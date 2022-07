Murió Rebecca Balding, actriz de Charmed y El grito silencioso

Rebecca Balding, actriz estadounidense de larga trayectoria en televisión, teatro y cine murió este lunes, a los 73 años, en su casa de Park City, Utah. Su esposo, el actor y director James L. Conway confirmó su deceso en un comunicado que hizo llegar a los medios este miércoles. Allí, informa que desde hace años la actriz venía luchando con un cáncer de ovario.

En el emotivo texto Conway, de 71 años, recordó la historia de cómo se conocieron, cuatro décadas atrás. “Yo estaba haciendo el casting para la película Engendros macabros y Rebecca vino a la audición”, recordó. Y continuó: “Conversamos. Ella leyó el guion en voz alta y cuando se fue, me dirigí al productor asociado y le dije: ‘Me podría casar con esa chica’”.

“De alguna manera, la eligieron. La primera semana de rodaje salimos. Ese sábado por la noche, me propuso matrimonio. Y cuatro semanas más tarde, mientras seguíamos rodando, nos casamos. Por supuesto, nadie pensó que duraría. Eso fue Hace 41 años ”, señaló el actor.

Rebecca Balding había nacido en Little Rock, Arkansas, y cursó sus estudios de actuación en la Universidad de Kansas. Luego, se mudó a Chicago, ciudad en la que encontró la plataforma ideal para hacer que su carrera despegara. Allí cosechó sus primeros premios por su desempeño arriba del escenario.

Ya instalada en Los Ángeles, Balding soñaba con que el éxito y el prestigio que había conseguido en el teatro se replicara tanto en la pantalla chica como en la grande. Hollywood la oportunidad de lucirse en roles televisivos que quedaron en la memoria de varias generaciones. Debutó en Barnaby Jones (1973) y luego participaría de dos de los programas más vistos de la época: Starsky y Hutch (1975) y La mujer biónica (1976).

En 1977 participó, como figura invitada, de la serie Lou Grant, en la que interpretó a una ansiosa reportera. Ese mismo año, se puso en la piel de Carol David, la joven que se convierte en madre sustituta del hijo de Billy Crystal en Soap. Llegarían después las películas para televisión El Encuentro (primera y segunda parte) y la telecomedia Makin’ It, serie inspirada en Fiebre de sábado por la noche

También participó de Supertrain (1979), I’m a Big Girl Now y The Fisher Family (1980), Gimme a Break! y Cagney & Lacey (1981), Matt Houston y Enredos de familia (1982), Hotel (1983), The Insiders (1985), Our House (1986), MacGyver (1985), Home Improvement (1991), Beverly Hills 90210 (1992), Melrose Place (1993) y ER Emergencias (1994).

Su último rol en la pantalla chica fue en el capítulo de Charmed titulado “Kill Billie: Vol. 2″, de 2006. En la serie de las hermanas brujas, Balding interpretaba a Elise Rothman, la jefa de Phoebe, Alyssa Milano.

Justamente, Milano fue una de las colegas que decidió rendirle un pequeño homenaje en las redes al enterarse de la triste noticia. “Rebecca Balding no solo era una actriz maravillosa, era una muy buena persona. Me encantó cada minuto que pude pasar con ella en Charmed. ¡Tengo tan gratos recuerdos de Rebecca y su esposo, Jim, bailando en nuestras fiestas de fin de temporada! Mi corazón está con todos los que la amaban. Me siento tan honrada de que nuestros caminos se hayan cruzado en esta vida. Que descanse en paz”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de las dos juntas en una escena de la serie.

Su participación en Charmed no fue el primer acercamiento de la actriz con las historias plagadas de demonios y criaturas que causan espanto. Balding fue una de las primeras “Scream Queen” (reinas del grito), el nombre con el que Hollywood denomina a las protagonistas de filmes de terror que corren, gritan y pelean por sus vidas. En 1979 interpretó en El grito silencioso a Scotty Parker, una valiente estudiante universitaria que, durante su primer semestre, se instala en una casa junto al mar en la que se ve envuelta en una ola de misterios y asesinatos. Dos años después, se convertiría en una joven asediada por una serie de criaturas de otro mundo en Engendros macabros.