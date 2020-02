Murió Lynn Cohen, actriz de Sex and the City y Los juegos del hambre

La actriz Lynn Cohen murió este viernes a los 84 años

15 de febrero de 2020 • 20:50

La actriz estadounidense Lynn Cohen, conocida por interpretar a Magda, la niñera y ama de llaves de Miranda ( Cynthia Nixon) en la serie Sex and the City, murió este viernes en la ciudad de Nueva York a los 86 años. La confirmación de su fallecimiento corrió por cuenta de su agente, Josh Pultz, quien evitó especificar las causas.

Nacida en Kansas City, Missouri, el 10 de agosto de 1933, Cohen forjó una prolífica carrera tanto en la televisión, como en el cine y el teatro. Debutó en la pantalla grande en 1983, en la película Sin rastro, y luego participó de más de 60 películas, entre las que se destacan Yo le disparé a Andy Warhol, Munich, Cuando todo cambia, Están todos bien y En tus zapatos.

Junto a Cynthia Nixon en una escena de Sex and the City

En la pantalla chica, formó parte de los elencos de The Marvelous Mrs. Maisel y Days or Our Lives, entre otra veintena de títulos. Además de Magda, sus otros personajes más recordados son el de la jueza Elizabeth Mizener en la serie La ley y el ordeny el de Mags, la anciana benévola de Los juegos del hambre: en llamas.

En 1960 se casó por primera vez, pero enviudó cuatro años más tarde, luego de dar a luz a su único hijo. Volvió a pasar por el altar en 1969 junto a Ronald Theodore Cohen, su compañero hasta el día de su muerte.