“Es verdad, estoy viviendo en la Casa del Teatro y estoy muy bien, muy agradecido porque me tratan muy bien”, le confió Jorge Martínez a LA NACION, que se comunicó con el actor para saber sobre su estado de salud y su situación. Si bien no quiso dar detalles sobre el motivo por el cual decidió vivir en esa residencia, dejó en claro que es su elección y que allí se siente bien y contenido.

Según reveló Marcelo Polino en Polémica en el bar, el programa que conduce Marcela Tinayre en América, Jorge Martínez no tiene un buen pasar económico y tiene algunos problemas de salud . Es por eso que está al cuidado de Linda Peretz, que desde hace años se hace cargo de la institución en la que viven muchos actores de la tercera edad y que está ubicada al lado del Teatro Regina, en Avenida Santa Fe y Libertad.

Su último trabajo y el aislamiento

Desde hace algunos años que Jorge Martínez no trabaja y se encontraba recluido en su casa, saliendo muy poco. La última obra de teatro que hizo fue Viva la vida, con Nora Cárpena, Mercedes Carreras, Rodolfo Ranni y Alberto Martín. La obra terminó abruptamente por la pandemia de Covid-19. Por ese entonces LA NACION había hablado con el actor: “Casi no salgo a la calle porque estoy haciendo cuarentena total. Ya tengo la primera dosis de la vacuna y espero la segunda, pronto. Me cuido todo lo necesario y hago todo lo que se debe hacer. Soy un tipo solitario así que no lo sufro , me gusta estar en casa, mirar televisión, leer un libro, escribir. Y hablo a diario con mis hijos. Tengo tres: Natalia, que vive en Barcelona y Agatha, de mi matrimonio con Graciela Gramajo, y Emiliano, de otro matrimonio, con Tití Rodríguez”.

Galán de galanes, trabajó con Luis Sandrini, con Mirtha Legrand, fue uno de los Cuatro hombres para Eva, protagonizó novelas que se vieron en el mundo entero como La extraña dama y Soy Gina con Luisa Kuliok; Manuela, con Grecia Colmenares, y Micaela, con Jeannette Rodríguez. También hizo ficciones con Verónica Castro y con Raffaella Carrà, con quienes vivió sonados romances. Su última participación en televisión fue en el 2014, en Somos familia. “Disfruté mucho mi trabajo y lo viví con humildad, con alegría y sin subirme a un pedestal. Nunca me la creí porque tengo una cultura y una educación que me dieron mis padres y todavía hoy recuerdo sus ejemplos. Lo viví con humildad y honestidad de trabajo. Durante 54 años me dediqué full time a esta profesión. Fui muy feliz”, decía en 2021 a LA NACION.

“Viví una vida muy bien vivida, me rodeé de figuras como Muhammad Ali, Al Pacino, Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger. En un momento me acostumbré a eso y me parecía lo normal. Pero no extraño esa vida, al contrario, estoy feliz así, solitario escribiendo mi libro”, contó hace dos años, cuando estaba empezando a escribir su libro de memorias con su editor Alfredo Bernardi y ya entonces aseguraba que se había despedido de la vida pública y del trabajo , y que esa situación se había dado naturalmente: “Se dio de a poco. No tengo ganas de volver a trabajar porque veo que en televisión ya no hay ficción sino entretenimiento con acompañantes, azafatas, azafatos. Y no es lo que quiero. Ya no se hacen las grandes producciones de otros tiempos. Posiblemente me retire con alegría y con nostalgia también . Así como alguna vez dejé el tenis y también la actuación para ser director y productor, estoy pensando en la despedida. No lo tengo tan seguro pero por ahí va la cosa”.

Ahora Jorge Martínez ya no tiene ganas de dar notas. Simplemente quiere estar tranquilo y que todos sepan que está muy bien. “Pienso que tuve una linda vida, que disfruté esos momentos y ya no los extraño. Pero en 52 años de carrera me di todos los gustos”, reflexionaba allá por 2021.

