Cuarentena: Natalia Oreiro se sumó a Instagram, después de limpiar, comer y leer

Natalia Oreiro lo hizo: rompió su propio aislamiento de redes sociales y se abrió una cuenta de Instagram . Con un hilarante video , la actriz contó los motivos que la llevaron a unirse a esta red social y celebró haber alcanzado más de 100 mil seguidores en poco tiempo. Su iniciativa fue avalada por varios famosos que le dieron la bienvenida al mundo virtual.

¿Qué son 100 días en la vida de una persona? Para la mayoría de la gente que está viviendo en su casa, por las medidas tomadas por el Gobierno para controlar la pandemia del coronavirus, es mucho. Es por eso que después de cocinar, ver series, aprender a limpiar, las actividades se van volviendo cada día más rutinarias y la vida un tanto más pesada. Varios famosos han hablado de estos efectos negativos que tuvo la cuarentena en sus vidas. En cambio, para la actriz uruguaya estos días de encierro fueron una oportunidad para probar cosas nuevas.

El debut de Natalia Oreiro en Instagram 00:22

Video

Oreiro, quien es muy reservada de su intimidad, decidió abrir una cuenta de Instagram y explicó los motivos en un divertido video, que fue su primera publicación. "Ya limpié, ya comí, ya leí, volví a comer, volví a limpiar, volví a leer y me pregunté: `¿qué mas puedo hacer en esta cuarentena?´ `¿Y si me hago un Instagram?´ `Me voy a hacer un Instragram´", reveló la mujer de Ricardo Mollo al tiempo que se mostraba con la aspiradora en mano y, de fondo, se veía parte de su casa. Abajo, los subtítulos en ruso hicieron de la publicación un mensaje más global para sus miles de seguidores de ese país, del que aspira convertirse en ciudadana .

En menos de 24 horas, la cuenta sumó 130 mil seguidores y antes de llegar a ese número, la mamá de Merlín Atahualpa lo celebró con un historia: "¡Es una bocha!", expresó y explicó que si no contestaba todos los mensajes era por miedo a apretar un botón y aparecer en paños menores. "Yo soy octogenaria", agregó, divertida, excusándose. Más temprano había compartido un video de ella de chiquita bailando y sonriendo para las cámaras.

Entre los famosos que le dieron la bienvenida a la virtualidad se encuentran: Lali Espósito, Joaquín Furriel, Agustina Casanova, Manuela Pal, Benjamín Rojas, Sabrina Garciarena y Facundo Arana, entre otros. Su primera publicación obtuvo más de 200 mil reproducciones y más de 6 mil comentarios.

Días atrás, la actriz y cantante que como tantos otros artistas tiene su agenda paralizada por la pandemia contó en una nota con Julián Weich en Vivo por vos , cómo pasaban la cuarentena en familia. "Estoy viviéndola con mucha paciencia, portándome bien, conteniendo a mi familia, a mi hijo que tiene 8 años, con alegría dentro de lo que se puede y manteniendo bien arriba la energía. No dejando entrar al miedo, informándome, pero no sobreinformándome porque la pandemia es algo peligroso, pero la sobreinformación y el miedo también", dijo en el ciclo de elnueve y agregó: "Un día lo encuentro a mi hijo mirando por la cerradura del portón que da a la calle, con un largavista. Quería poner el largavista en la cerradura, y le digo... '¿Qué hacés?', y él me contesta, 'Me intriga saber lo que pasa en la calle'".