -a quien consideraba un amigo cercano antes del episodio- y la profunda decepción que le causó el desenlace de su situación: “ Hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias; pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte . No lo puedo nombrar. Cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande... Fui garante de la clínica que tenía en Belgrano, imaginate el grado de confianza que tenía”.

A lo largo de su testimonio se encargó de asegurar que el médico tenía protección de una persona “que no puedo nombrar”. “No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”, había declarado tajante en la conversación.

El contundente testimonio de Mariano Caprarola contra Aníbal Lotocki

Tiempo después, el miembro de La jaula de la moda (Ciudad Magazine) tuvo que atender sus problemas de salud y someterse a una nueva operación con el cirujano plástico Sergio Rossaroli para quitar parte del material que le había inyectado Lotocki. “ Él se dedica a extraer el metacrilato del cuerpo y durante mi operación me contó que era como estar cortando una botella de plástico. Eso es lo que yo tenía adentro ”, manifestó en aquella oportunidad.

En 2020, durante una entrevista con Los ángeles de la mañana, Caprarola había dado cuenta del modo en que el procedimiento estético había cambiado su vida. “ La verdad es que casi me muero. Esa es la verdad. Esto comenzó hace seis meses. Yo no podía ir a tu programa porque estaban sacándome piedras que tenía en el riñón. Esto me provocó una calcemia muy grande y unos dolores de ciático, que gracias a Dios no estaba tomado, sino iba directamente a una silla de ruedas”, señalaba.

“Es una sustancia tóxica que tengo en el cuerpo”, detallaba al recordar las inyecciones que le dio Lotocki en un quirófano sobre la calle Córdoba. “No era un lugar propicio para hacer esto”, agregó. El periodista quería tener más “cola”, y el médico le recomendó inyectarse un líquido en los glúteos. “ No hay ningún estudio que determine qué sustancia es. Lo único que determina es que es una silicona. De ahí en más, polímeros y mezclan cosas ”, comentaba Caprarola, haciendo un paralelismo entre su caso y el de Silvina Luna.

Sus últimos posteos

El sábado pasado, Caprarola había cumplido 49 años y publicó dos fotos suyas con sus padres, cuando era un niño. El panelista acompañó las instantáneas con un tierno mensaje: “Hoy es mi cumpleaños, 12 de agosto de 1974, y quiero compartir con ustedes quienes me trajeron al mundo... Gracias Fady y Bocha”.

También en su cuenta de Instagram, Caprarola había dado cuenta, la semana pasada, de que no estaba pasando un buen momento de salud. “Pachucho, pero reír me recupera”, escribió junto a una foto en la que se lo podía ver recostado, sonriente y cubriendo parte de su rostro con la mano.

LA NACION