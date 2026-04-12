La rápida respuesta de Camila Morrone cuando intentaron “tomarle examen” de español

Desde hace años, la modelo y actriz argentina Camila Morrone brilla en Hollywood. Es hija de Máximo Morrone, modelo mendocino que trabajó para Versace y Calvin Klein y de la porteña Lucila Polak, también conocida como Lucila Solá.

Su madre es más conocida por su apellido artístico, Solá, y por dos hechos que la hicieron más reconocida en la Argentina. Entre los cinéfilos locales, Solá es recordada por la película de culto Un buen día, pero también por su relación con uno de los grandes actores de la historia: Al Pacino. La historia de amor fue algo mas que un romance pasajero. Aunque nunca convivieron bajo el mismo techo, el vínculo duró 11 años.

Alguna vez Camila Morrone reconoció que Al Pacino “es el Messi del cine”. Su fanatismo por el jugador de la Selección Nacional es conocido. No oculta la pasión por el jugador de fútbol sin importarle si la entrevista es para un reel de Instagram o para reconocidos medios internacionales. Es que, en verdad, siempre hace notar su costado “argento” aunque haya nacido en 1997, en Los Ángeles. “¿Cómo no?” respondió sorprendida y un tanto molesta cuando Axel Kuschevatzky se atrevió a remarcarle su lugar de nacimiento en la alfombra roja de los Emmy, en 2024, cuando estuvo nominada como actriz de reparto por la serie Todos quieren a Daisy Jones. “Yo soy argentina, de verdad”, le respondió.

Como parte de una escena que se repite, volvió a suceder. En el marco de la promoción de la serie de Netflix Algo terrible está a punto de suceder, la serie de los creadores de Stranger Things en la que también actúan Jennifer Jason Leigh, Adam DiMarco y Gus Birney, entre otros, la abordó una periodista mexicana que, sin rodeos, le preguntó si de verdad era argentina. Tampoco sin rodeo alguno la actriz y modelo afirmó su argentinidad con un sintético “sí”, sin dar pie a otras aclaraciones. Lo hizo con una sonrisa permanente.

Durante el diálogo entre ellas, la charla giró sobre el título de la serie en español en México. Entre bromas, la periodista le consultó si sabía cómo se llamaba la serie en español. Morrone se la jugó: “algo super malo va a pasar, ¿puede ser?”. Entonces, vino la corrección: “Algo muy malo está a punto de suceder”, le apuntó haciendo referencia al título en la versión mexicana. La modelo y actriz, lejos de incomodarse, se prendió en el juego y explicó: “Por ahí en Argentina diríamos ‘algo malo va a pasar’. Es más coqueto en la Argentina, es más canchero; pero eso debería ser el título correcto. Un poco más romántico. Pero está cerca, ¿no? Está bueno que lo sepa. Gracias por enseñarme”.

En medio del estreno de su serie en Netflix, Camila Morrone sorprendió a una periodista mexicana al relucir su orgullo argentino

En sus inicios, su amor por la pasarela comenzó a los 3 años. A los 12 fue convocada por la marca nacional de indumentaria teen Cómo Quieres Que Te Quiera. De ahí pasó a las grandes marcas internacionales sin olvidarse nunca de las raíces argentinas que mamó gracias a sus padres. Así como fue que se hizo fanática de las empanadas y el chimichurri, como el placer de compartir un asado y el mate. Y claro, por Lionel Messi, aunque de fútbol, como lo ha declarado, mucho no entiende.

Camila Morrone y Leonardo DiCaprio en tiempos en que eran pareja Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Hay que reconocer que, más allá de pasarelas y sets de filmación, su lado argentino siempre es algo que intenta señalar. De todos modos fue tapa de todos los portales de noticia del mundo cuando estuvo de novia con Leonardo DiCaprio. Había 23 años de diferencia entre el actor de El lobo de Wall Street y la hijastra de Al Pacino. La relación con DiCaprio duró 5 años y terminó hace 4, cuando ella cumplió 25.

Camila Morrone y su fanatismo por Messi

El presente de la actriz pasa por la promoción de la miniserie de 8 capítulos creada por Haley Z. Boston y producida por los hermanos Matt y Ross Duffer que desembarcó en Netflix a fin del mes pasado. Pero su futuro ya tiene un plan concreto o, en verdad, un deseo claro: el próximo mundial de fútbol. “Esta Copa del Mundo tiene que ser nuestra victoria. Mi cumpleaños es el 16 de junio. Messi juega su primer partido en Kansas City. Así que creo que tengo que ir a Kansas City a celebrar mi 29º cumpleaños viendo a Messi. Creo que debería”, dijo en febrero en el programa Today Show(NBC).

Tal vez, cuando la Selección Argentina juegue contra Argelia en el Arrowhead Stadium, en la platea esté ella. Tal vez, también estén Viggo Mortensen y Anya Taylor-Joy, otros dos actores de Hollywood marcados por la “argentinidad al palo”. El tiempo lo dirá.