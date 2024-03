Escuchar

Desde el verano pasado, que estuvo plagado de rupturas de famosos, ya se hablaba de la posible separación de la pareja formada por la actriz y ganadora del Oscar Natalie Portman, de 42 años, y el bailarín y coreógrafo francés Benjamin Millepied, de 46. Unos rumores rodeados de informaciones sobre la infidelidad de él. Siete meses después, la ruptura está confirmada. La pareja ya está oficialmente divorciada, según informó un representante de la intérprete a People este viernes. El matrimonio llevaba 11 años casado y 14 de relación, y tiene dos hijos en común, Aleph, de 12 años, y Amalia, de siete.

Según explicó el representante de la actriz al medio estadounidense, Portman presentó la demanda de divorcio en el mes de julio, que se oficializó en febrero en Francia, donde la ya expareja vivía con sus hijos. “Inicialmente, fue muy duro para ella, pero sus amigos han estado con ella y la ayudaron a superar lo peor” , señala un amigo común a People. “Natalie está saliendo de un año realmente duro y doloroso, pero ha salido del otro lado más fuerte y está encontrando alegría en su familia, amigos y trabajo”, explica la misma fuente.

Poco dada a hablar de su vida privada, hace apenas unas semanas la actriz hizo unas escuetas declaraciones en el especial de Hollywood de Vanity Fair. En la entrevista fue consultada sobre el período previo al estreno de la película Secretos de un escándalo, durante el cual el medio francés Voici publicó un artículo afirmando que Millepied tuvo una relación extramatrimonial, Portman contestó: “Es terrible y no tengo ningún deseo de contribuir con eso”.

Portma sola en París, paseando a sus perros por los jardines del Campo de Marte a finales de enero Best Image/The Grosby Group

Los rumores de separación empezaron a aflorar a principios de agosto de 2023, cuando se vio a la intérprete sin su anillo de casada en el día de su aniversario —alianza que, según People, no llevaba en público desde septiembre—. Aunque sí se vio a la expareja junta en varias ocasiones desde entonces. El medio US Weekly fue el primero en dar la información, citando a fuentes cercanas a la pareja. “Tras conocerse las noticias de su infidelidad, han estado intentando trabajar en su matrimonio, pero en este momento no es posible” , aseguraban esas fuentes. La infidelidad a la que se refieren viene de principios de junio, cuando tanto el medio francés Voici como el estadounidense People empezaron a publicar que Millepied había tenido una relación extramatrimonial con una activista contra el cambio climático de 25 años. Según publicó la revista estadounidense, esa relación fue “corta y ya había terminado”, y citaba a fuentes cercanas al matrimonio que hablaban de “un inmenso error” por parte del bailarín al que estaba tratando de superar. Pero la pareja no pudo encontrar una solución.

Portman y Millepied se casaron en Big Sur, California, el 4 de agosto de 2012, en una ceremonia íntima con alrededor de 60 invitados, oficiada por el rito judío. Entonces, llevaban saliendo casi tres años, desde que se conocieron en el rodaje de Cisne negro, de Darren Aronofsky. En la película, ella interpretaba a una oscura bailarina, y él fue quien le ayudó a preparar sus pasos de ballet. Por ese papel, Portman recibió un enorme reconocimiento y varios premios, entre ellos el Bafta, el del Sindicato de Actores, el Critics Choice y el Globo de Oro, además del Oscar, que subió a recoger embarazada de su primer hijo. El niño, llamado Aleph, nació pocos meses después, en febrero de 2011. En febrero de 2017 la pareja tuvo a su segunda hija, una niña llamada Amalia.

Natalie Portman y Benjamin Millepied, en un desfile de Christian Dior en París, en enero de 2015 Getty

Portman, nacida en Jerusalén, lleva trabajando en la industria del cine desde que era una niña. Ahora, en su etapa adulta, además de actriz —una faceta que decidió ralentizar— es productora; de hecho, la última película que protagoniza, May December, que presentó en mayo en el festival de Cannes, está creada también por su productora, MountainA, y ella decidió que Todd Haynes la dirigiría. “Llevo tantos años en esto que vi a la industria cambiar radicalmente. Y no perdí la esperanza en que al final de la pandemia volvería a actuar. De un tiempo a esta parte, me gustan cosas más arriesgadas, como esta película. Llevo décadas actuando, y ahora que me pasé al lado de la producción, descubrí otros retos... Y otras dificultades. Esta vez todo fluyó, y espero seguir así un tiempo”.

Entre esas “cosas más arriesgadas” está también su equipo de fútbol, el Angel City FC, un equipo femenino que fundó hace tres años en la ciudad de Los Ángeles, junto al apoyo de otras caras conocidas como las actrices Eva Longoria, América Ferrera, Jennifer Garner y Jessica Chastain y la extenista Serena Williams. “Creo que es muy importante tener modelos a seguir y héroes que sean mujeres tanto para niños como para niñas. Es un deporte tan increíble porque realmente es un deporte de equipo”, contó entonces al diario de la ciudad, Los Angeles Times, inspirada por la victoria de la selección estadounidense en el Mundial de Fútbol femenino de 2019.

Portman estuvo entre las primeras famosas del panorama hollywoodiense en declararse abiertamente feminista. En los Oscar de 2022, la actriz y productora llevó un vestido con una capa negra en la que estaban bordados los nombres de las directoras que podían haber sido nominadas y premiadas por la Academia, pero que no entraron en las listas de galardonadas: Greta Gerwig (Mujercitas), Elsa Amiel (Pearl), Mati Diop (Atlantique), Marielle Heller (Un amigo extraordinario), Celine Sciamma (Retrato de una mujer en llamas), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Lulu Wang (The Farewell) y Lorene Scafaria (Estafadoras de Wall Street). También se posicionó a favor del movimiento Time’s Up, que removió los cimientos de la industria cinematográfica para denunciar el machismo y el acoso, y se expresó abiertamente acerca de la importancia de la igualdad salarial. “Si no hablamos entre nosotros, no podemos compartir, no podemos obtener información, tampoco podemos enfadarnos y unirnos a la causa”, afirmó en una entrevista en Elle hace un par de años.

Temas Natalie Portman