Murió Michael Byrne, actor de Harry Potter e Indiana Jones, a los 82 años

El actor británico Michael Byrne, quien actuó en películas como Indiana Jones y la última cruzada (1989) y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 (2010), murió a los 82 años. Según informó The Guardian, el actor falleció el 20 de junio y, hasta el momento, no se ha revelado la causa.

Byrne, que nació en Londres, Inglaterra, el 7 de noviembre de 1943, fue criado por Helen, una madre soltera oriunda de Kilkenny, Irlanda, que trabajaba como cocinera. De niño asistió a la guardería Anna Freud y al colegio Burgess Hill de Hampstead, en el noroeste de la capital inglesa, y se formó en la Central School of Speech and Drama (con el apoyo del Instituto Freud). Conoció a su futura esposa, Carole Nimmons, cuando realizó una gira por Irlanda con la compañía teatral Arena, en 1962.

Tras finalizar sus estudios, inició una prolífica carrera como actor que se prolongó durante casi 60 años. Incluso en papeles secundarios, dejó una huella imborrable en sus películas. Sus primeros papeles fueron en el teatro, en 1963, tras incorporarse a la Compañía Nacional de Teatro fundada por Laurence Olivier en el Old Vic de Londres.

Byrne junto a Harrison Ford, en Indiana Jones y la última cruzada

En su paso por las tablas, actuó en La muerte y la doncella en el Royal Court, El traidor y Mucho ruido y pocas nueces, todas ellas en el Teatro Nacional, así como en El jardín de los cerezos, La gaviota y Romeo y Julieta entre otras obras. Más adelante en su carrera y El tío Vania en el Theatre Royal de Bath.

Una de sus últimas obras de teatro fue María Estuardo en el Duke of York’s Theatre, en el papel de Talbot, el guardián de la prisionera María. La obra, que estrenó en 2018, estaba dirigida por Robert Icke y contaba con Juliet Stevenson y Lia Williams en los papeles principales, quienes lanzaban una moneda al aire cada noche para decidir quién interpretaría a María y quién a Isabel I.

Byrne debutó en el cine en 1963 con The Scarlet Blade, a la que siguieron papeles en Butley, El águila ha aterrizado, Enrique VIII y sus seis esposas, El toque de Medusa y El buen padre. En 1989, interpretó al coronel nazi Ernst Vogel en la tercera película de Indiana Jones, protagonizada por Harrison Ford.

Durante los años siguientes, Byrne participó en Corazón valiente, la película ganadora de un Óscar de Mel Gibson; también en El mañana nunca muere, la película de James Bond protagonizada por Pierce Brosnan, y en la épica Pandillas de Nueva York, de Martin Scorsese.

En 2010, Byrne interpretó Gellert Grindelwald, el mago oscuro y enemigo de Dumbledore en Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1

En 2010, interpretó a Gellert Grindelwald, el mago oscuro y enemigo de Dumbledore en Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1, rol que Johnny Depp retomaría en Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Tres años más tarde, se puso en la piel del cirujano cardíaco sudafricano Christiaan Barnard en la película Diana, protagonizada por Naomi Watts como la princesa de Gales.

En televisión, Byrne participó en las series The Living and the Dead, Midsomer Murders, American Rust, The Baby y Bodies. También interpretó a Ted Page en la telenovela británica Coronation Street entre 2008 y 2010.

Su última aparición como actor fue en un episodio de 2023 de la serie de comedia dramática de seis episodios The Phoebus Files, según IMDb.

En 1965 contrajo matrimonio con Nimmons, con quien tuvo dos hijas, Tara y Bryony, quienes le dieron tres nietos: Tom, Chloe y Jasmine. Si bien con el correr de los años se separaron, su ex esposa lo acompañó y cuidó en los últimos momentos de su vida.