Frances Sternhagen, reconocida intérprete que alcanzó picos de popularidad en películas como Misery (1990) o series como Sex and the City, murió este lunes. La noticia fue dada a conocer hoy por sus familiares, a través de un comunicado que hicieron llegar a los medios: “Falleció pacíficamente por causas naturales en New Rochelle, Nueva York, el 27 de noviembre de 2023 a la edad de 93 años”, indicaron.

“Le sobreviven sus 6 hijos, 9 nietos y 2 bisnietos. Está prevista una celebración de su notable carrera y vida para mediados de enero, cerca de su 94° cumpleaños. Seguimos inspirándonos en su amor y su vida”, continúa el comunicado.

Su hijo John Carlin también rindió homenaje a su madre en su cuenta de Instagram.”Murió por la noche, pacíficamente, en su casa, un mes y medio antes de cumplir 94 años. Publicaré más pronto, pero por ahora solo quiero dar gracias por el notable regalo de artista y ser humano que fue. Ella era amada por muchos. Tengo mucha suerte de poder llamarla mi mamá, mi amiga, mi compañera de canto y baile. Estuvimos juntos la semana pasada y hablamos el lunes por la tarde, dijimos cuánto nos amábamos y nos extrañábamos. Estaba a punto de abordar un avión hacia Londres cuando recibí la noticia y ya estoy allí. Está previsto que interprete algunas canciones nuevas (una de las cuales fue inspirada por ella) este fin de semana. Ella siempre animó mi escritura y disfrutó mi canto. Volaré de regreso muy temprano al día siguiente. Vuela, Frannie. Se baja el telón de una vida vivida con tanta riqueza, pasión, humildad y generosidad”, escribió.

Junto a Tuesday Weld en la película para televisión Mother and Daughter: The Loving War imdb.com

Frances Sternhagen, hija de John M. Sternhagen, juez del tribunal fiscal estadounidense y Gertrude Hussey, se casó con el actor Thomas A. Carlin, de quien enviudó el 6 de mayo de 1991. Junto a él tuvo seis hijos: Paul, Amanda, Tony, Sarah, Peter y John. Algunos de ellos se dedican a la actuación y otros son músicos profesionales. “Si no tuviera a mi familia estaría muy sola. El teatro y la actuación son tan artificiales que me volvería loca si eso fuera lo único que tuviera”, explicó alguna vez.

Frances Sternhagen y Michael Douglas en una escena de Juntos... pero no tanto imdb.com

Su alusión al teatro no fue casual. Allí transcurrió buena parte de su carrera y gracias a su desempeño en los escenarios consiguió gran parte de su reconocimiento: ganó dos premios Tony a la mejor actriz, uno en 1974 por The Good Doctor y otro en 1995 por su interpretación en The Heiress. Además, fue nominada otras cinco veces: en 1972 por The Sign in Sidney Brustein’s Window, en 1975 por Equus, en 1978 por Angel, en 1979 por On Golden Pond y en 2002 por Morning’s at Seven.

El gran público la conoció por sus trabajos en televisión, donde se especializó en caracterizar a matriarcas autoritarias. En ER Emergencias interpretó a la abuela del doctor Carter (Noah Wyle) y a Esther Calvin, la madre de Cliff (John Ratzenberger), en Cheers. Esa última actuación le valió dos nominaciones a los premios Emmy.

Kyra Sedgwick, Barry Corbin y Frances Sternhagen en The Closer imdb.com

La tercera nominación a aquellos premios llegaría de la mano de Bunny MacDougal, el rol de la madre de Trey (Kyle MacLachlan), que interpretó en Sex and the City. También asumió el papel de la madre de Brenda Leigh Johnson (Kyra Sedgwick) en The Closer. En una entrevista con Los Angeles Times, Sternhagen se sinceró sobre la coincidencia de haber interpretado este tipo de roles a lo largo del tiempo: “Debo decir que es divertido darle vida a estas señoras mayores presumidas. Siempre es más divertido ser desagradable. He conocido mujeres así y supongo que puedo imitarlas”, explicó.

La actriz y John Ratzenberger en Cheers imdb.com

Frances Sternhagen debutó en la pantalla grande en 1967, en Luz de esperanzas, cuando ya contaba con una larga trayectoria en series y películas para televisión. En total, filmó decenas de películas, entre las que destacan Fedora (1978), Starting Over (1979), Atmósfera cero (1981), Luces de una gran ciudad (1988), Misery (1990), El Dr. Hollywood (1991), Hielo en la sangre (1991), Julie & Julia (2009) y Juntos... pero no tanto (2014).

