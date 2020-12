Natalia Oreiro contó que se agranda su familia

Natalia Oreiro compartió, a través de Instagram, que agranda su familia Fuente: LA NACION - Crédito: Maxie Amena

Con una seguidilla de fotos que le valieron comentarios muy afectuosos de sus fans, Natalia Oreiro anunció en su cuenta de Instagram que se agranda su familia con la llegada de una pequeña perra adoptada: Coca.

"Ella es Coca, rescatada por los amigos de Proyecto 4 Patas", contó la actriz y cantante en su red social que abrió el 4 de julio de este año y donde ya cosechó 800 mil seguidores. "P4P es una organización sin fines de lucro liderada por un grupo de voluntarios que buscan superar el abandono, crueldad e indiferencia que viven millones de animales en nuestro país", comunicó Oreiro sobre la ONG que le permitió la adopción de la cachorrita.

"¡Bienvenida Coca a nuestra familia!", concluyó en su posteo la multifacética artista, quien publicó una serie de imágenes con la perrita que enternecieron a sus followers.

Oreiro se está preparando para el rodaje de Bypass, casi muerta, una adaptación de la película vasca homónima, dirigida por Fernán Miras y coprotagonizada por Juan Minujín. Se trata de un film romántico focalizado en María, una mujer moribunda que se recupera milagrosamente después de una enfermedad. El largometraje fue producido por Cinema 7 Films y Non Stop, y ya se difundieron fotos promocionales.

Por otro lado, la artista uruguaya tuvo un gran 2020, con su participación en el reality Got Talent Uruguay, y el estreno en Netflix del documental de Martín Sastre, Nasha Natasha, que muestra la gira que realizó la cantante a lo largo y a lo ancho de Rusia, durante 40 días, en avión, colectivo y en el famoso Transiberiano.

"Me cuesta explicar mi vínculo con Rusia porque no es algo tangible. Sí lo es cuando abrazo a la gente y siento esa conexión, pero es difícil explicarle a alguien eso que nunca vio, eso que sucede. Martín [Sastre] logró capturar una esencia que sucede ahí de algo como muy real. Si bien yo era consciente por mi profesión de actriz que tenía una cámara que me estaba siguiendo, estábamos muy cansados, fue maratónico, tocábamos, nos subíamos a un avión, llegábamos a Siberia y nos encontrábamos con 30 grados bajo cero", le contaba a LA NACION tiempo atrás..

Y agregaba: "Por eso también una parte del documental muestra cómo yo tenía a Atahualpa muy chico, de dos años, todavía estaba tomando la teta. Él estuvo en el comienzo de la gira y en el final, porque en toda la parte de Siberia, más profunda y fría, no lo podía llevar. Eso para mí era muy difícil, porque el tema de la lactancia es muy fuerte, igual tiene un superpapá que me acompañó, me apoyó e hizo que eso fuera posible".

