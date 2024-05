Avril Lavigne se refirió a la extraña teoría conspirativa que la “hermana” con Paul McCartney: “Es tan tonto”

Escuchar

Avril Lavigne está a punto de lanzar su nuevo álbum de grandes éxitos, y por eso dejó de lado por un tiempo su perfil bajo y comenzó a brindar una batería de entrevistas con el fin de anunciar sus próximos pasos. En ese contexto, este miércoles la cantante canadiense se vio obligada a opinar sobre una extraña teoría conspirativa que la tiene como protagonista.

Sucedió en el último episodio del pódcast de humor y consejos Call Her Daddy, cuando Alexandra Cooper, una de las conductoras, le preguntó, de manera capciosa, cuál fue el rumor más raro en el que se vio involucrada. “Sé de lo que estás hablando”, se hizo cargo la cantante, refiriéndose al rumor que surgió en foros de Internet a principios de siglo, antes de que surgieran las redes, que afirmaba que la estrella canadiense del pop-punk había muerto en 2003 , después de que se lanzara su álbum debut Let Go, y que luego fue “reemplazada” por una doble llamada Melissa.

“Quiero decir, es divertido para mí. Por un lado, todo el mundo dice: ‘Te ves exactamente igual. No has envejecido ni un día’. Pero luego otras personas dicen que hay una teoría conspirativa que asegura que yo no soy yo ”, reveló Lavigne, dejando en claro que aquella teoría sigue vigente luego de dos décadas de haber sido lanzada.

“Honestamente, no es tan malo. Podría ser peor, ¿verdad?”, admitió con una sonrisa. “Siento que obtuve un rumor bueno. No siento que sea negativo. No es nada espeluznante”, indicó. Y, por si hacía falta, aclaró: “Obviamente, soy yo, es tan tonto”. Además, recordó que las versiones similares son infrecuentes cuando se trata de músicos. “ Creo que han hecho lo mismo con otros artistas. No soy la única ”, señaló luego, haciendo referencia seguramente a la versión que indica que Paul McCartney murió en noviembre de 1966 y fue reemplazado por un doble en pleno éxito de The Beatles.

“Te digo que lo que es una locura es que no has envejecido”, observó el conductor. Y explicó: “Te estoy mirando, y te estoy imaginando con tu cabello castaño rojizo. Y pienso: ‘Oh, dios mío. Literalmente te ves igual que cuando eras más joven’”, indicó.

El viernes pasado, la artista anunció que lanzaría su disco de grandes éxitos en los próximos meses, que compilará temas de toda la carrera de Lavigne, desde su disco debut de 2002, Let Go, a Love Sux, de 2022, su séptimo álbum de estudio.

Además, lanzará ediciones ampliadas de Under My Skin, de 2004, Best Damn Thing, de 2007, Goodbye Lullaby, de 2011, y Avril Lavigne, de 2013, que se lanzarán en vinilo de 12″ por primera vez e incluirán temas adicionales que hasta el momento están disponibles solamente en formato digital.

En 2019, la cantante le puso fin a un silencio discográfico de seis años con el lanzamiento de su álbum, Head Over Water, luego de restablecerse tras una dura lucha contra la enfermedad de Lyme, y convirtió en un tema musical el proceso de recuperación, que, según contó, fue en “cama, durante uno de los momentos más aterradores” de su vida. “ Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se apagaba ”, confesó al respecto en una carta publicada en su web, en la cual añadía: “Sentía que me estaba ahogando, que me hundía bajo el agua y necesitaba salir por aire”.

Lavigne confesó que han sido los “peores años” de su vida por tener que librar “batallas físicas y emocionales”. “Pude convertir esa pelea en música de la que estoy realmente orgullosa. Escribí canciones en mi cama y en el sofá, y grabé allí también”, destacaba. Aparte de producir música, la artista se dedica también a su propia fundación, con la que busca informar y prevenir sobre la enfermedad de Lyme. “Pronto anunciaremos una alianza con equipos científicos que acelerarán la investigación sobre Lyme”, anunció.

