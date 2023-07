Murió Luis Vadalá, pareja de Moria Casán por más de diez años

escuchar

Luis Vadalá murió este domingo al mediodía después de haber pasado varios días internado en el Hospital Británico. La expareja de Moria Casán estaba alejada del mundo del espectáculo desde su participación en Gran Hermano Famosos, en 2007. En los últimos años, la vida de Luis Vadalá cambió para siempre y bastante más de lo imaginado para un personaje que supo ser mediático: se mantuvo abocado al manejo de su panadería en el barrio de Flores. La noticia de su muerte se dio a conocer este domingo en la edición de Implacables, el programa de Espectáculos de ElNueve.

El representante de Casán aseguró que la diva le envió sus condolencias a los familiares de su ex. Sin embargo, evitó hacer una declaración pública al respecto. “Nada que decir, solo que estoy viva preparándome para hacer Brujas 30 años”, fueron las palabras que le transmitió al periodista Daniel Gómez Rinaldi.

Luis Vadalá

El I.C.D. Pedro Echagüe, el club porteño del que era socio, compartió un sentido mensaje de despedida: “Nuestra institución lamenta la desaparición física del señor Luis Vadalá, jugador histórico de nuestro equipo de basquetbol y gran amigo de la casa. Nuestras más sinceras condolencias para su familia y oramos para que su alma descanse en paz”.

El sentido mensaje que le dedicó su club

Alejado de las cámaras de televisión, se animó a producir en 2014 una obra de teatro, Fiestísima , pero su proyecto se complicó cuando su socio, el productor Álvaro Oxoby, abandonó la obra a comienzos de la temporada teatral. El elenco compuesto por Beto César, Charly G, Belén Francese, entre otros, pujó por salir adelante dada la falta de pagos en sus cachets. Contra toda adversidad, Vadalá puso la cara y se hizo cargo de la situación. La experiencia lo dejó cercano a la bancarrota total.

La tormentosa relación con Moria Casán

Luis Vadalá y Moria Casán fueron pareja por más de una década

La relación con Moria, que se extendió desde 1990 hasta 2001, llegó a su final a causa de “muchas infidelidades”, según había dejado trascender la actriz. De hecho, la diva demandó a su ex buscando un “bozal legal” que evitara que él la mencionara públicamente. En una entrevista publicada por La Nacion en el 2014 Vadalá dio detalles sobre el cruce legal con su ex: “Ella inició un juicio que ya lleva 11 años y continuamos en un proceso por una especie de bozal legal que busca ponerme. En realidad, en la Argentina no existe esa ley o instancia. Después de tantos años entiendo que ya estaremos en la parte final del pleito. La verdad, el tema no tiene ni ton ni son”, había señalado en aquella ocasión. Después, el ex de Moria Casán volvió a apostar al amor de la mano de Noelia y fruto de ese amor nació Ramiro que hoy tiene 21 años de edad.

En 2007, Vadalá participó de Gran Hermano Famosos junto a un variopinto grupo de celebridades de todo calibre, reality que abandonó por causas de fuerza mayor que dejaron ver que el mediático sufría un cuadro de salud inestable.

LA NACION