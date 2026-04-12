La noche de Mirtha: del elegante look de la Chiqui a la fuerte revelación sobre una posible serie sobre su vida

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina apareció en la pantalla de eltrece enfundada en un vestido en blanco y negro que despertó los aplausos de todos en el estudio. Luego, ya junto a sus invitados en la mesa, respondió de forma categórica cuando le preguntaron sobre una posible serie sobre su vida.

A las 21.30 puntual, la Chiqui apareció, como siempre, parada junto a su escritorio. Con su clásica cortina musical de fondo y una gran sonrisa, saludó a todos con besos al aire y se dispuso a recitar la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, y se dispuso a compartir el look elegido para la ocasión.

“Miren qué vestido divino tengo hoy. Es negro y blanco en minipaillettes y cristales. ¿No es precioso?”, preguntó. “Es de Claudio Cosano”, sumó enseguida, y mostró los anillos y los aros, todo en plata y brillantes perfectamente combinados, y el peinado de la ocasión. Luego de un corte, la conductora pasó a la mesa, donde la esperaban los periodistas Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase y Mariana Brey y la actriz Belén Francese.

¿Mirtha va a tener su propia biopic?

En un momento de la noche, Brey le preguntó a la conductora si, como va a suceder dentro de poco con Moria Casán, ella también va a tener su propia biopic. “¿Va a existir la serie sobre tu propia vida?”, disparó la periodista. “No, no, no”, reaccionó la gran diva de la televisión argentina contundente y sin dudarlo. “Prefiero que sea misteriosa”, sumó para explicar su negativa.

Una imagen del detrás de escena del programa de Mirtha Legrand este verano en el Hotel Costa Galana Mauro V. Rizzi

“No tengo nada que ocultar de mi vida, pero prefiero que no. Podría haber gente a favor, gente en contra… así queda en la nebulosa”, completó, pícara y consciente de las repercusiones que podría llegar a generar mostrar su intimidad en una ficción. “Yo creo que las grandes figuras tienen que tener una vida privada. Esto que te encuentren en chancletas en el supermercado, puede glamour”, apoyó Etchecopar la decisión de la Chiqui. “Antiguamente era así”, agregó Francese.

Mirtha fue a ver Rocky y le hizo una insólita pregunta a Nico Vázquez

Cada vez que puede, Mirtha Legrand va al teatro, y esta semana no fue la excepción. El viernes por la noche, la conductora fue a ver Rocky, el musical, y se convirtió en noticia por hacerle a Nico Vázquez una de sus clásicas preguntas insólitas.

Legrand asistió a una función a sala llena acompañada por su círculo íntimo. Fiel a su sofisticación, lució un impecable traje blanco con detalles dorados y un pañuelo de seda. Al finalizar la obra, el teatro se vino abajo en una ovación, pero el pico de la noche ocurrió cuando Nico Vázquez, aún en la piel de Rocky y con el torso descubierto, bajó a entregarle flores.

Mirtha Legrand fue a ver Rocky y llenó de elogios a Nico Vázquez (Foto: Captura Instagram/@rockyteatro)

Impactada por el entrenamiento del actor, “La Chiqui” disparó con su picardía habitual: “¿Vos tenés este cuerpo? ¿Lo tenías antes?”. Entre risas y aplausos, la diva calificó el show como algo “fantástico” y recordó el reciente triunfo de la obra en los Premios ACE.

“En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este”, aseguró bajo una lluvia de aplausos. La despedida fue una fiesta: el público la escoltó a la salida al grito de “Olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha”.

La salida de Mirtha al Teatro Lola Membrives llegó una semana después de que estuviera en la función de Desde el jardín, la obra que estrenó el sábado 28 de marzo el actor Guillermo Francella, en el Teatro Metropolitan.

Al finalizar su performance, el ex Casados con Hijos (Telefe) presentó a su invitada especial: “Es una noche muy especial. Nos vino a visitar alguien que yo quiero muchísimo, que siempre está a nuestro lado, que siempre está apoyando a todos los actores, a todas las actrices, a los proyectos, y la amamos y es nuestra querida Mirtha Legrand”.