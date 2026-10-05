Murió Robert Kelker-Kelly, actor de Days of Our Lives y General Hospital, a los 62 años

Robert Kelker-Kelly, el actor que alcanzó popularidad internacional por interpretar a Bo Brady en la telenovela estadounidense Days of Our Lives, murió el sábado 3 de octubre en su casa de St. Peters en Missouri. La noticia fue confirmada por el médico forense local al medio estadounidense TMZ. Por el momento, se desconoce la causa de su fallecimiento.

Según el informe, la policía respondió a un llamado de emergencia alrededor de las 20:16 de la noche con el reporte de un hombre inconsciente que no estaba respirando, mientras los paramédicos estaban en camino. Al parecer, el actor de 62 años se había quejado de un dolor en el pecho poco antes de quedar inconsciente. A pesar de las maniobras para salvarlo, Kelker-Kelly falleció.

Nacido el 18 de abril de 1964 en Wichita, Kansas, Robert fue uno de los rostros más populares de la televisión diurna estadounidense. Debutó en 1987 en Another World, donde interpretó a Sam Fowler, y cinco años más tarde consiguió el papel que marcaría su carrera: Bo Brady en Days of Our Lives.

El actor se incorporó a la ficción en 1992 y permaneció hasta 1995, cuando tomó el lugar de Peter Reckell, quien había interpretado originalmente al personaje desde 1983. Durante sus tres años en la serie, el actor compartió escenas con Kristian Alfonso (encargada de interpretar a Hope Williams Brady), y Lisa Rinna (Billie Reed), con quien no mantuvo un buen vínculo fuera del set.

Su trabajo en la serie le valió en 1994 el premio Soap Opera Digest al Mejor Actor Principal. Un año más tarde, Kelker-Kelly y Rinna fueron reconocidos como la pareja más atractiva en los mismos premios por sus personajes de Bo y Billie. Ambos abandonaron la ficción ese año y, posteriormente, Reckell volvió a asumir el papel de Bo.

Después de su paso por Days of Our Lives, Kelker-Kelly continuó ligado a las telenovelas. En 2001 se incorporó a General Hospital, donde interpretó a Stavros Cassadine durante toda una temporada. El actor volvió a ponerse en la piel del personaje en 2013 y 2014.

Además de su carrera frente a las cámaras, Kelker-Kelly se desempeñó como piloto profesional desde 2003 hasta 2015. En el plano personal, estuvo casado con la actriz Linda Rattner, con quien contrajo matrimonio en 1988 y se divorció en 1992. En 1997 volvió a casarse, esta vez con Miriam Parrish, su compañera de elenco de Days of Our Lives. La pareja se separó en 2013.

Las acusaciones de Lisa Rinna

Este año, su nombre volvió a ser noticia tras las declaraciones de su compañera Lisa Rinna, quien confesó cómo fue trabajar con el actor en Days of Our Lives. “Me atrevería a decir que era verbalmente abusivo. Era pasivo-agresivo, manipulador y jugaba con mi mente de forma extraña”, recordó la actriz en sus memorias You Better Believe I’m Gonna Talk About It.

Pese a que sus personajes mantenían una relación amorosa en pantalla, la situación detrás de cámaras era completamente diferente. “Tenía que trabajar con él todos los días, a menudo medio desnuda para rodar escenas de amor. Si no hacía lo que él quería, me ignoraba por completo”, explicó.

Tras definirlo como “una bomba de relojería”, la encargada de interpretar a Billie Reed contó que nunca sabía con qué actitud se encontraría al llegar al set. “No sabía si encontraría un Robert Kelker-Kelly amable o un Robert Kelker-Kelly oscuro. Era impredecible y resultaba agotador”, confesó mientras advertía que tras la salida del actor de la serie, la cadena NBC le proporcionó seguridad tanto a ella como a Alfonso durante varias semanas.