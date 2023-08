escuchar

Ron Cephas Jones conocido por haber interpretado a William Hill en la exitosa y multipremiada serie This Is Us murió este sábado a los 66 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien a través de un comunicado que hizo llegar a distintos medios estadounidenses informó que la causa del deceso fue “un problema pulmonar de larga data”.

“ A lo largo de su carrera, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón ”, expresa el comunicado. Además, repasa parte del recorrido del actor, ganador de un premio Emmy: “Comenzó en el Nuyorican Poets Cafe y su amor por el escenario estuvo presente a lo largo de toda su trayectoria, incluida su reciente actuación nominada a Tony y ganadora del premio Drama Desk por su papel en Clyde’s, en Broadway”.

Ron Cephas Jones y Justin Hartley en una escena de This Is Us

El rol que lo hizo conocido a nivel global fue el de William Hill, el padre biológico de Randall Pearson (Sterling K. Brown), William Hill, en This Is Us. Por su actuación en la serie, recibió en 2018 y en 2020 el premio al mejor actor invitado en una serie dramática, pero su carrera se inició varios años antes de su consagración.

Cephas Jones, nació en Paterson, Nueva Jersey, en 1957. Cuando se anotó en la universidad de Ramapo College, su idea era estudiar jazz bajo la tutela del director Arnold Jones, pero finalmente decidió especializarse en teatro. Una vez graduado se mudó a Los Angeles en busca de una oportunidad en el mundo del espectáculo, pero la suerte en esos primeros años le fue esquiva y se ganó la vida como conductor de autobús. Después de regresar a Nueva York, en 1985, comenzó a frecuentar el Nuyorican Poets Cafe, en el East Village, y participó de la obra basada en la canción de Billie Holiday “Don’t Explain”.

Ron Cephas Jones junto a Finn Wolfhard en una escena de la película Dog Days

Su participación en aquella puesta llamó la atención de un director de casting, que le ofreció un importante papel en la obra Holiday Heart. A partir de ese momento, Jones comenzó una serie de colaboraciones con la Steppenwolf Theatre Company, y luego protagonizó una versión de Ricardo III en The Public Theater y varias producciones del off y del circuito comercial de Broadway.

Su paso de los escenarios a las pantallas se dio de manera tardía. En 1998 debutó en el cine como parte del elenco de la película de Spike Lee, No perdonarás, junto a Denzel Washington, Milla Jovovich y Rosario Dawson. Luego se pondría a las órdenes de Woody Allen en El gran amante (1999), el film en el que actuó junto a Sean Penn, Anthony LaPaglia, Samantha Morton y Uma Thurman. Una de sus últimas apariciones cinematográficas se produjo en el tanque de Marvel Venom, de 2018.

Luego participó de La otra cara de Nelson (2006), el drama protagonizado por Ryan Gosling y Anthony Mackie, y A través del universo (2007), junto a Evan Rachel Wood. En televisión, en tanto, obtuvo su primer papel, el reverendo Lowdown, en el episodio “The Great Rodeo” de la serie Low Winter Sun, de 2013. Dos años más tarde, participó de Mr. Robot. También formó parte del elenco de la serie Banshee y personificó a Bobby Fish en la primera temporada de Luke Cage, la ficción basada en el héroe de Marvel.

Ron Cephas Jones y Rami Malek en Mr. Robot

Contaron con su presencia, como parte del elenco, las series Thuth Be Told (2019/2023,) con Octavia Spencer, Aaron Paul y Lizzy Caplan; Lisey’s Story (2021), con Julianne Moore; New York Undercover, La Ley y el Orden, La ley y el orden: Intento criminal, The Blacklist, The Get Down, Better Things, y La ley y el orden: Crimen organizado y la película para televisión Word of Honor (2003), junto a Don Johnson y Jeanne Tripplehorn.

El actor y la cantante británica de jazz Kim Lesley fueron padres, en 1989, de Jasmine Cephas Jones, quien decidió seguir los pasos de ambos progenitores y ya cuenta con una importante carrera dentro del mundo de la música y de la actuación. La hija de Jones también obtuvo su primera victoria en un Emmy por actuación destacada en una serie de comedia o drama de formato corto en 2020. De esa manera, ambos se convirtieron en el primer dúo de padre e hija en ganar premios Emmy en el mismo año.

LA NACION