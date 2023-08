escuchar

La actriz Hersha Parady, conocida por su doble participación en la exitosa serie de la década del 70 La familia Ingalls, murió este miércoles a los 78 años, luego de que le diagnosticaran un tumor cerebral. Fue el hijo de la actriz, Jonathan Peverall, quien confirmó su muerte a The Hollywood Reporter. Según detalló, Parady falleció ayer en su casa ubicada en Norfolk, Virginia.

“ Esta enfermedad le ha robado su fuerza, su memoria y, lamentablemente, su personalidad vibrante ”, había compartido su hijo Jonathan Peverall en julio sobre el deterioro de la salud de su madre como consecuencia del avance de su enfermedad, según publicó la revista People.

La familia Ingalls

Parady padecía un tumor cerebral conocido como meningioma, el tipo de tumor más común que se forma en la cabeza. También ocurre con mayor frecuencia en mujeres y suele descubrirse a edades más avanzadas.

El tramo final

Mientras acompañaba a su madre durante su enfermedad, Peverall lanzó una campaña en GoFundMe para ayudar con el costo de los gastos médicos del tratamiento de Hersha. Jonathan esperaba que la recaudación sirviera para mejorar la calidad de vida de la actriz, además de darle el apoyo que necesitaba en ese duro momento.

“Ha quedado postrada en cama durante mucho tiempo y es muy difícil ver a mi mamá, que alguna vez estuvo llena de vida y energía, ahora luchando con las tareas básicas diarias”, reflexionó Peverall el mes pasado.

Hersha Parady, en La Familia Ingalls

El relato de Peverall dejó al descubierto el enorme costo de los tratamientos que debía recibir su madre y las dificultades que debieron afrontar como familia en el último tiempo. Incluso, se sinceró y reconoció que con un trabajo de tiempo completo y tres hijos se le hacía muy difícil brindarle a su madre la atención necesaria. Por ese motivo, también, acudió a la ayuda del público.

Hace 20 días, Parady fue sometida a una cirugía que tuvo un resultado satisfactorio. Pero mientras se recuperaba en rehabilitación, desarrolló una neumonía y tuvo que volver a ser ingresada al hospital . Luego la conectaron a un respirador en la Unidad de Cuidados Intensivos y, si bien vivió “momentos de lucidez”, según reveló su hijo, nunca más despertó por completo.

Amor por la actuación

Parady nació en 1945 con el nombre de Betty Sandhoff en Berea, Ohio. Mientras estudiaba en la escuela de la ciudad, trabajó como actriz en distintas obras locales. Una vez que se recibió, en 1963, se mudó a Los Ángeles. Los primeros pasos de Parady en la gran ciudad fueron de la mano de Jon Voight en una producción itinerante de Un tranvía llamado deseo. Luego debutó en la pantalla chica en un episodio de Bearcats.

La actriz se unió a La familia Ingalls durante la cuarta temporada, que se estrenó en septiembre de 1977. La fallecida actriz fue presentada como Alice Garvey junto a la ex estrella de la NFL Merlin Olsen, quien interpretó al marido de Alice, Jonathan Garvey. Permaneció en la popular serie de NBC hasta la temporada 6, cuando su personaje murió en un incendio. Además, se puso en la piel de Eliza Ingalls, la hermana de la dulce Caroline, durante un episodio: fue en 1976, en el capítulo “Viaje en la primavera: parte 1″.

En 2021, Parady participó del encuentro especial que el elenco de la serie protagonizó con el público. El evento fue virtual y se realizó a 46 años de la emisión del primer capítulo. La actriz se emocionó y recordó aquellos años con Melissa Gilbert (Laura Ingalls), Alison Arngrim (Nellie Oleson), Dean Butler (Almanzo), Charlotte Stewart (Eva Beadle), Wendi Turnbaugh (Grace Ingalls), Pamela Roylance (Sarah Reed Carter), Dave Friedman (Jason Carter) y Radames Pera (John Sanderson Edwards).

Dentro de los proyectos en los que participó se destacaron Kenan & Kel, The Phoenix y The Quest. También apareció en películas como The Break y The Babysitter’s Seduction. Parady estaba casada con el productor John Peverall, con quien tuvo a su único hijo.

LA NACION