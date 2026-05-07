La salud de Bonnie Tyler: la cantante permanece en coma inducido tras haber sido operada de urgencia en Portugal

La salud de Bonnie Tyler sigue generando preocupación luego de que trascendiera una nueva y delicada actualización sobre su estado: la artista permanece en coma inducido médicamente tras haber sido sometida a una cirugía intestinal de urgencia en Portugal.

Bonnie Tyler fue operada de urgencia en Portugal

“Los médicos han inducido un coma a Bonnie para facilitar su recuperación. Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles”, expresó el representante de la intérprete de “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out For A Hero” en un comunicado difundido en las últimas horas.

El mensaje agregó además que habrá nuevas actualizaciones cuando el equipo médico considere oportuno informar sobre su evolución.

La noticia llega apenas un día después de que la página web oficial y las redes sociales de la artista anunciaran que Tyler había sido hospitalizada en Faro, Portugal —ciudad donde reside actualmente— para someterse a una cirugía intestinal urgente.

“Lamentamos mucho anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia”, señalaba el comunicado original. “La operación salió bien y ahora se está recuperando”.

Bonnie Tyler posa con su medalla tras ser nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor el 1 de febrero de 2023 ANDREW MATTHEWS - POOL

Sin embargo, la posterior confirmación del coma inducido incrementó la preocupación de sus fanáticos alrededor del mundo. Hasta el momento no trascendieron detalles específicos sobre las causas que derivaron en la intervención quirúrgica ni sobre cuánto tiempo demandará la recuperación de la cantante.

Según informó The US Sun, Tyler habría sido trasladada de urgencia al hospital el pasado 30 de abril.

La situación también abre interrogantes respecto a su agenda artística inmediata. La cantante tenía previsto iniciar su gira europea 2026 el próximo 22 de mayo en Malta, aunque todavía no se confirmó oficialmente si esos conciertos serán cancelados o reprogramados.

Lo que vuelve aún más impactante la noticia es que apenas semanas atrás Bonnie Tyler había hablado públicamente sobre su buen estado físico y su entusiasmo por continuar arriba de los escenarios.

En marzo, durante una entrevista con la revista Hello!, la artista aseguró que atravesaba un gran momento personal y profesional. “Por el momento estoy en buena forma... Toco madera. Estoy disfrutando mucho de los conciertos”, declaró entonces. Y agregó: “Sigo actuando en ese escenario con mi maravillosa banda, y si tienes salud, lo tienes todo”.

En aquella misma charla también comentó que anteriormente había atravesado problemas en las rodillas que incluso la obligaron a reprogramar algunos shows durante 2025. Sin embargo, explicó que el tratamiento había sido exitoso. “No me pusieron rodillas nuevas”, dijo con humor. “Me hicieron lo que llaman lavados, que resultaron ser un gran éxito”, explicó.

La noticia sobre su delicado estado de salud provocó inmediatamente una ola de mensajes de apoyo por parte de fanáticos de distintas generaciones. Bonnie Tyler continúa siendo una de las voces más reconocibles de la música popular y una figura central dentro del pop y el rock de los años 80.

Nacida en Gales, comenzó a ganar notoriedad internacional a finales de los años 70 gracias a canciones como “Lost in France” y “It’s a Heartache”, donde ya exhibía esa voz áspera e intensa que terminaría convirtiéndose en su sello artístico.

Sin embargo, el gran salto mundial llegaría en 1983 con el lanzamiento de Faster Than the Speed of Night, el disco que la transformó definitivamente en una estrella global.

El álbum incluía además la canción que marcaría para siempre su carrera: “Total Eclipse of the Heart”, una de las power ballads más exitosas e influyentes de todos los tiempos.

Compuesta y producida por Jim Steinman, la canción originalmente había sido pensada para Meat Loaf. Pero distintos problemas contractuales impidieron aquella grabación y Tyler terminó apropiándose completamente del tema gracias a una interpretación dramática y poderosa que la convirtió en un fenómeno global.

Bonnie Tyler, en 1986

La canción vendió millones de copias, encabezó rankings internacionales y continúa sonando más de cuatro décadas después en radios, películas, series y plataformas digitales.

El videoclip también se transformó en un ícono absoluto de la estética ochentosa. Dirigido por Russell Mulcahy, responsable de videos históricos para Duran Duran y Fleetwood Mac, el clip mezclaba internados sombríos, esgrimistas, ninjas y enormes cortinas agitadas por el viento en una puesta teatral y exagerada que terminó convirtiéndose en un clásico cultural.

Con el paso de los años, “Total Eclipse of the Heart” desarrolló además una relación muy especial con los eclipses solares y lunares. Cada vez que ocurre uno de estos fenómenos astronómicos, las reproducciones del tema vuelven a dispararse en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Bonnie Tyler lanzó 18 álbumes de estudio y obtuvo tres nominaciones al Grammy. Entre sus mayores éxitos también se encuentra “Holding Out for a Hero”, grabada para la banda sonora de Footloose.