Nico Occhiato, sobre la renuncia de Nati Jota a Luzu TV: “Es normal, se va a hacer su camino”

En muy poco tiempo, Luzu TV se convirtió en un verdadero fenómeno. Fundada por Nicolás Occhiato, esta productora que apunta al contenido por streaming supo ganarse un lugar entre las audiencias más jóvenes, transformándose en pionera a la hora de establecer una nueva forma de comunicación. A través de una programación fresca y divertida y equipos formados por figuras jóvenes y referentes en el mundo de las redes sociales, esta propuesta -que combina radio con cámaras- propone debatir experiencias y temas actuales con una vuelta de rosca, además de darle voz a esas nuevas generaciones que se encuentran del otro lado.

A pesar del éxito que tienen sus programas (lo cual queda demostrado día a día con los números de visualizaciones; por no mencionar los siete Martín Fierro Digitales que recibió semanas atrás), algunos de sus integrantes han decidido bajarse de este proyecto, generando una gran sorpresa entre sus seguidores. Primero fue Cande Molfese, que deja el ciclo Antes que nadie -que compartía con Diego Leuco, Mica Vázquez y Trinche- para incorporarse al nuevo canal de streaming que su novio, Gastón Soffritti, lanzará a partir de abril.

La segunda en bajarse de este éxito, y quizá la que más asombro generó, fue Nati Jota. La periodista e influencer contó la noticia al aire el lunes pasado, donde reveló algunas de las razones por las cuales el miércoles era su último programa junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde.

“Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie dice nada, en Luzu. Ya lo saben todos los que están acá. Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí”, explicó Jota mientras advirtió que, por el momento, no tiene otro trabajo en mente. “ Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado. Es un salto a no sé donde ”, agregó.

Ante la repercusión que generaron sus dichos, las especulaciones se pusieron en marcha. Mientras que algunos creían en la palabra de la influencer, otros lanzaron la teoría de que la decisión de la rubia se debía a un tema económico. Inmediatamente, la palabra de Occhiato se convirtió en la más buscada. “ La realidad es que fue una decisión de ella. No sé si vieron el programa, fue un programa muy emocionante y re lindo ”, expresó el conductor de Nadie dice nada en una nota con Intrusos, tratando de aclarar que la salida de Nati Jota se da en muy buenos términos.

Respecto a los motivos, aclaró: “Es lo que dijimos (…). Todo el grupo estaba emocionado. Nosotros laburamos de esto y no es normal que pase”, agregó quien también contó como tomó la renuncia de Cande Molfese semanas atrás: “ Lo tomo muy natural. Los que laburamos en los medios hace bastante tiempo sabemos que los ciclos terminan y la gente se va. Es normal, se van a hacer su camino o por cualquier otra cuestión, y es así ”, señaló.

Sobre los rumores de que las chicas se irían a un nuevo canal de streaming, reflexionó: “Y la competencia está muy bien, eso es lo que hace que nadie se quede en su lugar de confort. Tener que cambiar todo el tiempo, ser mejor, mejorar el contenido... Eso nos hace bien a todos”.

El productor también hizo referencia a las especulaciones lanzadas por Ángel De Brito sobre que habría un tema económico detrás de esto. “No, no es eso. Estamos viviendo un momento en el que hablar de plata puede ser delicado, pero lo que puso Ángel en ese tuit no tiene que ver con la salida de Nati”, explicó.

Occhiato siguió dando explicaciones en Socios del espectáculo. “ La realidad es que fue una decisión de ella. Me lo contó la semana pasada y decidimos que sea este miércoles el último programa. Dijimos: ‘Contémoslo el lunes que sepan que son los últimos dos programas para que se vaya digiriendo’ porque si prendo y digo: ‘Hoy es el último programa de Nati’ es muy fuerte. Tenemos la responsabilidad también de comunicarlo de una forma que no sea un bombazo para la gente que nos consume ”, aseguró en el matutino de eltrece.

Tras asegurar que todo el equipo está muy movilizado porque Nati “es una amiga y es parte del grupo”, el conductor habló de la posibilidad de que Momi Giardino sea su reemplazo: “Estamos ahí. Momi es parte porque ha venido un montón de veces y tuvo su programa el año pasado. La gente la ama, es muy profesional pero no tengo la confirmación todavía. Pero sí, me encanta”, remató.

